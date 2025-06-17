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İsrail İran savaşı akaryakıt fiyatlarını neden etkiliyor? Orta Doğu’da kıvılcım, pompada zam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail İran savaşı akaryakıt fiyatlarını neden etkiliyor? Orta Doğu’da kıvılcım, pompada zam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’da patlak veren İsrail-İran gerilimi, yalnızca bölgesel dengeleri değil, küresel petrol piyasasını da sarstı. Türkiye dahil birçok ülkede akaryakıt fiyatları yükselişe geçerken, motorin ve benzinin litre fiyatı 50 TL’yi aştı. Peki bu savaş neden pompa fiyatlarını etkiliyor?

İsrail ile İran arasında tırmanan askeri tansiyon, yalnızca siyasi haritaları değil, ekonomi piyasalarını da etkisi altına aldı. Bölgede yaşanan her saldırı haberi, petrol varil fiyatlarında anlık sıçramalara neden olurken, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları adeta tırmanışa geçti. 

İSRAİL-İRAN SAVAŞI AKARYAKIT FİYATLARINI NEDEN ETKİLİYOR?

Akaryakıt fiyatları üzerinde en büyük etkilerden biri Orta Doğu’da yaşanan çatışmalardan kaynaklanıyor. İran, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olması ve İsrail-İran çatışması, küresel enerji arzı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı tehdit ediyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı kritik bir geçit olarak kabul ediliyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak muhtemel bir kesinti, dünya genelinde petrol sevkiyatını doğrudan tehdit eder hale geliyor. Bu da fiyatlarda ani sıçramalara yol açıyor.

İsrail İran savaşı akaryakıt fiyatlarını neden etkiliyor? Orta Doğu’da kıvılcım, pompada zam! - 1. Resim

PETROL FİYATLARI KORKUYLA YÜKSELİYOR

Küresel petrol piyasasında fiyatlar yalnızca arz-talep dengesine göre şekillenmiyor. Aynı zamanda jeopolitik risk algısı ve piyasa beklentileri de etkili oluyor. 

İsrail ile İran arasındaki her saldırı ya da tehdit açıklaması, yatırımcıları tedirgin ediyor ve petrol arzının tehlikeye gireceği beklentisi oluşuyor, vadeli petrol kontratları üzerinden fiyatlar yükseliyor. Bu durum benzinden motorine kadar tüm akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

İsrail İran savaşı akaryakıt fiyatlarını neden etkiliyor? Orta Doğu’da kıvılcım, pompada zam! - 2. Resim

TÜRKİYE NASIL ETKİLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve dolar kuru başta olmak üzere dış faktörlere bağlı olarak belirleniyor. Türkiye, enerjide dışa bağımlı olduğu için bölgesel krizlerde doğrudan etkileniyor. Brent petrol fiyatı yükseldikçe Türkiye’de rafineri maliyetleri artıyor. Bu artış, otomatik fiyatlandırma sistemiyle pompa fiyatlarına yansıyor.

İsrail İran savaşı akaryakıt fiyatlarını neden etkiliyor? Orta Doğu’da kıvılcım, pompada zam! - 3. Resim

17 HAZİRAN 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin:

Ankara: 50,31 TL

İstanbul: 49,43 TL

İzmir: 50,65 TL

Benzin:

Ankara: 49,06 TL

İstanbul: 48,40 TL

İzmir: 49,43 TL

LPG:

Ankara: 24,91 TL

İstanbul: 25,07 TL

İzmir: 24,81 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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