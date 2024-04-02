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İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı maaşı 176 bin 735 TL olarak hesaplandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı maaşı 176 bin 735 TL olarak hesaplandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belediye başkanı maaşları nüfus sayısına göre değişiklik göstermektedir. Belediye başkanı maaşları 54 bin 996 TL ile 176 bin 735 TL arasında değişiklik göstermektedir. Türkiye’nin en büyük illeri olan İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir belediye başkanı maaşları en çok araştırılan maaşlar arasında yer alıyor. İşte İBB Başkanı maaşı…

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BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI NE KADAR?

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:

Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendiriyor. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek veriliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, belediye başkanlarının maaşları kanunla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor. Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor.

2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin -230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin – 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin – 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesiliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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