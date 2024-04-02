Belediye başkanı seçilme yeterliliğinin sağlanması hakkında detaylar neler?

Van'da mazbata el değiştirdi. Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Olayın ardından seçilme yeterliliği ne demek, sorusu hız kazandı. Peki, Belediye Başkanının seçilme yeterliliği ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Buna göre, Belediye Başkanının seçilme yeterliliği ne anlama geliyor?

BELEDİYE BAŞKANININ SEÇİLME YETERLİLİĞİ

Seçilme yeterliliği başlığı altında düzenlenmiş olan 2972 sayılı kanununa göre 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu m. 11’deki sakıncaları taşımamak kaydıyla, 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına seçilebilir.

Aynı kanunun 10 uncu maddesine göre Anayasa ve kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, belediye başkanlığına adaylığını koyabilir. Bu durumda Türk hukukuna göre belediye başkanı olabilmek için aranan kriterler, üstlenilecek görevin mahiyeti göz önüne alındığında oldukça yetersizdir.

Anayasamız, belediye başkanlarının görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle haklarında soruşturma açılması durumunda, kesin hükme kadar geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisini, İçişleri Bakanına vermiştir. Ancak bu yetki, belediye başkanının görevi ile ilgili bir suç işlemesi nedeniyle açılacak soruşturma durumuyla sınırlıdır.

Belediye Başkanı’nın başkanlığının sona ermesi halleri ölüm ve istifa, Belediye Başkanı’nın mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, Belediye Başkanı’nın seçilme yeterliğini kaybetmesi, görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.

BELEDİYE BAŞKANININ BAŞKANLIKTAN DÜŞÜRÜLMESİNE KİM KARAR VERİR?

Vali, dosyayı il merkezi olan yerlerde kendisinin, il merkezi olmayan yerlerde kaymakamın gerekçeli görüşünü de ekleyerek bir ay içinde Danıştay'a sunar. Danıştay, yetersizlik kararı verdiği takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşer