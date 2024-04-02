İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Belediye başkanı seçilme yeterliliğinin sağlanması hakkında detaylar neler?

Belediye başkanı seçilme yeterliliğinin sağlanması hakkında detaylar neler?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Belediye başkanı seçilme yeterliliğinin sağlanması hakkında detaylar neler?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van'da mazbata el değiştirdi. Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Olayın ardından seçilme yeterliliği ne demek, sorusu hız kazandı. Peki,  Belediye Başkanının seçilme yeterliliği ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Buna göre, Belediye Başkanının seçilme yeterliliği ne anlama geliyor?

BELEDİYE BAŞKANININ SEÇİLME YETERLİLİĞİ

Seçilme yeterliliği başlığı altında düzenlenmiş olan 2972 sayılı kanununa göre 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu m. 11’deki sakıncaları taşımamak kaydıyla, 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına seçilebilir.

Aynı kanunun 10 uncu maddesine göre Anayasa ve kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, belediye başkanlığına adaylığını koyabilir. Bu durumda Türk hukukuna göre belediye başkanı olabilmek için aranan kriterler, üstlenilecek görevin mahiyeti göz önüne alındığında oldukça yetersizdir. 

Anayasamız, belediye başkanlarının görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle haklarında soruşturma açılması durumunda, kesin hükme kadar geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisini, İçişleri Bakanına vermiştir. Ancak bu yetki, belediye başkanının görevi ile ilgili bir suç işlemesi nedeniyle açılacak soruşturma durumuyla sınırlıdır.

Belediye Başkanı’nın başkanlığının sona ermesi halleri ölüm ve istifa, Belediye Başkanı’nın mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, Belediye Başkanı’nın seçilme yeterliğini kaybetmesi, görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.

BELEDİYE BAŞKANININ BAŞKANLIKTAN DÜŞÜRÜLMESİNE KİM KARAR VERİR?

Vali, dosyayı il merkezi olan yerlerde kendisinin, il merkezi olmayan yerlerde kaymakamın gerekçeli görüşünü de ekleyerek bir ay içinde Danıştay'a sunar. Danıştay, yetersizlik kararı verdiği takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşer

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu - Haberler2000 sonrası kademeli emeklilik tablosuKapıda vize uygulaması olan yunan adalarına seyahat rehberi - HaberlerKapıda vize uygulaması olan yunan adalarına seyahat rehberiHangi illere kayyum atandı 2024? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası kayyum atanan iller - HaberlerHangi illere kayyum atandı 2024? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası kayyum atanan illerVan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas oldu - HaberlerVan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas olduBelediye başkanlarının nüfusa göre aldıkları maaşlar belli oldu - HaberlerBelediye başkanlarının nüfusa göre aldıkları maaşlar belli oldu24. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 24. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler24. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 24. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Türk yapımı coin IMARO 20 kat değer kazandı - HaberlerTürk yapımı coin IMARO 20 kat değer kazandıDEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55.48 oy aldı - HaberlerDEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55.48 oy aldıMarmaray Yenikapı'da intihar girişimi nedeniyle aksayan seferler normale döndü - HaberlerMarmaray Yenikapı'da intihar girişimi nedeniyle aksayan seferler normale döndüSinem Dedetaş'ın kariyeri Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden Üsküdar Belediye Başkanlığına geldi! İşte hayatı ve biyografisi - HaberlerSinem Dedetaş'ın kariyeri Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden Üsküdar Belediye Başkanlığına geldi! İşte hayatı ve biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...