Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas oldu

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Van'da oyların 55,48’ini alan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan seçimi birinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alınmıştı. Peki, Van AK Parti’ye mi geçti? Seçmen Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu merak ediyor.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin Van adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına karar verdi.

VAN AK PARTİ’YE Mİ GEÇTİ?

Türkiye'de geçtiğimiz para günü milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Van'da oyların 55,48’ini alan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan seçimi birinci sırada tamamladı.

Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alınmıştı. DEM Parti’den yapılan açıklamada; Zeydan’ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü, başsavcılık üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi.

Tartışmalar devam ederken Van İl Seçim Kurulu; Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Van’daki seçimlerde ikinci en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı. DEM Parti’nin bu karara 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?

Abdulahat Arvas, Van'ın Erciş ilçesinde 1969 yılında dünyaya geldi. Sanayici ve iş adamı olan Arvas, Van İmam Hatip Lisesini bitirdi. Arapça ve Farsça bilmekte ve öğrenim hayatına Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde devam etmektedir. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Van milletvekili olarak seçildi.

Abdulahat Arvas’ın görev aldığı kuruluşlar şöyledir;

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı,

Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı,

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı,

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği,

Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği,

Van İmam - Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği