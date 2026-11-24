İstanbul elektrik kesintisi 25-26 Kasım (Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy...)
İstanbul elektrik kesintisi 25-26 Kasım 2026 programı belli oldu. Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren AYEDAŞ'ın kesinti listesinde Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile ilçelerindeki çalışmalar yer aldı. İşte 25-26 Kasım İstanbul elektrik kesintisi programı...
İstanbul'da 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe günleri gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. AYEDAŞ tarafından açıklanan planlı kesinti listesine göre Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerinde elektrik şebekesinin iyileştirilmesine yönelik bakım ve düzenleme çalışmaları yapılacak. Bazı bölgelerde bir saatten kısa süreli kesintiler planlanırken belirli adreslerde çalışmaların daha uzun sürmesi bekleniyor. Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile'de yaşayan vatandaşlar kesinti saatlerini araştırıyor.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26 KASIM
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTANCA, KARGI, AYSUN, YAVUZ, AYKUT, AKIN, KANDEMİR
25.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜLENT, ŞENOL
26.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NİHAT, NASIR, NUSRET, AKYAZI
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NAZIM TUR, RIFAT PAŞA, ORHAN VELİ KANIK, HAZAR ÇIKMAZI, PİRİ REİS, GÜNER, HACI OSMAN BEY, BAYIR, EMİRGAZİ, FIRIN, MEKTEP, DEDEOĞLU, ÇUBUKLU, AKÇA ÇIKMAZI, ŞEHİT ERSİN GÜNER
25.11.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEMBE HANIM, ORHUN
25.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİVİT ÇIKMAZI, YÖRE, ÖZGÜMÜŞ, HAZİNE, ADAGÜZELİ 1, SİM, ATATÜRK, UYGUR
25.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAZİNE, ATATÜRK, NEHİR, CANDAŞ, PALMİYE
26.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BORA, KAMER, HARE, HIDRELLEZ, DEVA, İLGİLİ ÇIKMAZI, YUNUS, RÜZGARLIBAYIR
26.11.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYFİ BABA, ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET, HAYAT, ÇAVUŞBAŞI, KORKUTELİ ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RECEP YAZICIOĞLU, CAMİ, BAHAR, BAŞAK, GAZİLER, PARLAR, NEŞE, ŞAN
25.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMEN, AKASYA, AKINALP, ZİRVE, BAHAR, RECEP AYAN, ARAFAT, ŞAHİNBEY, SERENCEBEY, MUHSİN YAZICIOĞLU, MEHTAP, UHUT, MELTEM, BAŞAK, NİMET
25.11.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GENÇ, KESKİN, FISTIKAĞACI, LALEZAR, ŞAHİNBEY, YILDIRIM, ALEYNA, DEDE KORKUT, OVACIK, EMRE, FATİH, SEYRAN, ÇAMLIK
25.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NEŞE, BAHÇE, ECE, GÜLZADE, NİŞANTEPE, ÇAMLIK, TEPEÜSTÜ, SUR, BAŞAK, SEDA, EYLÜL, MEHTAP, SÜMER, FATİH, GAZİLER, ARAS, ÇİĞDEM, CİHAN, TALİH
26.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIZ, DERE, REFAH, ERGEN ÇIKMAZI, BULUŞ, BURMA, EZGİ, SET, GÖZLEM, VOLKAN, 18 MART, ERGE, GÜNYAMAÇ
26.11.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İKİZLER, FATİH, POYRAZ, YILMAZ, EFE, KÖKNAR, TOMURCUK, GÜLBAHAR, ÜLKER, BOZTEPE, BORAN, ERCİYES, KAYIN, TEPEÜSTÜ, KUBİLAY, TÜTENGİL, İMAMI ŞAFİ, ŞAHİNBEY, SEHER, EFES, 18 MART, DENİZ, ÇAĞLAR, PAPATYA
26.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EZGİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMAM, YAKUTLAR
25.11.2026 09:00 - 09:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞLIÇEŞME, ÇAM FISTIĞI, YAKUTLAR, HAMAM, DR. NEŞET USMAN, GÖKÇE
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NİL, SANCAK, HÜSNİYE, BEKTAŞ, IŞIKLAR, OĞUZHAN, NEŞELİ ÇIKMAZI, BUKET, SAVAŞ, NEŞE, TUGAY YOLU
25.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM, MARMARA, LALE, ÖĞRETMEN, NEBİ, BUĞDAY, DANIŞMAN, AYÇİÇEĞİ, ARIBURNU, DENİZCİ, TESTİ, KİRAZLI MESCİT, PELİTÖZÜ, YAKUP AĞA, ŞENLER, GİRNE
26.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMANDIRA, YAMAN, BALCIDERE, AYYÜZLÜ
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMEK, AKKAYALAR
24.11.2026 14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHARLI, İNÖNÜ ÇIKMAZI, BOZKURTLAR, REFAHEVLER, KOOPERATİF, CENGİZ TOPEL, SAMED, KARAYOLLARI SİTESİ, ÖMÜR, İNÖNÜ, GÜLER, BERE ÇIKMAZI
25.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜLÜN, DENİZİM, KOOPERATİF, YAYLA, VARNA, ÇAĞLA, ATATÜRK, MELTEM, TUNÇ, AKIM, KAKTÜS, ÇAKMAK, ORTAK, SAMİBEY, IHLAMUR, KIŞLALI
26.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EĞİTİMCİLER ÇIKMAZI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
26.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR, YENİMAHALLE, TARLA, KAPTAN, BOSTAN, MİMAR SİNAN, HATBOYU, ÇİĞDEMLİ, PLAJ YOLU
26.11.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞURLU ÇIKMAZI, ÇAĞLAYAN, BAĞDAT, UĞUR, KÜÇÜKBAĞ, KORE, KAPTAN, PLAJ YOLU, MİMAR SİNAN, ŞÜKRAN, KRİZANTEM, YUNUS EMRE, TECER, BOLAYIR
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 14:30 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TASAVVUF, OLİMPİYAT, HASRET, ARAÇ, UMMAN, PENDİK, FURKAN, HAVUZ, GAYE, KUZEY, TOPHANE, SELANİK, EVREN
25.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM, MARMARA, LALE, ÖĞRETMEN, NEBİ, BUĞDAY, DANIŞMAN, AYÇİÇEĞİ, ARIBURNU, DENİZCİ, TESTİ, KİRAZLI MESCİT, PELİTÖZÜ, YAKUP AĞA, ŞENLER, GİRNE
25.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİK, CAMİ, SERİN
25.11.2026 16:15 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KEMAL, HIZIR REİS, ATATÜRK, TEMEL REİS, MUSTAFA KEMAL, ORUÇ REİS, NUMAN, TEVFİK İLERİ, SEFİR, ACELE, FEVZİ ÇAKMAK
25.11.2026 12:45 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİMAR SİNAN
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GENÇ, KESKİN, FISTIKAĞACI, LALEZAR, ŞAHİNBEY, YILDIRIM, ALEYNA, DEDE KORKUT, OVACIK, EMRE, FATİH, SEYRAN, ÇAMLIK
25.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İBNİ SİNA, FESHANE, YAZICI
25.11.2026 15:00 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜPELİ, REİS, ZABİT, KARAHİSAR, NAZDAR, SELAM, LALECİK, AYTEN, İMAMI AZAM, AYAN, ZEMZEM, HÜNER, NİMETULLAH, HASAN BASRİ, GÜLVEREN, ŞÖHRET, UYUM, TEMEL, MALKOÇOĞLU, TÜRKKAN, MERT, OCAK, ÇAYLAK, SERCAM, YİĞİTLER, AKARÇEŞME, ORAK, DADAŞ, BAŞAR
25.11.2026 09:00 - 09:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RÜZGARLI, GEYLANİ, ŞEHİT HASAN ÇELİK, SELİN, SELAHADDİN EYYUBİ, PEHLİVAN, PEHLİVANLI, ELMADAĞ, ESEN, CESUR, MELTEM, KAPLAN, ASLAN, BEKA, BANU, HEDİYE
25.11.2026 10:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REİS, ZABİT, GÜLVEREN, LALECİK, TUNA, BALLICA, GÜRSU, KÜPELİ, HASAN BASRİ, BİLİM, MALKOÇOĞLU, ÜRÜN, ALATAŞ
25.11.2026 13:00 - 13:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİLİM
25.11.2026 14:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HASAN BASRİ, SEDA, SELİN, ÖZER, MEVLİD, KILIÇ REİS, BURGAZ, BANU, PEHLİVANLI, SOYLULAR, MELTEM, HEDİYE, CESUR, BEKA, GÜZİN, YALDIZ
26.11.2026 14:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK, ŞAHİN, YAMAÇ, ÇİĞDEMLİK, GEYLANİ, FETİH, KAZIM KARABEKİR, UYANIK, SUSAM
26.11.2026 15:00 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMEKTAR, GÜVERCİN, ALINTERİ, CUMHUR, MERAM, GAZALİ, TABİP, DEMİRCİ, BILDIRCIN, GÜR, SELAMET, KALEBURCU, ŞAHİN, MEKTEP, YAMAÇ, GONCA, İHVANLAR, HİKMET, BEKTAŞ, KUTLU, ZEYBEK, ÇİĞDEMLİK, GEYLANİ, LEVENT, PLEVNE, BEBEK, ZERAFET, TERZİ, ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN, ŞİİR, SAMANDIRA, FETİH, KAZIM KARABEKİR, ŞEHİT YÜCEL URUN, UYANIK, SUSAM, YAKACIK
26.11.2026 16:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELEBİ, GONCA, AYDOS, HİKMET, ŞEHİT YÜCEL URUN, İHVANLAR, YAKACIK, ÇEÇEN, FESLEĞEN, FERİDE, PEHLİVAN, EMİRGAN, BERAAT, SUSAM, GAZALİ, OSMANLI, BILDIRCIN
26.11.2026 17:00 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FESLEĞEN, GÜRBÜZ, FERİDE, HACIOĞLU, EMİRGAN, ÇEÇEN, ŞAMDAN, AYDOS, ESENTEPE, ARMAĞAN, ÇİZMECİ, SERİNPINAR
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIZ, DERE, REFAH, ERGEN ÇIKMAZI, BULUŞ, BURMA, EZGİ, SET, GÖZLEM, VOLKAN, 18 MART, ERGE, GÜNYAMAÇ
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİFTLİK, ÇAMLIK YOLU, KAÇKAR, KEMER, ALİM
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİGÜN, SULTAN SELİM, YAHYA, KİLLİDERE, ÜSKÜDAR, AYDINTEPE, METANET, VERİMLİ, SÖNMEZ, SEZER, AHMETLİ, GÜNGÖR, YADİGAR, SUVAT
25.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURNA
26.11.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINLIK, KAYACIK, SEMERKANT, ŞUAYİPLİ, YENİ PINAR, LİMON ÇİÇEĞİ, TÜRBE, NEŞELİ, ÇAMUR, TEVHİD
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PAŞAKÖY
25.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NİDA, YAKAMOZ, ZÜLÜF, RABİA, YENİYURT, OCAK ÇIKMAZI
25.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAHRA, BAYRAM, FECİR
25.11.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENLİK, GÜLENDEM ŞEN, NAMDAR
26.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SERTAÇ, YENİGÜN, BAHÇELER, ŞANVER, FİRDEVS, GEZER, YADİGAR, DERBENT, AHSEN, MURAT, AKİK, GÜLAÇAN, OKTAY, MÜGE, UYSAL ÇIKMAZI, NİHAT, GÜZ, SENA, KARDEŞLER, SALİH, KARBEYAZ, DEFİNE, KİLİM, EFRUZ, MUSA, ÇİLEK
26.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEVSİM
26.11.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RAVZA, SEHERYELİ, GİZEM, KUZGUN, ZUHAL, FESLEĞEN, ŞEBBOY, MENEKŞE, PAŞAKÖY, AHSEN, ESENLİK, SADRAZAM
26.11.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİDAN, KÖKNAR, BARAN, AKINCI, UMMAN, AYÇA, MENEKŞE, NURLU, BAYRAKTAR, ESER, CEMRE, MEVSİM, AYDINLI YOLU, NAZENDE, TEMAŞA, DUYGU, SÜHEYLA, ŞARK, HANIMELİ, KADİFE, BAĞ, ERCAN, KIRLANGIÇ, İLKE, DENİZATI, BUĞRA, İLKAY, GENÇ, ÇEVRE, ÜZÜM, DESTE, SÜLÜN, GÜLHATMİ, HAYRAN, AKDERE, KARINCA, AKKUYU
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RECEP YAZICIOĞLU, CAMİ, BAHAR, BAŞAK, GAZİLER, PARLAR, NEŞE, ŞAN
25.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMEN, AKASYA, AKINALP, ZİRVE, BAHAR, RECEP AYAN, ARAFAT, ŞAHİNBEY, SERENCEBEY, MUHSİN YAZICIOĞLU, MEHTAP, UHUT, MELTEM, BAŞAK, NİMET
25.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜTÇÜ İMAM, MEDENİ, ALEMDAĞ, KAŞGARLI MAHMUT, ÇAĞRIBEY, KARADUT, BOSNA, KURUDERE, SAVAŞ, ŞEKER MASLAK
25.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURUDERE, SÜTÇÜ, ALEMDAĞ, EROĞLU, GEZİ, SAVAŞ, SÜTÇÜ İMAM, ÖZÜDOĞRU, TOPÇU, GÜZ, ÜLKÜ, ÇAĞLAYAN, ŞEKER MASLAK
26.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PROF. HASAN KÜÇÜK, FİNANS, PARLAYAN, PROF. HAYRETTİN KARAMAN
26.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PROF. HAYRETTİN KARAMAN
26.11.2026 13:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİNANS
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜTÇÜ İMAM, MEDENİ, ALEMDAĞ, KAŞGARLI MAHMUT, ÇAĞRIBEY, KARADUT, BOSNA, KURUDERE, SAVAŞ, ŞEKER MASLAK
25.11.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UZUNDERE, LİBADİYE
25.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURUDERE, SÜTÇÜ, ALEMDAĞ, EROĞLU, GEZİ, SAVAŞ, SÜTÇÜ İMAM, ÖZÜDOĞRU, TOPÇU, GÜZ, ÜLKÜ, ÇAĞLAYAN, ŞEKER MASLAK
25.11.2026 14:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PELİTÖZÜ, AKDENİZ, PİRİ REİS, KURUDERE, KISACIK, ARICI, CAHİT ZARİFOĞLU, KIZILOT, BAĞCILAR, ŞURA, DETAY, İZZETTİNBEY, HACILAR, ÇETİN, SÖĞÜTLÜÇAYIR, KÜÇÜK, KİREÇFIRINI, MARKET, SÜZER, SÖĞÜTLÜÇAYIR ÇEŞMESİ, ÇAKIRLAR, BULGURLU, YERLİOĞLU, ZÜMRÜT, AYDIN