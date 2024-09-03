İstanbul planlı elektrik kesintisi 4 Eylül’de 15 ilçe için duyuruldu

4 Eylül 2024 İstanbul elektrik kesintisi yapılacak ilçeler açıklandı. BEDAŞ yapılacak bakım ve onarım çalışmaları için gerçekleşecek planlı elektrik kesintisi için ilgili ilçeleri ve saat aralıklarını paylaştı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul’un 15 ilçesinde 4 Eylül 2024 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı elektrik kesintisi şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saate kadar sürecek.

BEDAŞ planlı kesintinin yapılacağı ilçeleri ve kesintilerin saat aralıklarını da açıkladı.

İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

4 Eylül Çarşamba günü İstanbul’un birçok ilçesinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul planlı elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler şunlar:

Arnavutköy

Bağcılar

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Şişli

Sultangazi

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDEN YAPILIYOR?

BEDAŞ İstanbul genelinde kesintilerin ana sebebinin planlı bakım ve onarım çalışmaları olduğunu belirtti.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şebeke altyapısının iyileştirilmesi ve elektrik dağıtım sisteminin daha güvenilir hale getirilmesi amacıyla bu çalışmaların yapılması zorunlu hale gelmiş durumda.

Çalışmalar sırasında herhangi bir teknik aksaklık yaşanmaması için elektrik kesintilerine gidileceği belirtildi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Her ilçede kesintilerin başlama ve bitiş saatleri değişiklik gösterebileceğinden, elektriklerin ne zaman geleceği de ilçelere göre farklılık gösterecek.

BEDAŞ, çalışmaların belirtilen zaman dilimleri içinde tamamlanacağını ve belirtilen saatler dışında ekstra bir kesinti yaşanmayacağını umduklarını ifade etti.

Öte yandan hava koşulları veya beklenmeyen teknik aksaklıklar nedeniyle çalışmaların uzayabileceği de göz önünde bulundurulmalı.