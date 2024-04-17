İstanbul-Sivas aktarmasız yüksek hızlı tren seferleri 7 saat sürüyor

Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) ekspres seferleri 4 Mayıs’ta başlıyor. Bu seferlerin başlaması ile birlikte İstanbul-Sivas arası saat süreyi epey kısalacak. Peki, İstanbul Sivas YHT kaç saat sürüyor? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun İstanbul Sivas YHT seferlerine ilişkin açıklamaları…

İstanbul Sivas yüksek hızlı tren kaç saat sürüyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında başlayacak olan aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu seferlerin kaç saat süreceğine ilişkin bilgi de verdi.

İSTANBUL - SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

İstanbul-Sivas YHT seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ve Ankara’dan Yüksek Hızlı Trenler ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaların tamamlandığının müjdesini verdi.

Bakan Uraloğlu “Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul’a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul’dan da 08.40’ta hareket edecek, Sivas’ a 15.58’ de varacak, Sivas’ tan 13.00’ da hareket edecek ve İstanbul’ a 20.08’ de ulaşacaktır” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, “Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik’te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız” ifadelerini kullandı.