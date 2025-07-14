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İstanbul Su Kesintisi 14 Temmuz İSKİ: Bahçelievler İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Su Kesintisi 14 Temmuz İSKİ: Bahçelievler İstanbul&#039;da sular ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, 14 Temmuz Pazartesi bazı ilçelerde yaşanan su kesintileri yaşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu ve Avrupa yakasında planlı ve arıza kaynaklı kesintilere dair güncel duyurular yayımladı. İstanbul Su Kesintisi 14 Temmuz İSKİ sorgulama yapılırken Bahçelievler İstanbul'da sular ne zaman gelecek merak ediliyor.

İSKİ’nin resmi açıklamasına göre, Bahçelievler, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin nedeni, içme suyu şebekesinde meydana gelen 100 mm çaplı boru arızaları olarak bildirildi.

İstanbul Su Kesintisi 14 Temmuz İSKİ: Bahçelievler İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 TEMMUZ

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.07.2025 15:04:27

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.07.2025 19:00

İLÇE:    BAHÇELİEVLER
ETKİLENEN MAHALLE:    ZAFER MAH
AÇIKLAMA:    İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:    14/07/2025
BİTİŞ TARİHİ :    Çalışmanın tahmini olarak 14/07/2025 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İLÇE:    BAKIRKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:    ATAKÖY 1.KISIM MAH
AÇIKLAMA:    İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:    14/07/2025
BİTİŞ TARİHİ :    Çalışmanın tahmini olarak 14/07/2025 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su Kesintisi 14 Temmuz İSKİ: Bahçelievler İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalle: ÇINAR

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.07.2025 15:50:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.07.2025 17:00


İLÇE:    BAKIRKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:    ZEYTİNLİK MAH
AÇIKLAMA:    İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:    14/07/2025
BİTİŞ TARİHİ :    Çalışmanın tahmini olarak 14/07/2025 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su Kesintisi 14 Temmuz İSKİ: Bahçelievler İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ: İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bahçelievler’de 14 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayan su kesintisi, ilçenin Hürriyet ve Zafer mahallelerinde yaşayan vatandaşları etkiledi.

İçme suyu şebekesinde meydana gelen 100 mm çapındaki boru arızası nedeniyle İSKİ tarafından su kesintisi uygulandığı bildirildi. Arıza nedeniyle saat 15.00 itibarıyla başlayan kesintinin bugün saat 19.00’a kadar giderilmesi planlanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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