İstanbul Su Kesintisi 14 Temmuz İSKİ: Bahçelievler İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 16:41 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 16:41 - Güncelleme:

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İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, 14 Temmuz Pazartesi bazı ilçelerde yaşanan su kesintileri yaşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu ve Avrupa yakasında planlı ve arıza kaynaklı kesintilere dair güncel duyurular yayımladı. İstanbul Su Kesintisi 14 Temmuz İSKİ sorgulama yapılırken Bahçelievler İstanbul'da sular ne zaman gelecek merak ediliyor.

İSKİ’nin resmi açıklamasına göre, Bahçelievler, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin nedeni, içme suyu şebekesinde meydana gelen 100 mm çaplı boru arızaları olarak bildirildi. İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 TEMMUZ BAHÇELİEVLER Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi: 14.07.2025 15:04:27 Tahmini Bitiş Tarihi: 14.07.2025 19:00 İLÇE: BAHÇELİEVLER

ETKİLENEN MAHALLE: ZAFER MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 14/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/07/2025 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: BAKIRKÖY

ETKİLENEN MAHALLE: ATAKÖY 1.KISIM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 14/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/07/2025 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlgili Haber Eskişehir elektrik kesintisi 13 Temmuz: OEDAŞ elektrikler ne zaman gelecek? BAĞCILAR Etkilenen Mahalle: ÇINAR Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi: 14.07.2025 15:50:30 Tahmini Bitiş Tarihi: 14.07.2025 17:00

İLÇE: BAKIRKÖY

ETKİLENEN MAHALLE: ZEYTİNLİK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 14/07/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/07/2025 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ: İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? Bahçelievler’de 14 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayan su kesintisi, ilçenin Hürriyet ve Zafer mahallelerinde yaşayan vatandaşları etkiledi. İçme suyu şebekesinde meydana gelen 100 mm çapındaki boru arızası nedeniyle İSKİ tarafından su kesintisi uygulandığı bildirildi. Arıza nedeniyle saat 15.00 itibarıyla başlayan kesintinin bugün saat 19.00’a kadar giderilmesi planlanıyor. İlgili Haber Kocaeli elektrik kesintisi 13 Temmuz: İzmit, Başiskele, Gebze ve Karamürsel’de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan