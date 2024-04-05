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İstanbul'da Bayram boyunca toplu taşıma bedava olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da Bayram boyunca toplu taşıma bedava olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 9 gün sürecek bayram tatili heyecanı başladı. İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metrobüs, vapur, metro ücretsiz mi? İşte detaylar...

Bayramda toplu taşıma bedava mı, olacak sorusuna cevap aranıyor. Üç gün boyunca sürecek olan Ramazan bayramında vatandaşlar toplu taşıma ücretsiz mi merak ediyor. Peki, İstanbul'da Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metrobüs, vapur, metro ücretsiz mi?

İstanbul'da Bayram boyunca toplu taşıma bedava olacak - 1. Resim

İSTANBUL'DA BAYRAM BOYUNCA TOPLU TAŞIMA BEDAVA OLACAK

İstanbul'da bayram sürecince toplu taşıma ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım, 10-11-12 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul'da Bayram boyunca toplu taşıma bedava olacak - 2. Resim

BAYRAMDA METRO SEFERLERİ

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar da ücretsiz olacak. 

BAYRAMDA İETT DE ÜCRETSİZ OLACAK

10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

İZMİR VE ANKARA'DA DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan, Ankara ve İzmir’de bazı toplu taşıma hizmetleri de yurttaşlara ücretsiz sunulacak.

 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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