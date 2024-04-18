İstanbul’da Büyükada-Sedef Adası hattı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul’da hangi vapur seferleri yapılamayacak, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul’da bugün etkili olacak olumsuz hava şartları vapur seferlerinde bazı hatların yapılmamasına sebep olacak. Peki, bugün vapur seferleri iptal mi? Boğaz ve adalar vapurları çalışıyor mu? Kadıköy Eminönü Beşiktaş Üsküdar vapuru bugün çalışıyor mu? Tüm merak edilenler haberimizde...

İstanbul vapurları bugün çalışıyor mu, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili Şehir Hatları sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Peki, Adalar vapuru iptal mi?

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ YAPILAMAYACAK?

Yoğun sis İstanbul'u sardı. Sisin İstanbul'u etkisi altına alması, deniz ulaşımında aksama oluşturdu.

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşullar nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Bu kapsamda Büyükada-Sedef Adası seferleri bugün için iptal oldu.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada-Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, yaya ve bisikletlilerin de trafikte ekstra dikkatli olmaları ve reflektörlü yelek giymeleri tavsiye edildi.

SİS BUGÜN KALKACAK MI?

İstanbul'da sisin öğle saatlerine kadar devam etmesi ve ardından havanın açılması bekleniyor.