İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

İstanbul'da deprem mi oldu merak eden vatandaşlar, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini takip ediyor. Marmara Denizi ve çevresinde kaydedilen sarsıntılar da yakından izlenirken, gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. İşte, 12 Ekim AFAD son depremler ve İstanbul deprem son dakika verileri...

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AFAD verilerine göre bugün Akdeniz'de Kumluca açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Marmara Denizi'nde ise Şarköy ve Marmara Adası çevresindeki düşük büyüklüklü sarsıntılar dikkat çekti. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu?

İstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Ekim 2026 tarihinde Marmara Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gün içerisinde saat 08.50'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 3,32 kilometre mesafede 1,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 11.38'de ise Marmara Adası çevresinde 1,8 büyüklüğünde başka bir sarsıntı meydana geldi.

İstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

11 Ekim'de Marmara Denizi'nde, Yalova merkez açıklarında saat 18.14'te 2,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,16 kilometre, Yalova'ya uzaklığı ise yaklaşık 5,93 kilometre olarak kaydedildi. Bir önceki gün, 10 Ekim'de aynı bölgede saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştı.

İstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

12 EKİM AFAD SON DEPREMLER

2026-10-12 15:52:46 39.553 28.7025 7.03 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir) 2026-10-12 14:58:17 37.72183 36.05933 7.45 ML 1.8 Kozan (Adana) 2026-10-12 14:46:46 38.7995 26.52017 13.75 ML 1.4 Ege Denizi - [16.43 km] Karaburun (İzmir) 2026-10-12 13:07:42 39.18683 27.68033 7.0 ML 1.0 Soma (Manisa) 2026-10-12 13:00:24 39.2075 27.70433 7.02 ML 1.2 Soma (Manisa) 2026-10-12 12:50:41 37.461 40.35533 7.0 ML 1.7 Mazıdağı (Mardin) 2026-10-12 12:48:39 38.41467 37.57333 7.02 ML 1.6 Darende (Malatya) 2026-10-12 12:22:17 37.01017 36.434 7.96 ML 2.2 Merkez (Osmaniye) 2026-10-12 12:18:46 41.8605 27.38783 7.0 ML 1.1 Merkez (Kırklareli) 2026-10-12 12:16:14 38.34167 29.768 7.0 ML 1.0 Çivril (Denizli) 2026-10-12 12:07:57 39.92933 26.77367 6.84 ML 1.1 Bayramiç (Çanakkale) 2026-10-12 12:06:11 39.69867 39.54967 7.0 ML 1.9 Merkez (Erzincan) 2026-10-12 12:04:49 38.29883 38.35733 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 2026-10-12 11:38:46 40.63467 27.59967 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 2026-10-12 11:24:19 40.38883 39.26383 7.25 ML 1.3 Torul (Gümüşhane) 2026-10-12 11:14:04 38.15633 38.52917 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 2026-10-12 10:34:30 39.75217 26.53867 7.33 ML 1.7 Bayramiç (Çanakkale) 2026-10-12 10:32:15 39.6285 26.44567 13.67 ML 2.0 Ayvacık (Çanakkale) 2026-10-12 10:29:52 38.88017 43.9795 6.92 ML 2.2 Özalp (Van) 2026-10-12 10:21:39 35.84067 30.8595 20.43 MW 3.5 Akdeniz - [66.59 km] Kumluca (Antalya) 2026-10-12 10:08:44 38.094 37.0955 7.05 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) 2026-10-12 10:05:39 39.18867 28.1765 12.69 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-10-12 09:44:40 38.0855 36.46117 7.01 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-10-12 09:40:34 36.10933 29.0065 7.62 ML 2.0 Akdeniz - [33.69 km] Kaş (Antalya) 2026-10-12 09:38:15 36.13383 29.06133 6.49 ML 1.8 Akdeniz - [28.08 km] Kaş (Antalya) 2026-10-12 09:37:31 36.09667 29.09917 6.56 ML 1.5 Akdeniz - [28.07 km] Kaş (Antalya) 2026-10-12 08:58:39 38.281 38.59233 12.3 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 2026-10-12 08:50:55 40.73817 27.37117 14.22 ML 1.8 Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ) 2026-10-12 08:41:01 40.11433 27.75767 7.07 ML 1.3 Gönen (Balıkesir) 2026-10-12 08:37:04 40.16983 31.77617 7.03 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) 2026-10-12 08:36:18 39.30967 26.05733 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [18.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 2026-10-12 08:10:42 38.17517 38.73167 6.95 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 2026-10-12 07:56:04 37.977 37.48867 7.01 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 2026-10-12 07:53:17 37.0775 30.5855 7.01 ML 1.6 Döşemealtı (Antalya) 2026-10-12 07:31:36 40.15683 31.77983 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara) 2026-10-12 07:24:58 37.528 31.46483 6.86 ML 1.0 Beyşehir (Konya) 2026-10-12 07:23:12 39.442 39.91083 7.02 ML 1.7 Pülümür (Tunceli) 2026-10-12 07:15:33 38.75933 44.82617 7.0 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.21 km] Özalp (Van) 2026-10-12 07:02:07 37.42933 27.0045 15.73 ML 1.4 Ege Denizi - [19.44 km] Didim (Aydın) 2026-10-12 06:57:33 38.4925 26.83267 7.27 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.35 km] Menemen (İzmir) 2026-10-12 06:28:50 37.83867 36.12167 12.37 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 2026-10-12 06:15:16 40.45117 34.717 6.98 ML 0.8 Merkez (Çorum) 2026-10-12 06:06:41 39.25317 28.15617 6.99 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-10-12 05:17:08 40.029 27.43783 12.28 ML 1.6 Yenice (Çanakkale) 2026-10-12 04:49:31 36.711 25.68517 7.0 ML 2.8 Ege Denizi 2026-10-12 03:49:38 38.47683 39.18033 8.11 ML 2.0 Sivrice (Elazığ) 2026-10-12 03:49:05 39.67017 26.09033 6.22 ML 2.2 Ege Denizi - [09.09 km] Ezine (Çanakkale) 2026-10-12 03:42:14 39.19883 26.65 17.65 ML 1.4 Ege Denizi - [10.59 km] Ayvalık (Balıkesir) 2026-10-12 03:18:23 37.7725 36.15617 7.0 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 2026-10-12 02:10:04 36.9375 26.53617 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [64.78 km] Bodrum (Muğla) 2026-10-12 02:02:43 39.17017 28.92167 6.9 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2026-10-12 02:00:46 39.235 28.98583 7.0 ML 2.0 Simav (Kütahya) 2026-10-12 01:51:01 39.11567 28.30617 9.85 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-10-12 01:32:06 38.11617 38.44333 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 2026-10-12 00:59:37 37.50617 35.9045 6.94 ML 1.9 Kozan (Adana) 2026-10-12 00:40:42 38.22917 38.66617 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 2026-10-12 00:37:36 38.73083 43.30367 7.0 ML 1.6 Tuşba (Van) 2026-10-12 00:20:42 38.59133 38.02567 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya) 2026-10-12 00:08:57 38.1215 36.93883 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

İstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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