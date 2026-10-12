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İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

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İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler
Başlık Resmiİstanbulda deprem mi oldu

İstanbul'da deprem mi oldu merak eden vatandaşlar, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini takip ediyor. Marmara Denizi ve çevresinde kaydedilen sarsıntılar da yakından izlenirken, gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. İşte, 12 Ekim AFAD son depremler ve İstanbul deprem son dakika verileri...

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AFAD verilerine göre bugün Akdeniz'de Kumluca açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Marmara Denizi'nde ise Şarköy ve Marmara Adası çevresindeki düşük büyüklüklü sarsıntılar dikkat çekti. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu?

İstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler
Başlık Resmiİstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Ekim 2026 tarihinde Marmara Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gün içerisinde saat 08.50'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 3,32 kilometre mesafede 1,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 11.38'de ise Marmara Adası çevresinde 1,8 büyüklüğünde başka bir sarsıntı meydana geldi.

İstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler
Başlık Resmiİstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

11 Ekim'de Marmara Denizi'nde, Yalova merkez açıklarında saat 18.14'te 2,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,16 kilometre, Yalova'ya uzaklığı ise yaklaşık 5,93 kilometre olarak kaydedildi. Bir önceki gün, 10 Ekim'de aynı bölgede saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştı.

İstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler
Başlık Resmiİstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

12 EKİM AFAD SON DEPREMLER

2026-10-12 15:52:4639.55328.70257.03ML1.6Dursunbey (Balıkesir)
2026-10-12 14:58:1737.7218336.059337.45ML1.8Kozan (Adana)
2026-10-12 14:46:4638.799526.5201713.75ML1.4Ege Denizi - [16.43 km] Karaburun (İzmir)
2026-10-12 13:07:4239.1868327.680337.0ML1.0Soma (Manisa)
2026-10-12 13:00:2439.207527.704337.02ML1.2Soma (Manisa)
2026-10-12 12:50:4137.46140.355337.0ML1.7Mazıdağı (Mardin)
2026-10-12 12:48:3938.4146737.573337.02ML1.6Darende (Malatya)
2026-10-12 12:22:1737.0101736.4347.96ML2.2Merkez (Osmaniye)
2026-10-12 12:18:4641.860527.387837.0ML1.1Merkez (Kırklareli)
2026-10-12 12:16:1438.3416729.7687.0ML1.0Çivril (Denizli)
2026-10-12 12:07:5739.9293326.773676.84ML1.1Bayramiç (Çanakkale)
2026-10-12 12:06:1139.6986739.549677.0ML1.9Merkez (Erzincan)
2026-10-12 12:04:4938.2988338.357337.0ML1.2Battalgazi (Malatya)
2026-10-12 11:38:4640.6346727.599677.0ML1.8Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
2026-10-12 11:24:1940.3888339.263837.25ML1.3Torul (Gümüşhane)
2026-10-12 11:14:0438.1563338.529177.0ML1.5Battalgazi (Malatya)
2026-10-12 10:34:3039.7521726.538677.33ML1.7Bayramiç (Çanakkale)
2026-10-12 10:32:1539.628526.4456713.67ML2.0Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-12 10:29:5238.8801743.97956.92ML2.2Özalp (Van)
2026-10-12 10:21:3935.8406730.859520.43MW3.5Akdeniz - [66.59 km] Kumluca (Antalya)
2026-10-12 10:08:4438.09437.09557.05ML1.9Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-10-12 10:05:3939.1886728.176512.69ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-12 09:44:4038.085536.461177.01ML1.5Göksun (Kahramanmaraş)
2026-10-12 09:40:3436.1093329.00657.62ML2.0Akdeniz - [33.69 km] Kaş (Antalya)
2026-10-12 09:38:1536.1338329.061336.49ML1.8Akdeniz - [28.08 km] Kaş (Antalya)
2026-10-12 09:37:3136.0966729.099176.56ML1.5Akdeniz - [28.07 km] Kaş (Antalya)
2026-10-12 08:58:3938.28138.5923312.3ML1.2Battalgazi (Malatya)
2026-10-12 08:50:5540.7381727.3711714.22ML1.8Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ)
2026-10-12 08:41:0140.1143327.757677.07ML1.3Gönen (Balıkesir)
2026-10-12 08:37:0440.1698331.776177.03ML1.9Beypazarı (Ankara)
2026-10-12 08:36:1839.3096726.057337.0ML1.8Ege Denizi - [18.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-12 08:10:4238.1751738.731676.95ML0.8Pütürge (Malatya)
2026-10-12 07:56:0437.97737.488677.01ML1.6Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-10-12 07:53:1737.077530.58557.01ML1.6Döşemealtı (Antalya)
2026-10-12 07:31:3640.1568331.779837.0ML2.0Beypazarı (Ankara)
2026-10-12 07:24:5837.52831.464836.86ML1.0Beyşehir (Konya)
2026-10-12 07:23:1239.44239.910837.02ML1.7Pülümür (Tunceli)
2026-10-12 07:15:3338.7593344.826177.0ML2.4Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.21 km] Özalp (Van)
2026-10-12 07:02:0737.4293327.004515.73ML1.4Ege Denizi - [19.44 km] Didim (Aydın)
2026-10-12 06:57:3338.492526.832677.27ML1.2Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.35 km] Menemen (İzmir)
2026-10-12 06:28:5037.8386736.1216712.37ML1.4Saimbeyli (Adana)
2026-10-12 06:15:1640.4511734.7176.98ML0.8Merkez (Çorum)
2026-10-12 06:06:4139.2531728.156176.99ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-12 05:17:0840.02927.4378312.28ML1.6Yenice (Çanakkale)
2026-10-12 04:49:3136.71125.685177.0ML2.8Ege Denizi
2026-10-12 03:49:3838.4768339.180338.11ML2.0Sivrice (Elazığ)
2026-10-12 03:49:0539.6701726.090336.22ML2.2Ege Denizi - [09.09 km] Ezine (Çanakkale)
2026-10-12 03:42:1439.1988326.6517.65ML1.4Ege Denizi - [10.59 km] Ayvalık (Balıkesir)
2026-10-12 03:18:2337.772536.156177.0ML2.1Saimbeyli (Adana)
2026-10-12 02:10:0436.937526.536177.0ML1.8Ege Denizi - [64.78 km] Bodrum (Muğla)
2026-10-12 02:02:4339.1701728.921676.9ML1.2Simav (Kütahya)
2026-10-12 02:00:4639.23528.985837.0ML2.0Simav (Kütahya)
2026-10-12 01:51:0139.1156728.306179.85ML0.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-12 01:32:0638.1161738.443337.0ML1.5Sincik (Adıyaman)
2026-10-12 00:59:3737.5061735.90456.94ML1.9Kozan (Adana)
2026-10-12 00:40:4238.2291738.666177.0ML1.1Pütürge (Malatya)
2026-10-12 00:37:3638.7308343.303677.0ML1.6Tuşba (Van)
2026-10-12 00:20:4238.5913338.025677.0ML1.4Yazıhan (Malatya)
2026-10-12 00:08:5738.121536.938837.0ML1.5Göksun (Kahramanmaraş)
İstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler
Başlık Resmiİstanbulda deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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