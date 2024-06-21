İstanbul'da ikamet izniyle kalan yabancı sayısı 553 bin 153 kişi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2024 15:48 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 16:00 - Güncelleme:

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İçişleri Bakanlığı, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul'da kaç yabancı yaşıyor sorusunun cevabını verdi. Sosyal medyada kullanıcıların tepki gösterdiği yabancı göçmen sayısının ne kadar olduğu açıklama ile beraber netleşti.