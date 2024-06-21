İstanbul'da ikamet izniyle kalan yabancı sayısı 553 bin 153 kişi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul'da kaç yabancı yaşıyor sorusunun cevabını verdi. Sosyal medyada kullanıcıların tepki gösterdiği yabancı göçmen sayısının ne kadar olduğu açıklama ile beraber netleşti.
Göç İdaresi Başkanlığı verileri sayesinde Türkiye ve İstanbul'da ikamet eden yabancı kişi sayısına ulaşabiliyoruz. Gündemde yer alan göçmen konusunun ardından İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından verileri paylaştı.
İSTANBUL'DA KAÇ YABANCI YAŞIYOR?
Bakanlık, 22 Haziran günü Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre yabancı kişi sayısını duyurdu. Buna göre, uluslararası koruma kapsamında 3 bin 252 kişi, ikamet izniyle kalan 553 bin 153 ve 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler olmak üzere toplamda 1 milyon 87 bin 17 yabancı yaşıyor.
Son zamanlarda sosyal medyada ülkemizde yaşayan yabancı sayısına karşı vatandaşlar çeşitli paylaşımlar ve olumsuz tepki göstermesinin ardından gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek sayıyı paylaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi