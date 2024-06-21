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İçişleri Bakanlığı: İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İçişleri Bakanlığı: İstanbul&#039;da 1 milyon 87 bin 17 yabancı var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 530 bini Suriyeli olmak üzere 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıkladı. Metinde, "Lütfen gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz." denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşayan yabancılarla ilgili veriler paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Göç İdaresi Başkanlığımızın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul’da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli bulunuyor" denildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAYAN PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Paylaşımın devamında İstanbul'da 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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