İstanbul'da su fiyatları ne kadar oldu? 1 Haziran'dan itibaren cepleri yakacak

Son dakika İstanbul'da suya zam haberleri...4 Mayıs 2025 son dakika gelişmeleri yakından inceleniyor. Konut ve işyerlerinde su fiyatlarının artıp artmayacağı tüketicilerin gündeminde. İSKİ'nin teklifiyle beraber su tarifelerine yüzde 10 oranında zam yapıldı.

İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy çokluğu ile kabul edilmesiyle,

İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 artmış oldu.

Başta ev ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatlarının zamlanmasıyla birlikte vatandaşlar da su fiyatlarının ne kadar olduğunu ve faturaların nasıl etkileneceğini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, İstanbul suya ne kadar zam geldi 2025? İşte, tüm ayrıntılar....

İSTANBUL'DA SU FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 zamma gidildi. Buna göre, İstanbul'daki konutların yüzde 85'nin kullandığı 1. Kademe su birim fiyatı 42,37 TL' den 46,62 TL'ye yükseldi.

SU ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İstanbul'da sulara yüzde 10 zam gelmesiyle beraber karar 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak zamlı tarifenin teklifinde, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları, 2025 yılı haziran ayı için geçerlidir. 2025 yılı haziran ayından sonraki aylarda su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadesine yer verildi.