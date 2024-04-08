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İyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kurultayda aday olmayacağım' açıklamasının ardından, Müsavat Dervişoğlu da, İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday oldu. Peki, İyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında? Müsavat Dervişoğlu, nereli?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklarken olağanüstü kurultayda yarışacak isimler belli olmaya başladı. İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, da adaylığını ilan etti. Peki,  İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Müsavat Dervişoğlu kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi.  İlk ve ortaokulu Fatsa’da, liseyi Samsun’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümününden mezun oldu.

Müsavat Dervişoğlu, 1991 yılından itibaren İzmir’de birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.

Müsavat Dervişoğlu,  İyi Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

14 Mayıs seçimlerinin ardından İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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