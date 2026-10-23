İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim listesi vatandaşların gündeminde yerini aldı. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan planlı çalışma programına göre Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla, Buca, Menemen, Dikili, Foça, Menderes, Aliağa, Beydağ, Kınık ve birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim listesine göre şebeke bakımı, kapasite artırımı, ağaç kesimi ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek. Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla, Buca, Menemen, Dikili, Foça, Menderes, Aliağa, Beydağ, Kınık, Kiraz, Konak, Karaburun, Kemalpaşa, Tire, Gaziemir, Güzelbahçe, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde kesintiler meydana geleceği bildirildi. İşte GDZ Elektrik planlı kesinti programı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24, 25, 26 EKİM GDZ ELEKTRİK

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3848960

Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3849328

Horozgediği

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)



BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3847106

Atatürk (Ağartır Çıkmazı Sk., Armağan Sk., Çamlık Sk., Çiçekli Sk., Çınar Sk., Fırıncı Sk., Gül Çıkmazı Sk., Hamidiye Sk., İnönü Cd., İstasyon Cd., Kahraman Sk., Kazım Dirik Cd., Molla Sk., Şehit Eray Dağlı Sk., Sümbül Çk., Yeni Sk.), Cumhuriyet (801. Sk., Alibey Sk., Asma Sk., Bahçe Sk., Demirci Sk., İlyas Tuna Sk., İnönü Cd., İstasyon Cd., Kazım Dirik Cd., Mehtap Sk., Ömerbey Sk., Papatya Sk., Sabribey Sk., Tepe Sk.), Yeşilova (İnönü Cd.)

Planlandı

26.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3847704

Fatih (Beylik Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri)

Planlandı

26.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3847708

Fatih (Sıtma Kuyu Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri), Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri)

Planlandı

26.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3847713

Fatih (Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri)

Planlandı

24.10.2026

08:00 - 08:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3848656

Hacı İbrahim (Ertürk Sk., Fabrika Ardı Sk., Günalp Varol Cd., Halit Bey Sk.), Hatay (351. Sk., 352. Sk., 354. Sk., Yeni Gümüşpala Sk., Yeşil Sk.), Sadıkpaşa (Halit Bey Sk., Hanife Öğretmen Cd., Okkalı Sk.), Yeni (17 Kasım Cd., Çayır Cd., Fabrika Ardı Sk., Gümüş Pala Cd., Halit Bey Gç. Sk., Halit Bey Sk., İkinci Dar Sk., Mezbaha Civarı Sk., Yeşil Sk.)

Planlandı

24.10.2026

08:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3848664

Camii (Kazım Paşa Cd.), Hacı İbrahim (Albay Alpat Cd., Bardakçı Yokuşu Sk., Baştaş Cd., Danacıoğlu Sk., Demiroğlu Sk., Dereli Gç. Sk., Dereli Sk., Devecioğlu Sk., Dibekbaşı Sk., Er Sk., Fabrika Ardı Sk., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Hallaçoğlu Sk., Hürriyet Gç. Sk., Hürriyet Sk., Işıldak Gç., Işıldaklı Sk., Kazım Paşa Cd., Köprü Başı Sk., Kuruçeşme Sk., Mahmutlar Ağası Geçidi Sk., Mahmutlar Ağası Sk., Müezzinoğlu Sk., Park Gç., Sağır Ali Geçidi Sk., Sağır Ali Sk., Su Bölümü Sk., Subaşı Geçidi Sk., Subaşı Sk., Sülüklü Çeşme Sk., Türkeri Sk., Yeşil Sk., Yusufçuk Gç. Sk., Yusufçuk Sk.), Mithatpaşa (Albay Alpat Cd., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Kazım Paşa Cd., Pamuk Pazarı Sk., Park Gç.), Yeni (17 Kasım Cd., Çayır Cd., Çeşmeli Sk., Fabrika Ardı Sk., Gençlik Sk., Gümüş Pala Cd., Karaca Sk., Mezbaha Civarı Sk., Parmaksız Sk., Subaşı Sk., Vatan Sk., Yeşil Sk.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849099

Yeşilova (Orta Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3846801

Koyuneli

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3846831

Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)

Çalışmalar Devam Ediyor

23.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847098

Ertuğrul (2. Bağlar Sk., Ayaz Sk., Cesur Sk., Demirciler Arastası Sk., İbilli Sk., Kayhan Cd., Mektep Cd., Mustafa Yazıcı Cd., Narlı Sk., Sebat Çıkmazı Sk., Sevinç Sk.), İnkılap (Kayhan Cd., Mektep Cd.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

AG Pano Arızası

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847107

Ovacık (Süleymanlı Köyü Yolu), Süleymanlı (Süleymanlı Sk.)

Planlandı

24.10.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847478

Zafer (1. Atatürk Cd., 2. Sultan Sk., 610. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 620. Sk., 621. Sk., Babürşah Cd., Cami Ar. Sk., Çeşme Sk., Cezaevi Ar., Dikili Sultan 1. Aralık Sk., Dikili Sultan Cd., Gümüşpala Cd., Hacı Ahmet Sk., İdris Ağa Sk., Koca Ahmet Sk., Melikşah Sk., Selimiye Cd., Timur Sk., Ümit Sk.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847877

Yukarıcuma (Yukarıcuma Köyü İç Yolu)

Planlandı

25.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847882

Örlemiş (Örlemiş Köyü İç Yolu)

Planlandı

25.10.2026

13:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847891

Koyuneli (Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu)

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3848963

Bergama OSB, Pınarköy (Pınarköy Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Sağancı (Sağancı Küme Evleri)

Planlandı

24.10.2026

20:00 - 22:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3849088

Fatih (372, İBB İzsu Genel Müdürlüğü Bergama Atık Su Arıtma Tesisi)

Planlandı

25.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3849093

Fatih (307. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 333/1. Sk., 335. Sk., 339. Sk., 339/1. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 345. Sk., 348. Sk., Akşemsettin Cd., Atatürk Blv., Başak Sk., Bengü Sk., Bergama Çevreyolu, Çamlık Sk., Çetin Emeç Cd., Fuzuli Cd., Güvercin Sk., Hanımeli Sk., İpek Sk., Karaçam Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Özgürlük Cd., Özlem Sk., Poyraz Sk., Şehit Yaşar Özsürücü Sk., Yeşim Sk., Zerrin Sk.)

Planlandı

25.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3849124

Fatih (345. Sk., Çamlık Sk., Özgürlük Cd., Zerrin Sk.)

Planlandı

26.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3849140

Fatih (345. Sk., Çamlık Sk., Özgürlük Cd., Zerrin Sk.)

Planlandı

26.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3849143

Fatih (Atatürk Blv., Dumlupınar Cd., Tuna Cd.)

Planlandı

26.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3849160

Fatih (Başak Sk., Özgürlük Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3848187

Barbaros (5216. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (5153. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3848479

Gökdere (Akgül Sk., Ceylan Sk., Çiğdem Sk., Erdem Sk., Gökdere Cd., Güvercin Sk., İnci Sk., Kale Sk., Nehir Sk.)

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3848495

Kavaklıdere (İncir Sk.), Kemalpaşa

Planlandı

26.10.2026 - 27.10.2026

20:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3848951

Kazımdirik (403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., Fatih Cd.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849314

Karaçam

Planlandı

26.10.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849315

Karaçam

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849318

Çamiçi, Karaçam, Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)

Planlandı

26.10.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849319

Çamiçi, Karaçam, Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)

Planlandı

26.10.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849350

Kayadibi

Planlandı

26.10.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849353

Kayadibi (Kayadibi Cd.)

Planlandı

26.10.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849354

Karaçam, Kayadibi (Gelincik Sk., Kayadibi Cd.)

Planlandı

26.10.2026

10:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849366

Kayadibi

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3847131

Çiçekli (Çamlık Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Direk Değişimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3844900

Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3844901

Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

23.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3847308

Uzunburun (Uzunburun 1. Sk., Uzunburun 10. Sk., Uzunburun 12. Sk., Uzunburun 2. Sk., Uzunburun 3. Sk., Uzunburun 4. Sk., Uzunburun 5. Sk., UZUNBURUN 5/1 SK., Uzunburun 6. Sk., Uzunburun 7. Sk., Uzunburun 8. Sk., Uzunburun 8/2 Sk., Uzunburun 9. Sk., Uzunburun Atatürk Cd., Uzunburun Cumhuriyet Cd.)

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3848963

Çağlan (Çağlan 1. Sk., Çağlan 2. Sk., Çağlan 3. Sk., Çağlan 4. Sk., Çağlan 5. Sk., Çağlan 6. Sk., Çağlan 7. Sk., Çağlan 8. Sk., Çağlan Mustafa Kemal Meydanı), Samanlıkköy (Samanlık 1. Sk., Samanlık 2. Sk., Samanlık 3. Sk., Samanlık 4. Sk., Samanlık 5. Sk., Samanlık 6. Sk., Samanlık Cumhuriyet Cd., Samanlıkköy Köyü İç Yolu, Yenice İstiklal Cd.), Yenice (Yenice 1. Sk., Yenice 2. Sk., Yenice 3. Sk., Yenice 3/1. Sk., Yenice 4. Sk., Yenice 5. Sk., Yenice 6. Sk., Yenice 7. Sk., Yenice 8. Sk., Yenice İstiklal Cd., Yenice Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3848512

Fatih, İsmetpaşa

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3848518

Fatih, İsmetpaşa

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3848528

Fevzi Çakmak (Sadullah Sever Cd.), Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk.), Kazım Dirik, Koca Mehmetler (20/4. Sk., 40/5. Küme Evleri, Şehit Er Veli Yılmaz Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (494. Sk., Sadullah Sever Cd.), Yenibağarası (1001. Sk., 1001/1. Sk., 1001/2. Sk., 1002. Sk., 1002/1. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1008/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., 1010/2. Sk., 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1020. Sk., 1029, 1040. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 20/4. Sk., Bahçecik Mevkii Küme Evleri, Foça İzmir Karayolu Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, Killik Mevki Küme Evleri, Yenifoça Cd., Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri, Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

25.10.2026

10:35 - 17:35

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3849688

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3848256

İskele (2192. Sk., Ada Sk., Burgaz Cd., Oruç Reis Sk., Piri Reis Sk.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3848915

Mordoğan (515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., İÇ YOL, Körfez Küme Evleri, Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3848923

Mordoğan (530. Sk., 531. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 586. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 641, isimsiz, İzmir Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3849033

Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847797

Bağyurdu Kazımpaşa (Abdüloğlu Sk., Bakırlı Sk., Bekçi Sabit Sk., Çamdibi Sk., Dede Güme Sk., Dibektaşı Sk., Hacı Ethem Sk., Kasap Ali Sk., Kaymakçı Sk., Kırmızı Sk., Mehmet Cingöz Sk., Okul Önü Sk., Sarıoğlu Sk., Yangözoğlu Sk., Yozgatlı Sk.)

Planlandı

25.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847881

Ören 75. Yıl Cumhuriyet (30 Ağustos Sk., 30.Ağu, Acaroğlu Sk., Atıcı Sk., Bahçeciler Sk., Çetin Sk., Ceylan Sk., Dağlı Sk., Dilber Sk., Dumlupınar Cd., Gelincik Sk., Hacı Davut Sk., Işık Çıkmaz Sk., Kamelya Sk., Kiraz Sk., Mercanağacı Sk., Mimar Sinan Sk., Mor Menekşe Sk., Naim Oku Cd., Nergis Sk., Ören İzmir Cd., Sarı Zambak Sk., Sinan Sk., Sümbül Sk., Yaka Sk., Yakaküme, Yonca Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)



KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3847054

Arpaseki

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3847055

Arpaseki, Taştepe

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3848453

Arpaseki (Arpaseki Köyü İç Yolu, Burcu Sk., Dilek Sk., Güllüdere Küme Evleri, Mezarlıkbaşı Küme Evleri, Nezih Sk., Sumaklı Küme Evleri, Ulu Önder Sk.), Aziziye (Aziziye Köyü İç Yolu, Dedeli Sk., Gamze Sk.), Cumalı (Akhisar Bergama Yolu, Asya Sk., Balya Cd., Cumali Köyü İçi Yolu, Ihlamur Sk., Küçük Harman Yeri Küme Evleri, Minare Sk., Onur Sk., Selda Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.), Fatih (Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Sazkovan Küme Evleri), Hamzahocalı (Akhisar Bergama Yolu, Bölcek Küme Evleri, Camiyolu Cd., Çamyolu, Cennet Sk., Çiftlik Sk., Göçbeyli Yolu, Hamzahocalı Köyü İç Yolu, Hisar Sk., İlköğretim Sk., Kanal Sk., Kocaçeşme Sk., Kuyuderesi Sk., Ladin Sk., Leylak Sk., Mezarlıkaltı Sk., Millet Cd.), Kınık OSB, Kocaömer (TAŞAĞIL), Taştepe (Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)



KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3848259

Cumhuriyet (Ali Kaptan Cd., Belediye Sk., Hasan Tahsin Cd., İnönü Cd., Özçınar Sk., Sabit Arlı Cd.), Hisar (Kırkoy Koyu İç Yolu, Kocahisar Küme Evleri, Pınar Sk., Turna Sk., Yeliz Sk.), İstiklal (108. Sk., Akasya Sk., Arıkbaşı Sk., Çolak İbrahim Cd., Dar Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Hancıoğlu Sk., Hisar Sk., Hocazade Sk., İnce Sk., Kıvrık Sk., Köprübaşı Cd., Kültür Park Cd., Kültür Sk., Sabit Arlı Cd., Söğüt Sk., Yenigün Sk., Yunus Emre Sk.), Kırköy (2. Yeşillik Sk., 3. Yeşillik Sk., Çatmacı Sk., Çomuk Sk., Gülmez Sk., Gün Sk., Karhan Sk., Kiraz Sk., Kırköy Sk., Koca Mustafa Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mehmet Niğde Cd., Necip Fazıl Cd., Özdeveci Sk., Özen Sk., Pınar Sk., Sardunya Sk., Topraklık Küme Evleri, Turna Sk., Yeğen Sk.), Yeni (1. Bahar Sk., 2. Bahar Sk., 2. Yeşillik Sk., 3. Bahar Sk., 4. Bahar Sk., 4. Mesir Sk., 5. Bahar Sk., 6. Bahar Sk., 7. Bahar Sk., Demokrasi Sk., Esnaf Sk., Geçit Sk., Gün Sk., Kırköy Sk., Küçük Menderes Sk., Menekşe Sk., Nene Hatun Küme Evleri, Orkide Sk., Pınar Sk.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3848276

Ceritler (Gölbaşı Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Cumhuriyet (Mehmet Kıvanç Sk., Sabit Arlı Cd.), İstiklal (1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 110, 2. Gül Sk., 2. Güneş Sk., 3. Güneş Sk., 4. Güneş Çk., Ağustos 22. Sk., Alabıçak Sk., Altın Sk., Altın Tarla Sk., Aydemir Sk., Bal Sk., Beyazıt Sk., Çolak İbrahim Cd., Dar Sk., Derin Sk., Gümüş Sk., Gündoğdu Sk., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok, Hacı Mahmut Sk., Hancıoğlu Sk., Hastane Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Hoca İbrahim Efendi Cd., Huzur Sk., Ihlamur Sk., İnce Sk., İstiklal Mahallesi İç Yol, Kerem Sk., Köprübaşı Cd., Lale Sk., Maden Sk., Mevlana Küme Evleri, Önder Sk., Papatya Sk., Patlangıç Sk., Sabit Arlı Cd., Sarmaşık Sk., Şehit Emre Okan Sk., Şehit Eren Bülbül Sk., Sepetçi Tahir Sk., Şerbetçi Sk., Şimşek Sk., Şükrü Hoca Sk., Talatpaşa Sk., Türkmen Sk., Yenigün Sk., Yunus Emre Sk., Zeytin Sk.), Kırköy (8. Bahar Sk.), Yeni (1. Bahar Sk., 1. Mesir Sk., 1. Yeşillik Sk., 2. Bahar Sk., 2. Mesir Sk., 3. Bahar Sk., 3. Mesir Sk., 4. Mesir Sk., 5. Mesir Sk., 8. Bahar Sk., Geçit Sk., Kiraz Otogar İç Yolu, Kırköy Sk., Mehmet Niğde Cd., Menderes Cd., Mesir Sk., Park Sk., Pınar Sk., Sabit Arlı Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3848441

Gaybi (Çukur Bahçe Sk., Hacıbaki Sk., Hasırcı Sk., İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Mermerli (Çukur Bahçe Gç. Sk., Doktor Selahattin Özkurt Cd., Ertuğrul Geçidi Sk., Eski Pazar Gç., İmaret Sk., Mermerli Sk., Mithatpaşa Gç., Yahya Efendi Sk.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3848585

Fatih (1/1. Sk., 12. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 2/1. Sk., 5/1. Sk., 5/2. Sk., 5/3. Sk., 5/4. Sk., 5/5. Sk., 5/6. Sk., 5/7. Sk., Begüm Sk., Hanımeli Sk., Lale Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mersinli Cd., Ortanca Sk., Özgürlük Cd., Papatya Sk.), Yıldırım (35. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3848590

Fatih (1/7. Sk., 10. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 5/1. Sk., AÇELYA, Begonya Sk., Çiğdem Sk., Eylül Sk., Garip Çeşme Cd., Hanımeli Sk., Hasan Polatkan Cd., Ihlamur Sk., Ilgın Sk., Kardelen Sk., Lale Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Melisa Sk., Mersinli Cd., Orkide Sk., Özgürlük Cd., Yildiz Sk.), Yıldırım (21. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 29/1. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 37, Egemenlik Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3848593

Ahıhıdır (Cıkmaz, Eski Mahkeme Cd., Şehit Kemal Cd., Türbe Sk., Yeni Sk.), Camiikebir (Arasta Cd., Deniz Sk., Eski Mahkeme Cd., Hocazade Sk., İpek Pazarı Sk., Mehmet Paşa Geçidi Sk., Mektebi Fevziye Sk., Pazarbaşı Geçidi Sk., Şehit Kemal Cd., Soğan Pazarı Sk.), Gaybi (Adnan Menderes Cd., Eski Mahkeme Cd., Hacıbaki Sk., Hamam Sk., Hasırcı Sk., İsmail Efendi Sk., Yahya Efendi Sk., Yeni Sk.), Mermerli (İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Tülbentli (Adnan Menderes Cd., İkiz Çeşme Sk., İsmail Efendi Sk., Yahya Efendi Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3848160

Bademli, Bıçakçı (Bıçakçı Küme Evleri, Börülcelik Küme Evleri, Kervan Yaylası Küme Evleri, Kırdar Küme Evleri, ovacık yaylası küm evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri), Pirinççi (BIÇAKÇI, Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Köyü İç Yolu, Pirinççi Küme Evleri)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3848162

Birgi (Akpinar Küme Evleri, Birgi Deresi Küme Evleri), Ovacık (AKÇAKMAK KME EVLERİ, Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Ovacık Küme Evleri, Tozlu Yaylası Küme Evleri), Tekke

Planlandı

24.10.2026

11:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3848261

Birgi (Akmescit Sk., Birgi Deresi Küme Evleri, Börekçi Sk., Çakırağa Sk., Çörekbaba Küme Evleri, Derviş Ağa Sk., Hacıguz Sk., Hıdırbey Sk., İmam-ı Birgivi Sk., Kenar Sk., Kocaçeşme Sk., Onur Sk., Santral Küme Evleri, Şehit Gürol Madan Cd., Tarih Sk., Ufuk Sk., Uluselvi Sk., Üskesler Küme Evleri)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3848950

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri)

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3848956

Konaklı (Kurukavak Arıküstü Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Erkekli Küme Evleri), Umurbey (Adagide Yolu Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3848329

Düzce (4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4114. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4119. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4125. Sk., 4126. Sk., 4127. Sk., 4346. Sk., Çevrekent Küme Evleri, Hürriyet Cd., İzmir Cd.), Ulamış (1430. Sk., 1430/1. Sk., 1430/2. Sk., 1432. Sk., 1432/5. Sk., 1433. Sk., İzmir Seferihisar Yolu)

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3848970

Atatürk (5193. Sk., 5501. Sk., 5502. Sk., 5503. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5508. Sk., 5509. Sk., 5510. Sk., 5512. Sk., 5515 SK, 5515. Sk., 5516 SK, 5517. Sk., 5518. Sk., 5520. Sk., 5526. Sk., 5530. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5535. Sk., 5536. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5540. Sk., 5541. Sk., 5545. Sk., 5547. Sk., 5548. Sk., 5549. Sk., 5551. Sk., 5553. Sk., 5555. Sk., 5557. Sk., 5559. Sk., 5563. Sk., 5565. Sk., 5570, 5572. Sk., 5573. Sk., 5574. Sk., 5574/1. Sk., 5576. Sk., 5578. Sk., 5580. Sk., 5582. Sk., 5583. Sk., 5584. Sk., 5586. Sk., 5587. Sk., 5590. Sk., 5591. Sk., 5592. Sk., 5595. Sk., 5596. Sk., 5597. Sk., 5599. Sk., 5600. Sk., 5601. Sk., 5602. Sk., 5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5608. Sk., 5609. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5614. Sk., 5615. Sk., 5615/1. Sk., 5617. Sk., 5618. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623. Sk., 5630. Sk., 5635. Sk., 5636. Sk., 5640. Sk., 5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5649. Sk., 5652. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5656. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5669. Sk., 5672. Sk., 5673. Sk., 5678. Sk., 5679. Sk., 5681. Sk., 5682. Sk., 5683. Sk., 5685. Sk., 5689. Sk., 5690. Sk., 5691. Sk., 5692. Sk., 5694. Sk., 5695. Sk., 5697. Sk., 5699. Sk., 5700. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5708. Sk., 5709. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5712. Sk., 5713. Sk., 5714. Sk., 5716. Sk., 5717. Sk., 5718. Sk., 5721. Sk., 5722. Sk., 5723. Sk., 5724. Sk., 5725. Sk., 5726. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5738. Sk., 5739. Sk., 5741. Sk., 5743. Sk., 5745. Sk., 5746. Sk., 5748. Sk., 5752. Sk., 5760. Sk., 5762. Sk., 5763. Sk., 5764. Sk., 5766. Sk., 5768. Sk., 5769. Sk., 5770. Sk., 5771. Sk., 5772. Sk., 5773. Sk., 5774. Sk., 5775. Sk., 5776. Sk., 5777. Sk., 5778. Sk., 5779. Sk., 5780. Sk., 5781. Sk., 5782. Sk., 5784. Sk., 5786. Sk., 5788. Sk., 5790. Sk., 5792. Sk., Eksenderesi Küme Evleri, Eski Köy Yerleşim Yeri Küme Evleri, Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Park İçi Yolu), Bengiler (6084. Sk., 6219. Sk., 6246. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6252. Sk., 6254. Sk., 6256. Sk., 6258. Sk., 6260. Sk., 6262. Sk., 6264. Sk., 6266. Sk., 6268. Sk., 6270. Sk., Cumhuriyet Cd., Sahil Yolu Sk., Ürkmez Cd.), Cumhuriyet (5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5196. Sk., 5295. Sk., 5334. Sk., 5336. Sk., 5337. Sk., 5338. Sk., 5342. Sk., 5344. Sk., 5346. Sk., 5348. Sk., 5349. Sk., 5350. Sk., 5351. Sk., 5352. Sk., 5353. Sk., 5354. Sk., 5357. Sk., 5358. Sk., 5359. Sk., 5361. Sk., 5363. Sk., 5369. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Ürkmez Orhanlı Yolu Cd.), Kavakdere, Mersin Alanı (6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6011/1. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6021. Sk., 6022. Sk., 6023. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6026. Sk., 6027. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6034. Sk., 6036. Sk., 6037. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6042. Sk., 6044. Sk., 6048. Sk., 6048/1. Sk., 6050. Sk., 6052. Sk., 6054. Sk., 6056. Sk., 6058. Sk., 6060. Sk., 6062. Sk., 6064. Sk., 6065. Sk., 6066. Sk., 6067. Sk., 6068. Sk., 6069. Sk., 6070. Sk., 6071. Sk., 6072. Sk., 6073. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080. Sk., 6081. Sk., 6083. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6091. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6095. Sk., 6096. Sk., 6099. Sk., 6100. Sk., 6101. Sk., 6102. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6110. Sk., 6112. Sk., 6116. Sk., 6118. Sk., 6120. Sk., 6122. Sk., 6124. Sk., 6126. Sk., 6130. Sk., 6132. Sk., 6134. Sk., 6246. Sk., Cumhuriyet Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Sahil Yolu Sk., Ürkmez Cd.), Payamlı (5135. Sk., 5141. Sk., 5141/1. Sk., 5803. Sk., 5804. Sk., 5805. Sk., 5806. Sk., 5806/1. Sk., 5808. Sk., 5809. Sk., 5810. Sk., 5812. Sk., 5813. Sk., 5814. Sk., 5815. Sk., 5816. Sk., 5818. Sk., 5819. Sk., 5820. Sk., 5821. Sk., 5822. Sk., 5824. Sk., 5825. Sk., 5827, 5828. Sk., 5830. Sk., 5834. Sk., 5836. Sk., 5838. Sk., 5840. Sk., 5844. Sk., 5846. Sk., Köy Yolu, Payamlı Cd., Ürkmez Orhanlı Yolu Cd.)

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3848976

Bengiler (5126. Sk., 6084. Sk., 6116. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6211. Sk., 6213. Sk., 6214. Sk., 6215. Sk., 6218. Sk., 6222. Sk., 6223. Sk., 6224. Sk., 6224/1. Sk., 6225. Sk., 6226. Sk., 6227. Sk., 6228. Sk., 6229. Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6242. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6247. Sk., 6249. Sk., 6251. Sk., 6253. Sk., 6255. Sk., 6257. Sk., 6259 sk, 6259. Sk., 6261. Sk., 6263. Sk., 6265. Sk., 6267. Sk., 6272. Sk., 6274. Sk., 6276. Sk., 6278. Sk., 6280. Sk., 6282. Sk., 6284. Sk., 6286. Sk., 6288. Sk., 6290. Sk., 6292. Sk., 6294. Sk., 6296. Sk., 6298. Sk., 6300. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6306. Sk., 6308. Sk., 6310. Sk., 6312. Sk., Baraj Cd., Cumhuriyet Cd., İstiklal Cd., Millet Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Sahil Sk., Sahil Yolu Sk., Ürkmez Cd., Vatan Cd.), Cumhuriyet (5151. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5165. Sk., 5166. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5169. Sk., 5170. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5175. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5211. Sk., 5211/2. Sk., 5211/3. Sk., 5211/4. Sk., 5211/5. Sk., 5211/6. Sk., 5212. Sk., 5214. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5227. Sk., 5228. Sk., 5228/1. Sk., 5228/3. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3848507

Kürdüllü (Dede Kavağı Küme Evleri)

Planlandı

26.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3848513

Kürdüllü (Dede Kavağı Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3848329

Bademler

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3849074

Altıntaş (1. Üyük Alan Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Altınkuğu Sk., Babacan Sk.), Yaka (1. Üyük Alan Sk., 2. Üyükalan Sk., Babacan Sk., Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Meltem Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Saydam Sk., Ufuk Sk.)

Planlandı

26.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3849076

Altıntaş (Aydınlar Sk., Barış Sk., Cemre Sk., Doğan Sk., Doruk Sk., Ege Sk., Gülgün Sk., Güneş Sk., Kırlangıç Sk., Merve Sk., Ozan Sk., Sevgi Sk.), Yaka (Barış Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Tan Sk.)

Planlandı

26.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3849081

İçmeler (1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk.)

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3849085

Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)



BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3848160

Halıköy (Ovacık Küme Evleri, Ovacık Yaylası Küme Evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri)

Planlandı

24.10.2026

13:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3848300

Adaküre (Hezaren Sk., Kaynak Küme Evleri), Aktepe (Aydın Sk., Köprübaşı Mevkii Sk.), Alakeçili (Başak Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Kaynak Küme Evleri), Atatürk (50. Yıl Cd., Arıtürk Sk., Atatürk Kültür Cd., Atatürk Mah İç Yol, Ayan Sk., Aydoğdu Sk., Balcı Sk., Banka Sk., Barış Sk., Bülbül Sk., Çamurcu Sk., Cengiz Sk., CEylanoğlu Sk., Dönmez Sk., Eşme Sk., Ferah Sk., Garaj Sk., Güler Sk., İstiklal Cd., Kalender Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Kıbrıs Sk., Korgalı Sk., Lavanta Sk., Leylak Sk., Nazilli Cd., Ödemiş Cd., Özgür Sk., Patika, Posta Sk., Sağlık Sk., Şehit Osman Sarı Cd., Selvi Sk., Şentürk Sk., Sogukkuyu Küme Evleri, Turp Sk., Yıldız Sk., Yüksel Sk., ZEYBEK), Beyköy (Sevgi Sk.), Cumhuriyet (2 Eylül Kurtuluş Parkı Sk., 283/43. Sk., Adnan Menderes Cd., Akdag Sk., Alaçayır Mevki Sk., Alaçayır Mevkii Sk., Arif Sk., Aşıçı Sk., Bahriye Üçok Cd., Baş Sk., Çakır Sk., Çayağzı Sk., Çelik Sk., Çıngırak Sk., Cumhuriyet Kültür Cd., Eren Sk., Erenler Sk., Eşsiz Sk., Gül Sk., Gündüz Sk., İnönü Cd., Kader Sk., Kadı Sk., Karanfil Sk., Karaosmanoğlu Sk., Kavakyolu Sk., Kaynak Küme Evleri, Lale Sk., Maden Sk., Mareşal F. Çakmak Cd., Menekşe Sk., Molla Ömer Küme Evleri, Nergis Sk., Ödemiş Cd., Özlem Sk., Özlü Sk., Patika, Pazaraltı Mevkii Sk., Sanayi Sitesi A Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi C Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi D Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi F Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi H Blok Küme Evleri, Sanayi Sitesi Yanı Küme Evleri, Sanayii Sitesi B Blok Sk., Sanayii Sitesi E Blok Küme Evleri, Sebze Pazarı Sk., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Sümbül Sk., Zambak Sk., Zeytinlik 1.

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847814

Kaynaklar Merkez (2001. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2027. Sk., Celiloğlu Sk., Kabakçılar Sk., Şehit İslam Yeşil Sk.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847832

Kaynaklar Merkez (2001. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2027. Sk., Celiloğlu Sk., Kabakçılar Sk., Şehit İslam Yeşil Sk.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847843

Kaynaklar Merkez (2025. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2101. Sk., 2101/1. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848218

Adatepe (1. Sk., 28/9. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 6. Sk., 8. Sk.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848221

Atatürk (204/12. Sk., 204/2. Sk., 204/7. Sk., 206. Sk., 206/10. Sk., 206/11. Sk., 206/12. Sk., 206/8. Sk., 206/9. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 63/3. Sk., 63/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (206/5. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848229

Atatürk (206. Sk., 209. Sk., 209/1. Sk., 218. Sk., 63/3. Sk.)

Planlandı

24.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848236

İnönü (672/20. Sk., 677/19. Sk., 677/20. Sk., 677/24. Sk., 677/25. Sk., 677/26. Sk., 677/29. Sk., 677/31. Sk., 677/55. Sk., 678/5. Sk., 678/6. Sk.)

Planlandı

24.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848237

Barış (299. Sk., 302/1. Sk., 351. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 953. Sk., 953/1. Sk., 954. Sk., 956. Sk.)

Planlandı

24.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848239

Yıldız (199. Sk., 199/1. Sk., 199/2. Sk., 199/3. Sk., 199/5. Sk., 199/6. Sk., 199/7. Sk., 206/22. Sk., 206/28. Sk., 206/29. Sk., 206/40. Sk., 207/4. Sk., 207/5. Sk., 207/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848479

29 Ekim

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848914

Fırat (272/5. Sk., 272/9. Sk., 289/10. Sk., 289/11. Sk., 289/12. Sk., 289/13. Sk., 289/14. Sk., 289/15. Sk., 289/16. Sk., 289/17. Sk., 289/6. Sk., 289/7. Sk., 289/9. Sk., 294/2. Sk.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848920

Fırat (286. Sk., 287. Sk., 287/1. Sk., 287/3. Sk., 287/5. Sk., 287/6. Sk., 287/7. Sk., 287/8. Sk., 287/9. Sk., 288. Sk., 288/1. Sk., 288/2. Sk., 288/5. Sk., 288/6. Sk., 289. Sk., 289/13. Sk., 289/3. Sk., 289/6. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848931

Fırat (286. Sk., 288. Sk., 288/10. Sk., 288/11. Sk., 288/12. Sk., 288/13. Sk., 288/14. Sk., 288/15. Sk., 288/18. Sk., 288/19. Sk., 288/2. Sk., 288/20. Sk., 288/21. Sk., 288/3. Sk., 288/32. Sk., 288/4. Sk., 288/5. Sk., 288/8. Sk., 288/9. Sk., 633. Sk., 633/1. Sk., 634/2. Sk., 634/3. Sk., 634/4. Sk., 634/5. Sk., 634/6. Sk., 634/7. Sk., 634/8. Sk., 635/2. Sk., 635/4. Sk., 635/5. Sk., 635/9. Sk., 639. Sk., 647/7. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Planlandı

26.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848933

Fırat (288/12. Sk., 288/17. Sk., 288/34. Sk., 289. Sk., 289/20. Sk., 289/21. Sk., 289/22. Sk., 289/23. Sk., 289/24. Sk., 289/34. Sk., 289/50. Sk., 289/65. Sk., 647/1. Sk., 647/11. Sk., 647/12. Sk., 647/16. Sk., 647/2. Sk., 647/3. Sk., 647/4. Sk., 647/5. Sk., 647/6. Sk., 647/7. Sk., 647/8. Sk.), Yeşilbağlar (647/1. Sk., 647/17. Sk.)

Planlandı

26.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848949

Buca Koop. (200/17. Sk., 220/21. Sk., 220/32. Sk., 242/29. Sk., 242/32. Sk., 242/34. Sk., 242/40. Sk.)

Planlandı

26.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3848961

Kuruçeşme (203/22. Sk., 203/24. Sk., 203/28. Sk., 203/35. Sk., 203/37. Sk., 203/38. Sk., 203/39. Sk., 203/40. Sk., 203/42. Sk., 203/48. Sk., 203/50. Sk., 203/51. Sk., 205. Sk., 205/1. Sk., 206/54. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

26.10.2026

09:30 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849240

Doğancılar (6001. Sk., 6002. Sk., 6002/1. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6010. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6030. Sk., Kocaorman Mevkii, Yunus Emre Cd.), Kırklar (5000. Sk., 5001. Sk., 5002. Sk., 5002/3. Sk., 5002/4. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5025/1. Sk., 5025/2. Sk., 5025/4. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5027/1. Sk., 5028. Sk., 5028/1. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5031/1. Sk., 5033. Sk., 5033/1. Sk., 6007. Sk., Demokrasi Cd., İpek Küme Evleri, Karabağlar Sk., Karataş Sk., Karatekeli Cd., Kocaorman Mevkii, Mevlana Cd.)

Planlandı

26.10.2026

17:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849241

Doğancılar (6001. Sk., 6002. Sk., 6002/1. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6010. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6030. Sk., Kocaorman Mevkii, Yunus Emre Cd.), Kırklar (5000. Sk., 5001. Sk., 5002. Sk., 5002/3. Sk., 5002/4. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5025/1. Sk., 5025/2. Sk., 5025/4. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5027/1. Sk., 5028. Sk., 5028/1. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5031/1. Sk., 5033. Sk., 5033/1. Sk., 6007. Sk., Demokrasi Cd., İpek Küme Evleri, Karabağlar Sk., Karataş Sk., Karatekeli Cd., Kocaorman Mevkii, Mevlana Cd.)

Planlandı

26.10.2026

10:30 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849330

Efeler (325. Sk., 344. Sk., 358. Sk., 358/1. Sk., 358/2. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk.), Güven (389. Sk., 390. Sk., 393. Sk., 395. Sk., 397. Sk., 397/1. Sk., 397/2. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 402. Sk., Menderes Cd.), Hürriyet (457. Sk., 459. Sk., 463/1. Sk.), İnkılap (Menderes Cd.), Laleli (397. Sk., 399. Sk., 399/1. Sk., 401. Sk., 404. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., Menderes Cd.)

Planlandı

26.10.2026

12:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849337

Barış (299. Sk., 302. Sk., 302/1. Sk., 331. Sk., 333. Sk., 333/1. Sk., 337. Sk., 353. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 366. Sk., 366/1. Sk., 366/2. Sk., 366/3. Sk., Adnan Kahveci Cd.), Dicle (360. Sk., 361. Sk., 363. Sk., 365. Sk., 367. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Yiğitler (359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 363. Sk., 366. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

26.10.2026

13:30 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849340

Barış (152. Sk., 152/4. Sk., 152/6. Sk., İstiklal Cd.), Menderes (1013. Sk., 1015. Sk., 1017. Sk., 1017/1. Sk., 112. Sk., 118. Sk., 120. Sk., 122. Sk., 122/1. Sk., 144. Sk., 144/1. Sk., 144/2. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 146/1. Sk., 146/2. Sk., 146/3. Sk., 146/4. Sk., 146/5. Sk., 146/6. Sk., 146/7. Sk., 148. Sk., 149/1. Sk., 156. Sk., 373. Sk., 375. Sk., Adnan Kahveci Cd., Erdem Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Seyfi Demirsoy Cd.), Ufuk (1009/1. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., İstiklal Cd., Mehmetçik Cd.), Yaylacık (1018. Sk., 1023. Sk., 173. Sk., 173/1. Sk., 175. Sk., 181/1. Sk., 181/2. Sk., 181/3. Sk., 181/4. Sk., 181/6. Sk., 181/7. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 186/4. Sk., 186/5. Sk., 186/6. Sk., 188. Sk., 190. Sk., 190/1. Sk., 190/2. Sk., 190/3. Sk., 190/4. Sk., 191/8. Sk., 192. Sk., Başarı Cd., Erdem Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Yavuz Sultan Selim Cd.)

Planlandı

26.10.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849343

Adatepe (19. Sk., 2/7, 2/8, 2/9. Sk., 25. Sk., 29/1. Sk., 3/1. Sk., 3/5, 3/6 sk, 30. Sk., 32. Sk., 33, 34. Sk., 40. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 51. Sk., 9. Sk., Başarı Cd., Erdem Cd.), Menderes (112. Sk., 120/1. Sk., 134. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 157. Sk., Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk., Erdem Cd., Menderes Cd.), Yaylacık (160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 164/1. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 170. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 172/3. Sk., 172/4. Sk., 172/5. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 182. Sk., 185. Sk., 3/6 sk, 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 46/1. Sk., 46/2. Sk., 46/5. Sk., 46/6. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 51. Sk., 53. Sk., 55. Sk., Başarı Cd., Erdem Cd.)

Planlandı

26.10.2026

10:01 - 17:29

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849363

Doğancılar (6001. Sk., 6002. Sk., 6002/1. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6010. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., Kocaorman Mevkii, Yunus Emre Cd.), Kırklar (6007. Sk., Kocaorman Mevkii)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3848363

Lale (3570. Sk., 3570/5. Sk., 3572. Sk., 3582. Sk., 3589. Sk., 3589/1. Sk., 3590. Sk., 3591. Sk., 3592. Sk., 3593. Sk., 3594. Sk., 3594/1. Sk., 3595. Sk., 3598. Sk.)

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3848369

Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3848377

Mehmet Akif (2739. Sk., 2740. Sk., Güzelyurt Cd., Toros Cd.), Saygı (2715. Sk., 2716. Sk., Güzelyurt Cd., Toros Cd.), Ulubatlı (2687. Sk., 2691. Sk., 2707. Sk., Güzelyurt Cd., Toros Cd.)

Planlandı

24.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3848379

Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2723. Sk., 2729. Sk., 2729/1. Sk., 2730. Sk., 2731. Sk., 2732. Sk., 2733. Sk., 2734. Sk., 2735. Sk., 2737. Sk., 2738. Sk., 2739. Sk., 2740. Sk., 2741. Sk., 2742. Sk., 2766. Sk., 2767. Sk., Adalet Cd., Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu, Güzelyurt Cd., Hakimiyet Cd., Toros Cd.), Ulubatlı (2385. Sk., 2707. Sk., 2714. Sk., 2714/1. Sk., 2742/1. Sk., 2762. Sk., Güzelyurt Cd., Toros Cd.)

Planlandı

26.10.2026 - 27.10.2026

20:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3848951

Çınarlı (Fatih Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)



MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3848965

Keler

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3848970

Ahmetbeyli (Kargacık Mensire Alanı), Çukuraltı (2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2014 SK, 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2023/1. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2032. Sk., 2033. Sk., 2033/1. Sk., 2034. Sk., 2034/1. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2044. Sk., 2045. Sk., 2046. Sk., 2047. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2051. Sk., 2052. Sk., 2053. Sk., 2054. Sk., 2055. Sk., 2056. Sk., 2058. Sk., 2060. Sk., 2061. Sk., 2063. Sk., 2065. Sk., 2066. Sk., 2067. Sk., 2068. Sk., 2069. Sk., 2070. Sk., 2072. Sk., 2074. Sk., 2076. Sk., 2078. Sk., 2080. Sk., 2082. Sk., 2084. Sk., 2090. Sk., 2092. Sk., 2094. Sk., 2096. Sk., 2098. Sk., 2100. Sk., 2197. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2207. Sk., 2213. Sk., 2266. Sk., 2268. Sk., 2270. Sk., 2272. Sk., 2279. Sk., 2281. Sk., 2281/1. Sk., 2283. Sk., 2285. Sk., 2287. Sk., 2289. Sk., 2291. Sk., 2291/1. Sk., 2293. Sk., 2295. Sk., 2297. Sk., 2299. Sk., 2301. Sk., 2303. Sk., 2305. Sk., 2307. Sk., 2309. Sk., 2311. Sk., 2313. Sk., 2315. Sk., 2317. Sk., 2319. Sk., 2321. Sk., 2322. Sk., 2323. Sk., 2324. Sk., 2325. Sk., 2326. Sk., 2327. Sk., 2328. Sk., 2329. Sk., 2330. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk., 2334. Sk., 2336. Sk., 2340. Sk., 2342. Sk., 2344. Sk., 2344/1. Sk., 2346. Sk., 2348. Sk., 2350. Sk., 8625. Sk., Mecidgökyokuşlu Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Sevgi Yolu Sk., Umut Cd.), Gümüldür Atatürk (6304. Sk., 6306. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6313. Sk., 6314. Sk., 6321. Sk., 6322. Sk., 6322/1. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6331. Sk., 6332. Sk., 6333. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6339. Sk., 6340. Sk., 6345. Sk., 6346. Sk., 6347. Sk., 6349. Sk., 6350. Sk., 6351. Sk., 6352. Sk., 6353. Sk., 6354. Sk., 6355. Sk., 6356. Sk., 6357. Sk., 6358. Sk., 6359. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6391. Sk., 6393. Sk., 6414. Sk., Abdi İpekçi Cd., Cevizciler Sk., Gümüldür İzmir Cd., Hasan Eren Cd., Hürriyet Cd., Karşıyaka Sk., Klaros Cd., Lebedos Cd., Mehmet Akmeral Cd., Meryem Ana Cd., Öğretmen Hacı Yıldız Sk., Ovacık Cd., Ramazan Koyuncu Küme Evleri, Sahil Cd., Şener Cd., Sevgi Cd., Sinema Sk., Yörükler Sk.), Gümüldür Cumhuriyet (6401. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6405. Sk., 6406. Sk., 6407. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6413. Sk., 6414 SK, 6414. Sk., 6414/1 sk, 6415. Sk., 6419. Sk., 6421. Sk., 6423. Sk., 6427. Sk., 6431. Sk., 6433. Sk., 6435. Sk., 6435/1. Sk., 6437. Sk., 6439. Sk., 6443. Sk., 6445. Sk., 6447. Sk., 6449. Sk., 6451. Sk., 6453. Sk., 6455. Sk., 6457. Sk., 6459. Sk., 6465. Sk., Fatih Cd., Meryem Ana Cd., Ovacık Cd., Sevgi Cd., Sınır Sk., Soydaşkent Cd., temel paşa cd, Temel Paşa Cd.), Gümüldür Fevzi Çakmak (6230. Sk., 6232. Sk., 6234. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239 sk, 6239. Sk., 6239/1. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6242. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6249. Sk., 6250. Sk., 6251. Sk., 6253. Sk., 6254. Sk., 6254/1. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6260. Sk., 6261. Sk., 6262. Sk., 6263. Sk., 6263/1. Sk., 6264. Sk., 6266. Sk., 6267. Sk., 6268. Sk., 6269. Sk., 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6279. Sk., 6283. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., 6289. Sk., 6291. Sk., 6293. Sk., 6295. Sk., Esentepe Cd., Gazi Mustafa Kemal Paşa Blv., Gümüldür İzmir Cd., İstiklal Cd., Ovacık Cd., Özgürlük Cd., Sağlık Cd., Şehit Hüseyin Cd., Şener Cd., Tepe Cd.), Gümüldür İnönü (6030. Sk., 6062. Sk., 6085. Sk., 6112. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6139. Sk., 6145. Sk., 6149. Sk., 6153. Sk., 6155. Sk., 6157. Sk., 6159. Sk., 6464. Sk., Baraj Cd., Barış Cd., Batı Cd., Doktor Enver Bozyakalı Cd., Gümüldür İzmir Cd., Hakkı Efendi Cd., Teyfik Yılmaz Cd.), Özdere Cumhuriyet (3002. Sk., 3004. Sk., 3006. Sk., 3008. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3012. Sk., 3015. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3021. Sk., 3023. Sk., 3026. Sk., 3027. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3031. Sk., 3032. Sk., 3034. Sk., 3035/1. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3039/1. Sk., 3040. Sk., 3041. Sk., 3041/1. Sk., 3041/2. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., 3047. Sk., 3047/1. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3051. Sk., 3051/1. Sk., 3052. Sk., 3055. Sk., 3057/1. Sk., 3059. Sk., 3062 sk, 3062. Sk., 3063. Sk., 3064. Sk., 3065. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3070/1. Sk., 3072. Sk., 3073. Sk., 3074. Sk., 3076. Sk., 3076/1. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3078/1. Sk., 3079. Sk., 3080. Sk., 3081. Sk., 3082. Sk., 3083. Sk., 3084. Sk., 3086. Sk., 3088. Sk., 3090. Sk., 3091. Sk., 3092. Sk., 3094. Sk., 3095. Sk., 3096. Sk., 3102. Sk., 3104. Sk., 3107. Sk., 3110. Sk., 3112. Sk., 3114. Sk., 3116. Sk., 3130. Sk., 3132. Sk., 3134. Sk., 3136. Sk., 3202. Sk., Adnan Alır Cd., Alim Oğlu Cd., İZMİR CD, Özdere İzmir Cd., Sahil Yolu Cd., Sevgi Parkı İçi Yolu, Şükrü Özkan Cd.)

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3848976

Çukuraltı (1306. Sk., 2067. Sk., 2069. Sk., 2071. Sk., 2073. Sk., 2075. Sk., 2077. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2089. Sk., 2091. Sk., 2092. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2097. Sk., 2099. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2105/1. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2111/1. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2125. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2130. Sk., 2131. Sk., 2131/1. Sk., 2132. Sk., 2133. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2137. Sk., 2138. Sk., 2139. Sk., 2139/1. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2152/1. Sk., 2153. Sk., 2154. Sk., 2155. Sk., 2157. Sk., 2157/1. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2165. Sk., 2166. Sk., 2167. Sk., 2168. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2173. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2192. Sk., 2193 SOKAK, 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2198. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2216/1. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2222. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2232. Sk., 2233. Sk., 2234. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., 2236/1. Sk., 2237. Sk., 2238. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2241. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., 2243. Sk., 2244. Sk., 2246. Sk., 2247. Sk., 2248. Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2251. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2256. Sk., 2257. Sk., 2258. Sk., 2259. Sk., 2261. Sk., 2262. Sk., 2263. Sk., 2264. Sk., 2265. Sk., 2267. Sk., 2269. Sk., 2270. Sk., 2271. Sk., 2272. Sk., 2273. Sk., 2274. Sk., 2275. Sk., 2276. Sk., 2276/1. Sk., 2276/2. Sk., 2278. Sk., 2280. Sk., 2282. Sk., 2286. Sk., 2288. Sk., 2290. Sk., 2292. Sk., 2294. Sk., 2296. Sk., 2298. Sk., 2304. Sk., 2308. Sk., 2310. Sk., 2312. Sk., 2316. Sk., 2318. Sk., 2320. Sk., 2320/1. Sk., Arif Sinan Cd., Asri Özkan Cd., Bülent Ulusu Cd., Çetin Yetiştiren Cd., Çukuraltı Sevgi Yolu Sk., Efetur Cd., Menteş Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site İci Yol, Site Yolu), Gümüldür Atatürk (6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6305. Sk., 6307. Sk., 6309. Sk., 6316 sk, Hürriyet Cd., Meryem Ana Cd., Sahil Cd., Sevgi Cd.), Gümüldür Cumhuriyet, Gümüldür Fevzi Çakmak (6201. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6215. Sk., 6217. Sk., 6219. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6225. Sk., 6227. Sk., 6229. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Deniz Cd., Gazi Mustafa Kemal Paşa Blv., Meryem Ana Cd., Sahil Cd., Şener Cd., Sevgi Cd.), Gümüldür İnönü (1250. Sk., 1260. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6021. Sk., 6025. Sk., 6027. Sk., 6029. Sk., 6035. Sk., 6037. Sk., 6045. Sk., 6053. Sk., 6065. Sk., 6066. Sk., 6070. Sk., 6074. Sk., 6078. Sk., 6080. Sk., 6082. Sk., 6085. Sk., 6092. Sk., 6095. Sk., 6097. Sk., 6099. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6105. Sk., 6107. Sk., 6109. Sk., 6115. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6127. Sk., 6131. Sk., 6159. Sk., Barış Cd., Denizatı Cd., Gazi Osman Nuri Paşa Cd., Hakkı Efendi Cd., Meryem Ana Cd., Mimar Sinan Cd., Sevgi Cd., Seydi Ali Reis Sk., Teyfik Yılmaz Cd., Yavuz Selim Cd., Yeşilköy Cd.), Orta (1006. Sk., 1006/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., 1020. Sk., 1021. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1094. Sk., 1096. Sk., 1098. Sk., 1100. Sk., 1104/1. Sk., 1106. Sk., 1108. Sk., 1112. Sk., 1113. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1126. Sk., 1126/1. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1138. Sk., 1140. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1145. Sk., 1146. Sk., 1147. Sk., 1148. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1150/1. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1156. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1161. Sk., 1162. Sk., 1164. Sk., 1165. Sk., 1166. Sk., 1167. Sk., 1168. Sk., 1169. Sk., 1170. Sk., 1171. Sk., 1172. Sk., 1173. Sk., 1176. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., 1182. Sk., 1184, 1186. Sk., 1189. Sk., 1191. Sk., 1192, 1193. Sk., 1194. Sk., 1195. Sk., 1196. Sk., 1196/1. Sk., 1198. Sk., 1200. Sk., 1202. Sk., 1202/1. Sk., 1204. Sk., 1208. Sk., 1210. Sk., 1212. Sk., 1218. Sk., 1220. Sk., 1222. Sk., 1224. Sk., 1226. Sk., 1228. Sk., 1230. Sk., 1232. Sk., 1234. Sk., 1236. Sk., 1238. Sk., 1242. Sk., 1260. Sk., 1264. Sk., 1272. Sk., 1274. Sk., 1276. Sk., 1282. Sk., 1284. Sk., 1290. Sk., 1292. Sk., 1300. Sk., 1302. Sk., 1306 SK, 1306. Sk., 29 Ekim Cd., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8024. Sk., 8025. Sk., 8026. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8031. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8035. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8040. Sk., 8101. Sk., 8102. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., 8104. Sk., 8104/1 sk, 8110. Sk., Filiz Cd., Gençlik Parkı İçi Yolu, Hakkı Efendi Cd., Kamil Eser Cd., Koy Yolu, Mustafa Kemal Paşa Blv., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk., Özdere Otobüs Terminali İçi Yolu, Türkan Saylan Cd., Ulu Önder Atatürk Cd.)

Planlandı

25.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3849217

Gölcükler (7709. Sk.), Kısık (7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., 7703. Sk., 7704. Sk., 7705. Sk., 7706. Sk., 7707. Sk., 7708. Sk., 7709. Sk., 7709/1. Sk., 7709/10. Sk., 7709/12. Sk., 7709/13. Sk., 7709/2. Sk., 7709/3. Sk., 7709/4. Sk., 7709/5. Sk., 7709/6. Sk., 7709/7. Sk., 7709/8. Sk., 7709/9. Sk., 7710. Sk., 7710/1. Sk., 7711. Sk., 7712. Sk., 7713. Sk., 7714. Sk., 7715. Sk., İzmir Aydın Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)



GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

25.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3849217

Dokuz Eylül (7709. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

AG Yük Ayırıcı Arızası

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3849137

Çamlı (Barış Sk., Çamlıca Cd., Çicek Sk., Kaptan Sk., Karakaya Sk., Kültür Sk., Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Ordu Sk., Sağlık Sk., Şahin Sk., Saray Sk., Seferihisar Cd., Ulus Sk., Yasemin Sk.)

Planlandı

26.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3849243

Çamlı

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3848918

Emek (7065. Sk., 7226. Sk., 7226/2. Sk., 7230. Sk., 7230/1. Sk., 7231. Sk., 7232. Sk., 7232/1. Sk., 7233. Sk., 7236. Sk., 7236/2. Sk., 7236/3. Sk., 7240. Sk., 7240/1. Sk., 7241. Sk., 7241/1. Sk., 7241/2. Sk., 7242. Sk., 7243. Sk., 7243/1. Sk., 7244. Sk., 7245. Sk., 7246. Sk., 7247. Sk., 7247/1. Sk., 7248. Sk., 7248/1. Sk., 7249. Sk.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3848921

Emek (1844/1. Sk., 1844/2. Sk., 1844/5. Sk., 7290. Sk., Barış Cd.), Soğukkuyu (1846. Sk., 7274. Sk., 7290. Sk., Barış Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24, 25, 26 Ekim GDZ Elektrik (Bergama, Bayındır, Bornova, Karabağlar, Ödemiş, Seferihisar, Urla)



KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3848381

Devrim (3749. Sk., 3753. Sk., 3753/1. Sk., 3753/10. Sk., 3753/11. Sk., 3753/12. Sk., 3753/13. Sk., 3753/14. Sk., 3753/15. Sk., 3753/2. Sk., 3753/21. Sk., 3753/24. Sk., 3753/25. Sk., 3753/26. Sk., 3753/3. Sk., 3753/4. Sk., 3753/5. Sk., 3753/7. Sk., 3753/8. Sk., 3753/9. Sk., 3754. Sk., 3754/1. Sk., 3756. Sk., 3758. Sk., 3759. Sk., 3759/1. Sk., Eski İzmir Cd.), Özgür (3911. Sk., 3911/3. Sk., 3915. Sk., 3916. Sk., 3918/1. Sk., 3918/3. Sk., 3919. Sk., 3919/1. Sk., 3919/2. Sk., 3920. Sk., 3923/1. Sk., Eski İzmir Cd.)

Planlandı

24.10.2026

11:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3848383

Yurdoğlu (3946/2. Sk., 3946/8. Sk.), Yüzbaşı Şerafettin (3915. Sk., 3930. Sk., 3932. Sk., 3933. Sk., 3934. Sk., 3935. Sk., 3940. Sk., 3951. Sk., 3951/1. Sk., 3952. Sk., 3953. Sk., 3954. Sk., 3955. Sk., 3955/1. Sk., 3956. Sk., 3956/1. Sk., 3957. Sk., 3958. Sk., 3959. Sk., 3960. Sk., 3960/1. Sk., 3960/2. Sk.)

Planlandı

24.10.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3848385

Devrim (3741. Sk., 3742. Sk., 3743. Sk., 3744. Sk., 3745. Sk., 3746. Sk., 3747. Sk., 3749. Sk., 3750. Sk., 3751. Sk., 3756. Sk., Eski İzmir Cd.), Özgür (3931. Sk., 3932. Sk., Eski İzmir Cd.), Yurdoğlu (3959. Sk., Eski İzmir Cd.), Yüzbaşı Şerafettin (3951. Sk., 3952. Sk., 3953. Sk., Eski İzmir Cd.)

Planlandı

24.10.2026

01:30 - 02:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3848488

Yurdoğlu (3947. Sk., 3947/1. Sk., 3947/2. Sk., 3948. Sk., 3948/2. Sk., 3948/5. Sk., 3948/6. Sk., 3988/2. Sk.)

Planlandı

24.10.2026

03:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3848492

Aydın (4145. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk., Yeşillik Cd.)

Planlandı

24.10.2026

00:00 - 01:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3848595

Aydın (4270. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4273. Sk., 4274. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4286/1. Sk., 4287. Sk., 4289. Sk., 4296. Sk., 4302. Sk., 4311. Sk., 4314. Sk., 4321. Sk., 4322. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4325. Sk., 4328. Sk., 4329. Sk., 4330. Sk., Park İçi Yolu, Yeşillik Cd.), Yunus Emre (4056. Sk., 4057. Sk., 4058. Sk., 4154. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4158. Sk., 4159. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4163. Sk., 4177. Sk., 4180. Sk., 4182. Sk., 4184. Sk., 4185. Sk., 4186. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4190. Sk., 4195. Sk., 4302. Sk., Yeşillik Cd.)

Planlandı

26.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3849187

Bozyaka (3054. Sk., 3058. Sk., Eski İzmir Cd.), Gülyaka (3021/1. Sk., 3029. Sk., 3033. Sk., Eski İzmir Cd., Saim Çıkrıkçı Cd.), Kazım Karabekir (9002/1. Sk., 9002/10. Sk., 9002/11. Sk., 9002/2. Sk., 9002/3. Sk., 9002/4. Sk., 9022. Sk., 9184/1. Sk., 9184/2. Sk., Saim Çıkrıkçı Cd.)

Planlandı

26.10.2026

11:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3849189

Ali Fuat Cebesoy (9125/26. Sk., 9131/14. Sk.), Refet Bele (9125. Sk., 9125/2. Sk., 9125/21. Sk., 9125/22. Sk., 9125/3. Sk., 9125/4. Sk., 9125/5. Sk., 9125/7. Sk., 9131/14. Sk., 9131/23. Sk., 9131/3. Sk., 9169/1. Sk., 9171. Sk., 9176. Sk.), Tahsin Yazıcı (9125/10. Sk., 9125/11. Sk., 9125/6. Sk., 9168/12. Sk., 9306. Sk., 9306/2. Sk., 9323. Sk., Yiğitler Cd.)

Planlandı

26.10.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3849190

Refet Bele (9125/22. Sk., 9131. Sk., 9131/1. Sk., 9131/10. Sk., 9131/15. Sk., 9131/16. Sk., 9131/17. Sk., 9131/18. Sk., 9131/2. Sk., 9131/20. Sk., 9131/22. Sk., 9131/3. Sk., 9131/5. Sk., 9131/6. Sk., 9131/7. Sk., Eski İzmir Cd.), Sevgi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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