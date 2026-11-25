İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım 2026 tarihli programı açıklandı. GEDİZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı ve Çiğli başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

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İzmir'de üç gün boyunca uygulanacak elektrik kesintilerinden Buca, Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Menderes ve Güzelbahçe ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklar da etkilenecek. Kesinti süreleri çalışma programına göre farklılık gösterecek. İşte 26, 27 ve 28 Kasım İzmir elektrik kesintisi listesi, etkilenecek mahalleler ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 KASIM

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872866

İnönü (672/20. Sk., 677/19. Sk., 677/20. Sk., 677/24. Sk., 677/25. Sk., 677/26. Sk., 677/29. Sk., 677/31. Sk., 677/55. Sk., 678/5. Sk., 678/6. Sk.)

Planlandı

26.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872875

İnönü (672. Sk., 672/10. Sk., 672/15. Sk., 672/3. Sk., 672/31. Sk., 672/32. Sk., 672/33. Sk., 672/35. Sk., 672/36. Sk., 672/4. Sk., 672/5. Sk., 672/6. Sk., 672/8. Sk., 672/9. Sk., 677/10. Sk., 677/11. Sk., 677/13. Sk., 677/7. Sk., 678/2. Sk., 682/14. Sk., 682/15. Sk., 689. Sk., 689/1. Sk., 689/6. Sk.)

Planlandı

26.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872880

İnönü (670/2. Sk., 670/3. Sk., 670/4. Sk., 670/6. Sk., 671. Sk., 671/1. Sk., 672/16. Sk., 672/17. Sk., 672/19. Sk., 672/22. Sk., 672/23. Sk., 674. Sk., 674/1. Sk., 676. Sk., 677. Sk., 677/1. Sk., 677/12. Sk., 677/15. Sk., 677/18. Sk., 677/19. Sk., 677/2. Sk., 677/3. Sk., 677/4. Sk., 677/5. Sk., 677/6. Sk., 677/8. Sk., 677/9. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

27.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872952

Barış (152. Sk., 152/4. Sk., 152/6. Sk., İstiklal Cd.), Menderes (373. Sk., 375. Sk.), Ufuk (1009/1. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., İstiklal Cd., Mehmetçik Cd.)

Planlandı

27.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872954

Barış (152. Sk., 152/2. Sk., 152/3. Sk., 353. Sk.), Menderes (152. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 369. Sk., 371. Sk., Seyfi Demirsoy Cd.)

Planlandı

27.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872962

Çamlıpınar (293/18. Sk., 293/25. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Yeşilbağlar (278. Sk., 278/1. Sk., 278/2. Sk., 278/4. Sk., 278/5. Sk., 292/32. Sk., 292/33. Sk., 292/34. Sk., 292/35. Sk., 647/58. Sk., 647/59. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

27.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872964

Fırat (289/58. Sk., 289/59. Sk.), Yeşilbağlar (289/40. Sk., 289/42. Sk., 289/46. Sk., 289/51. Sk., 289/52. Sk., 292. Sk., 292/1. Sk., 292/10. Sk., 292/11. Sk., 292/13. Sk., 292/2. Sk., 292/3. Sk., 292/36. Sk., 292/37. Sk., 292/38. Sk., 292/4. Sk., 292/5. Sk., 292/6. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026

12:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3876368

Örnekkent (1006. Sk., 1007. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 820/1. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 834. Sk., 835, 836. Sk., 847. Sk., 969. Sk., 972. Sk., 981. Sk., 982. Sk., 984. Sk., 986. Sk., 987. Sk., 988. Sk., 993. Sk., 994. Sk., Kazım Karabekir Cd.), Yeni (Samurlu Cd.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3874548

Çiftçigediği, Kızılcaova

Planlandı

27.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3874552

Çiftçigediği, Kızılcaova

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

10:30 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3867589

Gültepe (Gültepe Köyü İç Yolu), Halilağalar (Halilağalar Köyü İç Yolu), İkizler (İkizler Küme Evleri, Karaömer Küme Evleri), İneşir (Bergama İvrindi Yolu, İneşir Köyü İç Yolu), Karalar (Karalar köyü İç Yolu, Karalar Merkez Küme Evleri), Katrancı (Katrancı Sk.), Kırcalar (Kırcalar Merkez Küme Evleri), Oruşlar (Oruçlar Köyü, Oruşlar Küme Evleri), Sarıcaoğlu (Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu), Topallar (Topallar Köyü İç Yolu), Ürkütler (Ürkütler Köyü İç Yolu), Yukarıada (Yukarıada Köyü İç Yolu)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870675

Maltepe (417. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., Atatürk Blv., Bodrum Sk., Efes Sk., Girne Sk., Halit Ziya Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Kaymakam Kemalbey Cd., Lefkoşe Sk., Limasol Sk., Mantar Sk., Marmaris Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870712

Atatürk (Barbaros Cd., Batı Sk., Değirmen Yolu Sk., Emrah Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Haluk Ökeren Cd., Kadri Sk., Taşlı Sk., Yunus Emre Sk.), Fevzipaşa (210, Barbaros Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Gül Sk., Menekşe Sk., Mercan Sk., Mimar Sinan Cd., Yayla Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871057

Kazımdirik (408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., Fatih Cd.)

Planlandı

27.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871058

Kazımdirik (407. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.11.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3875670

Alaçatı (11003. Sk., 11004. Sk., 11005. Sk., 11005/1. Sk., 11006. Sk., 11011. Sk., 11012. Sk., 11013, 11015. Sk., 11016. Sk., 11017. Sk., 11018. Sk., 11020. Sk., 11039. Sk., 11040. Sk., 11041. Sk., 11042. Sk., 11043. Sk., 11046. Sk., 11047. Sk., 11048. Sk., 12000. Sk., 12001. Sk., 12007. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12022. Sk., 12023. Sk., 12024. Sk., 12026. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12038. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12062. Sk., 13003. Sk., 13005. Sk., 13010. Sk., 13013. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13025. Sk., 13026. Sk., 13027. Sk., 13028. Sk., 13029. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033 sk, 13033. Sk., 13034. Sk., 13037. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13046. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13050. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk., 13053. Sk., 13054. Sk., 13055. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13063. Sk., 13064. Sk., 13065. Sk., 13066. Sk., 13067. Sk., 13068. Sk., 13069. Sk., 13070. Sk., 13071. Sk., 13072. Sk., 13074. Sk., 13075. Sk., 13076. Sk., 13077. Sk., 13078. Sk., 13079. Sk., 13080. Sk., 13080/1. Sk., 13081. Sk., 13082. Sk., 13086. Sk., 13087. Sk., 13088. Sk., 13089. Sk., 13091. Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3874594

Çandarlı (203. Sk., 204/1. Sk.)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3874756

Hacıveli (20. Sk., 24. Sk., 30/1. Sk., 30/2. Sk., 30/3. Sk., 30/4. Sk., 30/5. Sk., 31. Sk., 31/1. Sk., 32/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 33/4. Sk., 33/5. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 422. Sk., 422/1. Sk., 422/2. Sk., 422/3. Sk., 423. Sk., 423/1. Sk., 423/2. Sk., 423/3. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 426/1. Sk., 428. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 431/1. Sk., 431/2. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 433/1. Sk., 434. Sk., 434/2. Sk., 435. Sk., 481. Sk., 481/1. Sk., 482. Sk., 482/1. Sk., 483. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Kazım Dirik (1/1. Sk., 1/2. Sk., 1/3. Sk., 1/4. Sk., 1/5. Sk., 1/6. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., 2/1. Sk., 2/3. Sk., 2/4. Sk., 2/5. Sk., 27/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 402. Sk., 402/2. Sk., 403, 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 417. Sk., 417/1. Sk., 417/2. Sk., 417/3. Sk., 419. Sk., 419/2. Sk., 419/3. Sk., 419/4. Sk., 421. Sk., 421/1. Sk., 427. Sk., 429. Sk., 441. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 449/1. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 453/1. Sk., 454. Sk., 454/1. Sk., 455. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 459. Sk., 460. Sk., 5/1. Sk., 6. Sk., 6/1. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., 8/3. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Pazar Sk.), Yenibağarası (20. Sk.)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3874454

Atakent (2030. Sk., Aşık Veysel Sk., Bestekar Sadi Hoşses Sk., Cengiz Topel Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3874520

Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

Planlandı

27.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3875610

Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026

11:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3876349

Çavuş (200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çavuşyolu Sk.), Musabey (218. Sk., Çavuşyolu Sk.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3874452

Birgi (Birgi Ödemiş Blv., Şehit Gürol Madan Cd., Umurbey Cd.)

Planlandı

26.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3874466

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3874597

Atatürk (5193. Sk., 5501. Sk., 5502. Sk., 5503. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5508. Sk., 5509. Sk., 5510. Sk., 5512. Sk., 5515 SK, 5515. Sk., 5516 SK, 5517. Sk., 5518. Sk., 5520. Sk., 5526. Sk., 5530. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5535. Sk., 5536. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5540. Sk., 5541. Sk., 5545. Sk., 5547. Sk., 5548. Sk., 5549. Sk., 5551. Sk., 5553. Sk., 5555. Sk., 5557. Sk., 5559. Sk., 5563. Sk., 5565. Sk., 5570, 5572. Sk., 5573. Sk., 5574. Sk., 5574/1. Sk., 5576. Sk., 5578. Sk., 5580. Sk., 5582. Sk., 5583. Sk., 5584. Sk., 5586. Sk., 5587. Sk., 5590. Sk., 5591. Sk., 5592. Sk., 5595. Sk., 5596. Sk., 5597. Sk., 5599. Sk., 5600. Sk., 5601. Sk., 5602. Sk., 5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5608. Sk., 5609. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5614. Sk., 5615. Sk., 5615/1. Sk., 5617. Sk., 5618. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623. Sk., 5630. Sk., 5635. Sk., 5636. Sk., 5640. Sk., 5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5649. Sk., 5652. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5656. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5669. Sk., 5672. Sk., 5673. Sk., 5678. Sk., 5679. Sk., 5681. Sk., 5682. Sk., 5683. Sk., 5685. Sk., 5689. Sk., 5690. Sk., 5691. Sk., 5692. Sk., 5694. Sk., 5695. Sk., 5697. Sk., 5699. Sk., 5700. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5708. Sk., 5709. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5712. Sk., 5713. Sk., 5714. Sk., 5716. Sk., 5717. Sk., 5718. Sk., 5721. Sk., 5722. Sk., 5723. Sk., 5724. Sk., 5725. Sk., 5726. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5738. Sk., 5739. Sk., 5741. Sk., 5743. Sk., 5745. Sk., 5746. Sk., 5748. Sk., 5752. Sk., 5760. Sk., 5762. Sk., 5763. Sk., 5764. Sk., 5766. Sk., 5768. Sk., 5769. Sk., 5770. Sk., 5771. Sk., 5772. Sk., 5773. Sk., 5774. Sk., 5775. Sk., 5776. Sk., 5777. Sk., 5778. Sk., 5779. Sk., 5780. Sk., 5781. Sk., 5782. Sk., 5784. Sk., 5786. Sk., 5788. Sk., 5790. Sk., 5792. Sk., Eksenderesi Küme Evleri, Eski Köy Yerleşim Yeri Küme Evleri, Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Park İçi Yolu), Cumhuriyet (5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5196. Sk., 5295. Sk., 5334. Sk., 5336. Sk., 5337. Sk., 5338. Sk., 5342. Sk., 5344. Sk., 5346. Sk., 5348. Sk., 5349. Sk., 5350. Sk., 5351. Sk., 5352. Sk., 5353. Sk., 5354. Sk., 5357. Sk., 5358. Sk., 5359. Sk., 5361. Sk., 5363. Sk., 5369. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Ürkmez Orhanlı Yolu Cd.), Kavakdere

SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3875908

Atatürk (1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., Atatürk Cd., Saint Jean Cd., Uğur Mumcu Sevgi Yolu Sk.), İsa Bey (2012. Sk., 2013. Sk., 2013/1. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2031. Sk., 2032. Sk., 2033. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2100. Sk., Atatürk Cd., Fevzi Paşa Cd., Saint Jean Cd., Şehit Polis Metin Tavaslıoğlu Cd., Selçuk Terminali İçi Yolu)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3874505

Adnan Menderes (Şeytan Kısığı Küme Evleri), Toki

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3876063

Ahmetli (15. Cd., 6100. Sk., 6101. Sk., 6101/2. Sk., 6102. Sk., 6102/1. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6104/1. Sk., 6105. Sk., 6105/2. Sk., 6106. Sk., 6106/1. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 9. Cd., Gazi Atatürk Meydanı), Çaybaşı (13/1. Sk., 7105. Sk., 7114. Sk., Çaybaşı 1. Küme Evleri, Menderes Cd.), Cumhuriyet (2032. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 3527. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd.), Kaplancık (6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., Kaplancık Köyü İç Yolu), Kuşçuburun, Muratbey (3506. Sk., 3527. Sk., 3622. Sk., 3660. Sk., 3668. Sk., 3689. Sk.), Mustafa Kemal Atatürk, Özbey (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005/1. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., 4026. Sk., 4027. Sk., 4028. Sk., 4029. Sk., 4030, 4030. Sk., 4031. Sk., 4032. Sk., 4033. Sk., 4034. Sk., 4035. Sk., 4036. Sk., 4037. Sk., 4038. Sk., 4039. Sk., 4039/1. Sk., 4040. Sk., 4041. Sk., 4042. Sk., 4043. Sk., 4044. Sk., 4045. Sk., 4046. Sk., 4047. Sk., 4048. Sk., 4049. Sk., 4050. Sk., 4051. Sk., 4052. Sk., 4053. Sk., 4054. Sk., 4056. Sk., 4057. Sk., 4058. Sk., Bayrak Cd.), Torbalı (5097. Sk.), Yemişlik (519/1. Sk.), Yeni (1. Cd., 518.

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

10:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3874570

Halkapınar (Mürselpaşa Blv.)

Planlandı

26.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3874615

Murat Reis (183. Sk., 184. Sk., 242. Sk., 246. Sk., 255. Sk.)

Planlandı

26.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3874617

Mithatpaşa (179. Sk., 180. Sk., 193. Sk., 195. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 211. Sk., 213. Sk., 256. Sk.), Murat Reis (213. Sk., 246. Sk., 256. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3875711

Altıntepe (Gala Sk.), Mithatpaşa (507/1. Sk., 517. Sk., 519. Sk., 522/1. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 535. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 537/1. Sk., 537/2. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 541. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 549. Sk., 550. Sk.)

Planlandı

27.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3876063

Çakaltepe, Karakuyu

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026

08:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3874449

Çağdaş (8818. Sk., 8819. Sk.), Egekent (8050. Sk., 8819. Sk., 8820/2. Sk., Park İçi Yolu)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

00:00 - 00:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3874460

Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 125. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 179/1. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 248. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 256. Sk., 258. Sk., 260. Sk., 262. Sk., 264. Sk., 268. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 292. Sk., 296. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 330. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 99. Sk., Abdullah Baydar Cd., Mithatpaşa Cd., Seferihisar Cd.)

Planlandı

26.11.2026

17:00 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3874461

Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 125. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 179/1. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 248. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 256. Sk., 258. Sk., 260. Sk., 262. Sk., 264. Sk., 268. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 292. Sk., 296. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 330. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 99. Sk., Abdullah Baydar Cd., Mithatpaşa Cd., Seferihisar Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

28.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3875924

Çamlı (Acar Sk., Çamlıca Cd., Destan Sk., Güzel Sk., Seferihisar Cd., Yasemin Sk., Yeni Sk.), Kahramandere (904. Sk., Mithat Ünal Cd., Seferihisar Cd.), Küçükkaya (Anadolu Cd., Çamlı Sk., Damlaca Sk., Dere Sk., Eski Küçükkaya Sk., Eşme Sk., Küçükkaya Cd., Mersinli Sk., Sevgi Sk., Umut Sk., Vatan Sk.), Mustafa Kemal Paşa (2103. Sk., 2106. Sk., 2115. Sk., 2117. Sk., 2119. Sk., 2121. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2129/1. Sk., 2131. Sk., 2131/1. Sk., 2133. Sk., 2137. Sk., 2145. Sk., 2149. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2176. Sk., 2206. Sk., 2343. Sk., 2349. Sk., 2436. Sk., 2730. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd.), Payamlı, Yelki (2137. Sk., 2143. Sk., 2153. Sk., 2196. Sk., 2204. Sk., 2380. Sk., 2395. Sk., 2407. Sk., 2411. Sk., 2415. Sk., 2423. Sk., 2435. Sk., 2464. Sk., 2468. Sk., 2478. Sk., 2536. Sk., 2540. Sk., 2544. Sk., 2559. Sk., 2561. Sk., 2567. Sk., 2730. Sk., 2732. Sk., Adnan Menderes Cd., Namık Elal Cd.)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.11.2026

10:00 - 10:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3874444

Çay (2092. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2124. Sk., 2138/1. Sk., 2138/2. Sk., 2168/1. Sk., 2179. Sk.), Osmangazi (574/3. Sk., 587. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 592/1. Sk., 592/10. Sk., 592/11. Sk., 592/16. Sk., 592/2. Sk., 592/9. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 603/2. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 614. Sk., 614/1. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 615/3. Sk., 616/3. Sk., 616/4. Sk., 616/5. Sk., 616/6. Sk., 616/8. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Yavuz Cd.), R. Şevket İnce (2092. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 2109/2. Sk., 2124. Sk., 2136/1. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/6. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2145/1. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2162. Sk., 2162/3. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2166/4. Sk., 2167. Sk., 2179. Sk., Bayraklı Girişi-K12)

İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı

26.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3874519

Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)

28.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3875559

Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)

Planlandı

28.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3875561

Emek (1660. Sk., 7061. Sk., 7065. Sk., 7236. Sk., 7236/1. Sk., 7236/3. Sk., 7238/1. Sk., 7239. Sk., 7239/1. Sk., 7239/2. Sk., 7240. Sk., 7242. Sk., 7243/1. Sk., 7248. Sk., Barış Cd., Kubilay Cd.), Org. Nafiz Gürman (1660. Sk., 7061. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7092. Sk., 7093. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7096/1. Sk., 7097. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., Kubilay Cd.), Yamanlar (7094. Sk., 7097. Sk., 7302. Sk., 7340. Sk., 7340/1. Sk., Barış Cd.)

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