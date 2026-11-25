İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım! GEDİZ elektrik planlı kesinti programı
İzmir elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım 2026 tarihli programı açıklandı. GEDİZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı ve Çiğli başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.
İzmir'de üç gün boyunca uygulanacak elektrik kesintilerinden Buca, Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Menderes ve Güzelbahçe ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklar da etkilenecek. Kesinti süreleri çalışma programına göre farklılık gösterecek. İşte 26, 27 ve 28 Kasım İzmir elektrik kesintisi listesi, etkilenecek mahalleler ve ilçe ilçe kesinti saatleri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 KASIM
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872866
İnönü (672/20. Sk., 677/19. Sk., 677/20. Sk., 677/24. Sk., 677/25. Sk., 677/26. Sk., 677/29. Sk., 677/31. Sk., 677/55. Sk., 678/5. Sk., 678/6. Sk.)
Planlandı
26.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872875
İnönü (672. Sk., 672/10. Sk., 672/15. Sk., 672/3. Sk., 672/31. Sk., 672/32. Sk., 672/33. Sk., 672/35. Sk., 672/36. Sk., 672/4. Sk., 672/5. Sk., 672/6. Sk., 672/8. Sk., 672/9. Sk., 677/10. Sk., 677/11. Sk., 677/13. Sk., 677/7. Sk., 678/2. Sk., 682/14. Sk., 682/15. Sk., 689. Sk., 689/1. Sk., 689/6. Sk.)
Planlandı
26.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872880
İnönü (670/2. Sk., 670/3. Sk., 670/4. Sk., 670/6. Sk., 671. Sk., 671/1. Sk., 672/16. Sk., 672/17. Sk., 672/19. Sk., 672/22. Sk., 672/23. Sk., 674. Sk., 674/1. Sk., 676. Sk., 677. Sk., 677/1. Sk., 677/12. Sk., 677/15. Sk., 677/18. Sk., 677/19. Sk., 677/2. Sk., 677/3. Sk., 677/4. Sk., 677/5. Sk., 677/6. Sk., 677/8. Sk., 677/9. Sk.)
27.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872952
Barış (152. Sk., 152/4. Sk., 152/6. Sk., İstiklal Cd.), Menderes (373. Sk., 375. Sk.), Ufuk (1009/1. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., İstiklal Cd., Mehmetçik Cd.)
Planlandı
27.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872954
Barış (152. Sk., 152/2. Sk., 152/3. Sk., 353. Sk.), Menderes (152. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 369. Sk., 371. Sk., Seyfi Demirsoy Cd.)
Planlandı
27.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872962
Çamlıpınar (293/18. Sk., 293/25. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Yeşilbağlar (278. Sk., 278/1. Sk., 278/2. Sk., 278/4. Sk., 278/5. Sk., 292/32. Sk., 292/33. Sk., 292/34. Sk., 292/35. Sk., 647/58. Sk., 647/59. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)
Planlandı
27.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872964
Fırat (289/58. Sk., 289/59. Sk.), Yeşilbağlar (289/40. Sk., 289/42. Sk., 289/46. Sk., 289/51. Sk., 289/52. Sk., 292. Sk., 292/1. Sk., 292/10. Sk., 292/11. Sk., 292/13. Sk., 292/2. Sk., 292/3. Sk., 292/36. Sk., 292/37. Sk., 292/38. Sk., 292/4. Sk., 292/5. Sk., 292/6. Sk.)
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026
12:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3876368
Örnekkent (1006. Sk., 1007. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 820/1. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 834. Sk., 835, 836. Sk., 847. Sk., 969. Sk., 972. Sk., 981. Sk., 982. Sk., 984. Sk., 986. Sk., 987. Sk., 988. Sk., 993. Sk., 994. Sk., Kazım Karabekir Cd.), Yeni (Samurlu Cd.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3874548
Çiftçigediği, Kızılcaova
Planlandı
27.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3874552
Çiftçigediği, Kızılcaova
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
10:30 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3867589
Gültepe (Gültepe Köyü İç Yolu), Halilağalar (Halilağalar Köyü İç Yolu), İkizler (İkizler Küme Evleri, Karaömer Küme Evleri), İneşir (Bergama İvrindi Yolu, İneşir Köyü İç Yolu), Karalar (Karalar köyü İç Yolu, Karalar Merkez Küme Evleri), Katrancı (Katrancı Sk.), Kırcalar (Kırcalar Merkez Küme Evleri), Oruşlar (Oruçlar Köyü, Oruşlar Küme Evleri), Sarıcaoğlu (Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu), Topallar (Topallar Köyü İç Yolu), Ürkütler (Ürkütler Köyü İç Yolu), Yukarıada (Yukarıada Köyü İç Yolu)
Çalışmalar Devam Ediyor
25.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870675
Maltepe (417. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., Atatürk Blv., Bodrum Sk., Efes Sk., Girne Sk., Halit Ziya Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Kaymakam Kemalbey Cd., Lefkoşe Sk., Limasol Sk., Mantar Sk., Marmaris Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
25.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870712
Atatürk (Barbaros Cd., Batı Sk., Değirmen Yolu Sk., Emrah Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Haluk Ökeren Cd., Kadri Sk., Taşlı Sk., Yunus Emre Sk.), Fevzipaşa (210, Barbaros Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Gül Sk., Menekşe Sk., Mercan Sk., Mimar Sinan Cd., Yayla Sk.)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871057
Kazımdirik (408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., Fatih Cd.)
Planlandı
27.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871058
Kazımdirik (407. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
27.11.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3875670
Alaçatı (11003. Sk., 11004. Sk., 11005. Sk., 11005/1. Sk., 11006. Sk., 11011. Sk., 11012. Sk., 11013, 11015. Sk., 11016. Sk., 11017. Sk., 11018. Sk., 11020. Sk., 11039. Sk., 11040. Sk., 11041. Sk., 11042. Sk., 11043. Sk., 11046. Sk., 11047. Sk., 11048. Sk., 12000. Sk., 12001. Sk., 12007. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12022. Sk., 12023. Sk., 12024. Sk., 12026. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12038. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12062. Sk., 13003. Sk., 13005. Sk., 13010. Sk., 13013. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13025. Sk., 13026. Sk., 13027. Sk., 13028. Sk., 13029. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033 sk, 13033. Sk., 13034. Sk., 13037. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13046. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13050. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk., 13053. Sk., 13054. Sk., 13055. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13063. Sk., 13064. Sk., 13065. Sk., 13066. Sk., 13067. Sk., 13068. Sk., 13069. Sk., 13070. Sk., 13071. Sk., 13072. Sk., 13074. Sk., 13075. Sk., 13076. Sk., 13077. Sk., 13078. Sk., 13079. Sk., 13080. Sk., 13080/1. Sk., 13081. Sk., 13082. Sk., 13086. Sk., 13087. Sk., 13088. Sk., 13089. Sk., 13091. Sk.,
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3874594
Çandarlı (203. Sk., 204/1. Sk.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3874756
Hacıveli (20. Sk., 24. Sk., 30/1. Sk., 30/2. Sk., 30/3. Sk., 30/4. Sk., 30/5. Sk., 31. Sk., 31/1. Sk., 32/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 33/4. Sk., 33/5. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 422. Sk., 422/1. Sk., 422/2. Sk., 422/3. Sk., 423. Sk., 423/1. Sk., 423/2. Sk., 423/3. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 426/1. Sk., 428. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 431/1. Sk., 431/2. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 433/1. Sk., 434. Sk., 434/2. Sk., 435. Sk., 481. Sk., 481/1. Sk., 482. Sk., 482/1. Sk., 483. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Kazım Dirik (1/1. Sk., 1/2. Sk., 1/3. Sk., 1/4. Sk., 1/5. Sk., 1/6. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., 2/1. Sk., 2/3. Sk., 2/4. Sk., 2/5. Sk., 27/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 402. Sk., 402/2. Sk., 403, 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 417. Sk., 417/1. Sk., 417/2. Sk., 417/3. Sk., 419. Sk., 419/2. Sk., 419/3. Sk., 419/4. Sk., 421. Sk., 421/1. Sk., 427. Sk., 429. Sk., 441. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 449/1. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 453/1. Sk., 454. Sk., 454/1. Sk., 455. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 459. Sk., 460. Sk., 5/1. Sk., 6. Sk., 6/1. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., 8/3. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Pazar Sk.), Yenibağarası (20. Sk.)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3874454
Atakent (2030. Sk., Aşık Veysel Sk., Bestekar Sadi Hoşses Sk., Cengiz Topel Cd.)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3874520
Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
Planlandı
27.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3875610
Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026
11:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3876349
Çavuş (200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çavuşyolu Sk.), Musabey (218. Sk., Çavuşyolu Sk.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3874452
Birgi (Birgi Ödemiş Blv., Şehit Gürol Madan Cd., Umurbey Cd.)
Planlandı
26.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3874466
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3874597
Atatürk (5193. Sk., 5501. Sk., 5502. Sk., 5503. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5508. Sk., 5509. Sk., 5510. Sk., 5512. Sk., 5515 SK, 5515. Sk., 5516 SK, 5517. Sk., 5518. Sk., 5520. Sk., 5526. Sk., 5530. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5535. Sk., 5536. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5540. Sk., 5541. Sk., 5545. Sk., 5547. Sk., 5548. Sk., 5549. Sk., 5551. Sk., 5553. Sk., 5555. Sk., 5557. Sk., 5559. Sk., 5563. Sk., 5565. Sk., 5570, 5572. Sk., 5573. Sk., 5574. Sk., 5574/1. Sk., 5576. Sk., 5578. Sk., 5580. Sk., 5582. Sk., 5583. Sk., 5584. Sk., 5586. Sk., 5587. Sk., 5590. Sk., 5591. Sk., 5592. Sk., 5595. Sk., 5596. Sk., 5597. Sk., 5599. Sk., 5600. Sk., 5601. Sk., 5602. Sk., 5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5608. Sk., 5609. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5614. Sk., 5615. Sk., 5615/1. Sk., 5617. Sk., 5618. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623. Sk., 5630. Sk., 5635. Sk., 5636. Sk., 5640. Sk., 5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5649. Sk., 5652. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5656. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5669. Sk., 5672. Sk., 5673. Sk., 5678. Sk., 5679. Sk., 5681. Sk., 5682. Sk., 5683. Sk., 5685. Sk., 5689. Sk., 5690. Sk., 5691. Sk., 5692. Sk., 5694. Sk., 5695. Sk., 5697. Sk., 5699. Sk., 5700. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5708. Sk., 5709. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5712. Sk., 5713. Sk., 5714. Sk., 5716. Sk., 5717. Sk., 5718. Sk., 5721. Sk., 5722. Sk., 5723. Sk., 5724. Sk., 5725. Sk., 5726. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5738. Sk., 5739. Sk., 5741. Sk., 5743. Sk., 5745. Sk., 5746. Sk., 5748. Sk., 5752. Sk., 5760. Sk., 5762. Sk., 5763. Sk., 5764. Sk., 5766. Sk., 5768. Sk., 5769. Sk., 5770. Sk., 5771. Sk., 5772. Sk., 5773. Sk., 5774. Sk., 5775. Sk., 5776. Sk., 5777. Sk., 5778. Sk., 5779. Sk., 5780. Sk., 5781. Sk., 5782. Sk., 5784. Sk., 5786. Sk., 5788. Sk., 5790. Sk., 5792. Sk., Eksenderesi Küme Evleri, Eski Köy Yerleşim Yeri Küme Evleri, Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Park İçi Yolu), Cumhuriyet (5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5196. Sk., 5295. Sk., 5334. Sk., 5336. Sk., 5337. Sk., 5338. Sk., 5342. Sk., 5344. Sk., 5346. Sk., 5348. Sk., 5349. Sk., 5350. Sk., 5351. Sk., 5352. Sk., 5353. Sk., 5354. Sk., 5357. Sk., 5358. Sk., 5359. Sk., 5361. Sk., 5363. Sk., 5369. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Ürkmez Orhanlı Yolu Cd.), Kavakdere
SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3875908
Atatürk (1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., Atatürk Cd., Saint Jean Cd., Uğur Mumcu Sevgi Yolu Sk.), İsa Bey (2012. Sk., 2013. Sk., 2013/1. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2031. Sk., 2032. Sk., 2033. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2100. Sk., Atatürk Cd., Fevzi Paşa Cd., Saint Jean Cd., Şehit Polis Metin Tavaslıoğlu Cd., Selçuk Terminali İçi Yolu)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3874505
Adnan Menderes (Şeytan Kısığı Küme Evleri), Toki
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3876063
Ahmetli (15. Cd., 6100. Sk., 6101. Sk., 6101/2. Sk., 6102. Sk., 6102/1. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6104/1. Sk., 6105. Sk., 6105/2. Sk., 6106. Sk., 6106/1. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 9. Cd., Gazi Atatürk Meydanı), Çaybaşı (13/1. Sk., 7105. Sk., 7114. Sk., Çaybaşı 1. Küme Evleri, Menderes Cd.), Cumhuriyet (2032. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 3527. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd.), Kaplancık (6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., Kaplancık Köyü İç Yolu), Kuşçuburun, Muratbey (3506. Sk., 3527. Sk., 3622. Sk., 3660. Sk., 3668. Sk., 3689. Sk.), Mustafa Kemal Atatürk, Özbey (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005/1. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., 4026. Sk., 4027. Sk., 4028. Sk., 4029. Sk., 4030, 4030. Sk., 4031. Sk., 4032. Sk., 4033. Sk., 4034. Sk., 4035. Sk., 4036. Sk., 4037. Sk., 4038. Sk., 4039. Sk., 4039/1. Sk., 4040. Sk., 4041. Sk., 4042. Sk., 4043. Sk., 4044. Sk., 4045. Sk., 4046. Sk., 4047. Sk., 4048. Sk., 4049. Sk., 4050. Sk., 4051. Sk., 4052. Sk., 4053. Sk., 4054. Sk., 4056. Sk., 4057. Sk., 4058. Sk., Bayrak Cd.), Torbalı (5097. Sk.), Yemişlik (519/1. Sk.), Yeni (1. Cd., 518.
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
10:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3874570
Halkapınar (Mürselpaşa Blv.)
Planlandı
26.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3874615
Murat Reis (183. Sk., 184. Sk., 242. Sk., 246. Sk., 255. Sk.)
Planlandı
26.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3874617
Mithatpaşa (179. Sk., 180. Sk., 193. Sk., 195. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 211. Sk., 213. Sk., 256. Sk.), Murat Reis (213. Sk., 246. Sk., 256. Sk.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3875711
Altıntepe (Gala Sk.), Mithatpaşa (507/1. Sk., 517. Sk., 519. Sk., 522/1. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 535. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 537/1. Sk., 537/2. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 541. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 549. Sk., 550. Sk.)
Planlandı
27.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3876063
Çakaltepe, Karakuyu
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026
08:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3874449
Çağdaş (8818. Sk., 8819. Sk.), Egekent (8050. Sk., 8819. Sk., 8820/2. Sk., Park İçi Yolu)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
00:00 - 00:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3874460
Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 125. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 179/1. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 248. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 256. Sk., 258. Sk., 260. Sk., 262. Sk., 264. Sk., 268. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 292. Sk., 296. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 330. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 99. Sk., Abdullah Baydar Cd., Mithatpaşa Cd., Seferihisar Cd.)
Planlandı
26.11.2026
17:00 - 17:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3874461
Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 125. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 179/1. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 248. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 256. Sk., 258. Sk., 260. Sk., 262. Sk., 264. Sk., 268. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 292. Sk., 296. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 330. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 99. Sk., Abdullah Baydar Cd., Mithatpaşa Cd., Seferihisar Cd.)
28.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3875924
Çamlı (Acar Sk., Çamlıca Cd., Destan Sk., Güzel Sk., Seferihisar Cd., Yasemin Sk., Yeni Sk.), Kahramandere (904. Sk., Mithat Ünal Cd., Seferihisar Cd.), Küçükkaya (Anadolu Cd., Çamlı Sk., Damlaca Sk., Dere Sk., Eski Küçükkaya Sk., Eşme Sk., Küçükkaya Cd., Mersinli Sk., Sevgi Sk., Umut Sk., Vatan Sk.), Mustafa Kemal Paşa (2103. Sk., 2106. Sk., 2115. Sk., 2117. Sk., 2119. Sk., 2121. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2129/1. Sk., 2131. Sk., 2131/1. Sk., 2133. Sk., 2137. Sk., 2145. Sk., 2149. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2176. Sk., 2206. Sk., 2343. Sk., 2349. Sk., 2436. Sk., 2730. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd.), Payamlı, Yelki (2137. Sk., 2143. Sk., 2153. Sk., 2196. Sk., 2204. Sk., 2380. Sk., 2395. Sk., 2407. Sk., 2411. Sk., 2415. Sk., 2423. Sk., 2435. Sk., 2464. Sk., 2468. Sk., 2478. Sk., 2536. Sk., 2540. Sk., 2544. Sk., 2559. Sk., 2561. Sk., 2567. Sk., 2730. Sk., 2732. Sk., Adnan Menderes Cd., Namık Elal Cd.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026
10:00 - 10:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3874444
Çay (2092. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2124. Sk., 2138/1. Sk., 2138/2. Sk., 2168/1. Sk., 2179. Sk.), Osmangazi (574/3. Sk., 587. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 592/1. Sk., 592/10. Sk., 592/11. Sk., 592/16. Sk., 592/2. Sk., 592/9. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 603/2. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 614. Sk., 614/1. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 615/3. Sk., 616/3. Sk., 616/4. Sk., 616/5. Sk., 616/6. Sk., 616/8. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Yavuz Cd.), R. Şevket İnce (2092. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 2109/2. Sk., 2124. Sk., 2136/1. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/6. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2145/1. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2162. Sk., 2162/3. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2166/4. Sk., 2167. Sk., 2179. Sk., Bayraklı Girişi-K12)
26.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3874519
Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)
28.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3875559
Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)
Planlandı
28.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3875561
Emek (1660. Sk., 7061. Sk., 7065. Sk., 7236. Sk., 7236/1. Sk., 7236/3. Sk., 7238/1. Sk., 7239. Sk., 7239/1. Sk., 7239/2. Sk., 7240. Sk., 7242. Sk., 7243/1. Sk., 7248. Sk., Barış Cd., Kubilay Cd.), Org. Nafiz Gürman (1660. Sk., 7061. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7092. Sk., 7093. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7096/1. Sk., 7097. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., Kubilay Cd.), Yamanlar (7094. Sk., 7097. Sk., 7302. Sk., 7340. Sk., 7340/1. Sk., Barış Cd.)