İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık 2026 tarihli programı açıklandı. GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da elektrik kesintisi yaşanacak.

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İzmir'in 23 ilçesinde 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı ve trafo bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'nın bazı mahallelerinde 8 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak. İşte İzmir elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM, 30 KASIM VE 1 ARALIK

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.11.2026

10:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3877310

Çamlıpınar (254. Sk., 293/16. Sk., 293/17. Sk., 293/20. Sk., 293/21. Sk., 293/22. Sk., 293/23. Sk., 293/50. Sk., 696/1. Sk.), Mustafa Kemal (696/1. Sk.)

Planlandı

30.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3877331

Barış (302/1. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 357. Sk., 361/2. Sk., 948. Sk., 950. Sk., 954. Sk., 954/1. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 957. Sk., Park İçi Yolu)

Planlandı

30.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3877334

Barış (152/2. Sk., 152/3. Sk., 152/4. Sk., 152/6. Sk., 361/2. Sk., 361/3. Sk., 361/5. Sk., 948. Sk., 950. Sk.), Dicle (361. Sk., 361/2. Sk., 367. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

01.12.2026

09:00 - 09:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3878156

Efeler (325. Sk., 344. Sk., 358. Sk., 358/1. Sk., 358/2. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk.), Güven (389. Sk., 390. Sk., 393. Sk., 395. Sk., 397. Sk., 397/1. Sk., 397/2. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 402. Sk., Menderes Cd.), Hürriyet (457. Sk., 459. Sk., 463/1. Sk.), İnkılap (Menderes Cd.), Laleli (397. Sk., 399. Sk., 399/1. Sk., 401. Sk., 404. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., Menderes Cd.)

Planlandı

01.12.2026

11:00 - 11:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3878160

Efeler (325. Sk., 344. Sk., 358. Sk., 358/1. Sk., 358/2. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk.), Güven (389. Sk., 390. Sk., 393. Sk., 395. Sk., 397. Sk., 397/1. Sk., 397/2. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 402. Sk., Menderes Cd.), Hürriyet (457. Sk., 459. Sk., 463/1. Sk.), İnkılap (Menderes Cd.), Laleli (397. Sk., 399. Sk., 399/1. Sk., 401. Sk., 404. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., Menderes Cd.)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3877063

Karaköy (Eski Karaköy Sk., Karaköy Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

Planlandı

01.12.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3877395

Aşağışakran, Bahçedere (12/4. Sk., 12/8. Sk., 12/9. Sk., Bahçedere Küme Evleri), Kapukaya (21/1 SK., 21/11. Sk., Kapıkaya Köyü İç Yolu, Kapukaya Karaahmetli Yolu Küme Evleri), Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy (28/2, Yüksekköy Küme Evleri)

Planlandı

30.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3877459

Kültür (275. Sk., Fevzi Paşa Cd., Hürriyet Cd.), Kurtuluş (316. Sk., 320. Sk., 321. Sk., Fevzi Paşa Cd., Gazeteci Hasan Tahsin Cd., Hükümet Cd., Hürriyet Cd., Kazım İrfan Onaran Sk., Kazım Onaran Sk.)

Planlandı

01.12.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3878191

Şakran Hasbi Efendi (3272. Sk., 3282. Sk., 3307. Sk., 3309. Sk., 3311. Sk., 3311/1. Sk., 3313. Sk., 3317. Sk., Bayar Cd., İsmet İnönü Cd., Kazım Karabekir Paşa Cd., Şair Namık Kemal Cd., Vali Kazım Dirik Cd.), Şakran Sayfiye (3135. Sk., 3141. Sk., İsmet İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Şair Namık Kemal Cd.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2026

17:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3875608

Karahalilli, Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri, Kocabaşaltı Küme Evleri, Pınarbaşı Küme Evleri)

Planlandı

29.11.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3876255

Havuzbaşı

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

30.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3876670

Fatih (Bayındır Yolu, Cin Kulesi Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri), Turan, Yusuflu (Bayındır Yolu)

Planlandı

01.12.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3876698

Elifli, Fırınlı (Yenice Kuyu Küme Evleri), Tokatbaşı (Tokatbaşı Yolu Küme Evleri)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.12.2026

10:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3876401

Aşağıkırıklar, Sağancı

Planlandı

01.12.2026

11:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3876424

Zeytindağ (Çandarlı Yolu)

Planlandı

30.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3877177

Aşağıcuma (Aşağıcuma Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.11.2026

02:00 - 02:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3876671

Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.)

Planlandı

30.11.2026

18:30 - 18:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3876672

Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.)

Planlandı

30.11.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3876674

Evka 4 (1024. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Satuk Buğra Han Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

01.12.2026

10:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3878028

Barbaros (5225. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5301/1. Sk., 5327/1. Sk.)

Planlandı

01.12.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3878187

Erzene (116. Sk., 116/2. Sk., 116/21. Sk., 116/5. Sk., 116/9. Sk., İstanbul Cd.)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3877185

Dalyan (4000. Sk., 4166. Sk., 4185. Sk., 4186. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4190. Sk., 4191. Sk.)

Planlandı

30.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3877201

Altınyunus (3215. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3430. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3434/1. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3436/1. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3452. Sk., 3453. Sk., 3455. Sk., 3456. Sk., 3457. Sk., 3458. Sk., 3461. Sk., 3462. Sk., 3463. Sk., 3464. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk., 3467. Sk., 3468. Sk., 3469. Sk., 3470. Sk., 3471. Sk., 5000. Sk., Ege Çeşme Sitesi), Ilıca (5000. Sk., 5057. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5067. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5074. Sk., 5082. Sk., 5094. Sk., 5098. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5253. Sk.)

Planlandı

30.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3877206

Altınkum (202. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.12.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3876386

Salimbey

Planlandı

01.12.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3876389

Uzunburun



İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

30.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3877227

Çandarlı (120. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 139. Sk., 140. Sk., Bakırkuyu Sk., Çakırağa Sk., Çandarlı 121. Sk., Çandarlı 123. Sk., Çandarlı 127. Sk., Çandarlı Bahçeli Sk., Çandarlı Fener Sk., Çilek Sk., Fazlı Güleç Cd., Gönendiş Sk., Kayalı Sk., Orta Sk., Sahil Plajı Cd., Taşlı Cami Sk., Uzun Sk., Vali Şentürk Cd., Yeni Cd., Yeni Yol Sk.)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3876629

Fevzi Çakmak (Sadullah Sever Cd.), Mustafa Kemal Atatürk (Aday Sk., Arkadaş Sk., Begüm Sk., Cesur Sk., Cevahir Sk., Duman Sk., Maliyeciler Cd., Okyanus Sk., Plevne Cd., Sadullah Sever Cd., Sevinç Sk., Simge Sk., Tur Sk.)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.12.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3877240

Mordoğan (515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., İÇ YOL, Körfez Küme Evleri, Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu)

Planlandı

01.12.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3877244

Mordoğan (530. Sk., 531. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 586. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 641, isimsiz, İzmir Cd.)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.12.2026

09:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3877785

Tersane

Planlandı

01.12.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3877787

Tersane (1671. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.12.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3877850

Aşağıkızılca (2000. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2023/1. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2036. Sk., 2042. Sk., Bahçelievler Küme, Bahçelievler Küme Evleri, Özen, Tepe Evleri), Yukarıkızılca Merkez (2042. Sk., 2262 Sk., Acem Sk., Arıcılar Sk., Avcı Sk., Baki Dayı Sk., Barbaros Sk., Bülent Ecevit Cd., Bütüner Sk., Çamköy Küme Evleri, Cumhuriyet Cd., Emin Efe Sk., Emine Hatun Sk., Eski Su Deposu Sk., Gemici Sk., Güneyyaka Küme Evleri, Hacı Halil Sk., Hacı İsmail Sk., Hacı Osman Sk., Hafız Ahmet Sk., Kapandere Küme Evleri, Kasaplar Sk., Kemalpaşa Yolu Cd., Konut Sk., Küçük Park Sk., Kulelioğlu Sk., Kültür Cd., Kurtlar Sk., Manavlar Sk., Maraş Sk., Maşatlık Cd., Mecit Sk., Meriç Sk., Mula Sk., Nacibey Sk., Osmanoğlu Sk., Özgüç Sk., Pekşen Sk., Sakallar Sk., Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Taştepe Sk., Topçular Sk., Tophane Sk., Tufan Sk., Türkoğlu Sk., Uğur Mumcu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Yağhane Sk., Yaren Sk., Yel Degirmeni Sk., Yengi Sk., Yeni Mahalle Sk., Yenilik Cd., Yıl İlköğretim Okulu Cd., Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd.)

Planlandı

30.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3878035

Halilbeyli

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3877157

Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)

Planlandı

29.11.2026

09:45 - 17:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3877166

Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Çömlekçi (Aydoğdu Köyü İç Yolu), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

01.12.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3877937

Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

Planlandı

01.12.2026

09:45 - 17:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3877945

Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3877172

Küçükören (Başören Küme Evleri)

Planlandı

30.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3877176

Birgi (Çörekbaba Küme Evleri, Hacı Osman Sk., İrimağzı Küme Evleri, Şaşallı Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri), Bucak (Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sk., Karayiğit Küme Evleri), Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Gerçekli (Çörekbaba Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri), Kutlubeyler (Kutlubeyler Küme Evleri, Tabak Küme Evleri), Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Üçkonak Sk, Yukarı Konak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3877118

Beyler (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8006. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8022. Sk., Alanbağ Küme Evleri, Beyler Köyü İç Yolu, Eğridere Cd., Geyikler Küme Evleri, Kavakçayı Cd.), Çolak İbrahim Bey (Eğridere Cd.), Turabiye

SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3876255

Belevi

Planlandı

30.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3877265

Atatürk (1079. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., Atatürk Cd., Efes Üst Kapı Mevkii Sk., Meryem Ana Kavşağı Efes Üst Küme Evleri, Meryem Ana Mevkii Küme Evleri, Yedi Uyuyanlar Mevkii Küme Evleri), Cumhuriyet (5021. Sk., 5022. Sk., 5029. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5210. Sk., 5220. Sk., Ahmet Sabri Aktepe Cd., Doktor Cahit Tanman Cd., İstiklal Sk., Kubilay Cd., Rıfat Baran Cd., Sanayi Acarlar Mevkii Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3875572

Yeniçiftlik (İzmir Ödemiş Yolu, Kızılcahavlu Köyü İç Yolu, Koca Mimar Sinan Sk., Mustafa Kemal Atatürk Sk., Yeniçiftlik Gazi Sk., Yeniçiftlik Köyü İç Yolu, Yeniçiftlik Vatan Sk.)

30.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3876623

Adnan Menderes (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri), Boynuyoğun (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri)

Planlandı

01.12.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3876698

Mahmutlar (Tokatbaşı Yolu Küme Evleri)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3875572

Atalan, Bülbüldere (Yeniçiftlik Gümüş Sk.)

Planlandı

29.11.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3876250

Çapak (2541. Sk., 2549. Sk., 2551. Sk., 2560. Sk., 2566. Sk., 2570. Sk., 2572. Sk., 2576. Sk., 2578. Sk., 2580. Sk., 2582. Sk., 2584. Sk., 2586. Sk., 5001. Sk., Aydın Cd.), Gazi Mustafa Kemal (7703/2. Sk., Akat Sk., Bahçe Sk., Çamlı Yol Sk., Çimen Sk., Fatih Cd., Gazozcu Sk., Gelişim Sk., Giritli Sk., Hüdaver Köse Sk., Karabiber Sk., Mimar Sinan Cd., Sedir Sk., Taştepe Cd., Veskar Sk., Yaren Dede Sk., Yıldız Sk.), Karakuyu (Fatih Cd.), Kuşçuburun (2586. Sk., 5076. Sk., 516. Sk., 568 Çıkmaz Sk., 9407. Sk., 9433. Sk., Yazıbaşı İzmir Cd.), Ortaköy, Tepeköy, Torbalı (2594. Sk.), Yedi Eylül

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

29.11.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3876256

Atalan, Göllüce, Subaşı (202. Sk., 206. Sk., 226. Sk., 228. Sk., 229/1. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 320. Sk., Süleyman Bozkurt Cd.)

Planlandı

29.11.2026

18:00 - 19:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3876258

Arslanlar (6131. Sk., 6131/1. Sk., Bayındır Asfaltı Cd.), Eğerci, Gazi Mustafa Kemal, Torbalı, Yedi Eylül (5531. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3875907

Özbek (618. Sk., Özbekyolu Cd.), Rüstem (Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)

Planlandı

30.11.2026

11:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3877273

Denizli (113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 118. Sk., 133. Sk., 145. Sk., 145/1. Sk., Mehmet Ali Aygüven Cd., Sarı Evler Site Yolu, Yalı Cd.), Güvendik (116. Sk., 133. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 162. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 166. Sk., Güvendik Okul Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd., Yalı Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

29.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3877171

Akdeniz (1315. Sk., Fevzi Paşa Blv., Gazi Osman Paşa Blv.)

Planlandı

01.12.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3877771

Güney (1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1145. Sk., 1146. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1433. Sk., 2201/1. Sk., Gaziler Cd., Gürçeşme Cd.), Hilal (1210. Sk., 1214. Sk., 1215. Sk., 1216. Sk., 1217. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.), Yenidoğan, Yenişehir (1145. Sk., 1145/2. Sk., 1199/2. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1212. Sk., 1240. Sk., 1241/6. Sk., 1241/7. Sk., 1241/9. Sk., 1245. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.)

Planlandı

01.12.2026

17:00 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3877772

Güney (1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1145. Sk., 1146. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1433. Sk., 2201/1. Sk., Gaziler Cd., Gürçeşme Cd.), Hilal (1210. Sk., 1214. Sk., 1215. Sk., 1216. Sk., 1217. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.), Yenidoğan, Yenişehir (1145. Sk., 1145/2. Sk., 1199/2. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1212. Sk., 1240. Sk., 1241/6. Sk., 1241/7. Sk., 1241/9. Sk., 1245. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

Planlandı

01.12.2026

10:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3878059

Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

Planlandı

01.12.2026

10:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3878063

Atilla (466. Sk., 471. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 485. Sk., 489. Sk., 495. Sk., 498. Sk., Halide Edip Adıvar Cd.)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.11.2026

08:00 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877225

Korutürk (Ahmet Piriştina Sk., Esenlik Sk., Havuzbaşı Sk., Hayat Sk., Kestane Sk., Rüzgar Sk., Sportmen Sk., V. Hüseyin Öğütçen Cd.)

Planlandı

30.11.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877251

Korutürk (İmbat Sk., Kauçuk Sk., Kestane Sk., Poyraz Sk., Rüzgar Sk., Şimşek Sk., Sportmen Sk.)

Planlandı

30.11.2026

10:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877261

İnciraltı (İnciraltı Cd., Mithatpaşa Cd.), Korutürk (İmbat Sk., Kauçuk Sk., Lodos Sk., Mithatpaşa Cd., Nar Sk., Öykü Sk., Poyraz Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

01.12.2026

23:45 - 23:59

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877885

İnciraltı (Yeni Kale Sk.)

Planlandı

01.12.2026

23:45 - 23:59

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877895

İnciraltı

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

01.12.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877958

Çetin Emeç (Ata Cd.), Eğitim (3. Selim Sk., Ata Cd., Ekrem Güyer Sk., Fuat Köprülü Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Özkavruk Sk.), Onur (Ata Cd., Çağla Sk., Çınar Sk., Filiz Sk., Kızılcık Sk., Yeşilçam Sk.)

Planlandı

01.12.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877964

Eğitim (3. Selim Sk., Ata Cd., Fuat Köprülü Sk., Ihlamur Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Özkavruk Sk.)

Planlandı

01.12.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877975

Eğitim (65/16. Sk., Abdülhak Hamit Sk., Ali Rıza Sk., Aşık Şermi Sk., Aşık Sümmani Sk., Balçova Viyadüğü, Berkant Sk., Çelebi Sk., Celile Hanım Sk., Farabi Sk., Gülseren Sk., Karagöz Sk., Mevlana Sk., Mimar Sinan Sk., Nil Sk., Park İçi Yolu, Şair Baki Sk., Şehit Kamil Özdemir Sk., Tuna Sk., Yaşar Doğu Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

01.12.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3878009

Ataşehir (8014. Sk., 8254. Sk., 8255. Sk., 8256. Sk., 8257. Sk., 8258. Sk., 8258/1. Sk., 8258/4. Sk., 8259. Sk., 8260. Sk., 8261. Sk., 8262. Sk., 8263. Sk., 8263/1. Sk., 8265. Sk., 8265/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)

01.12.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3878012

Ataşehir (8021. Sk., 8024. Sk., 8024/2. Sk., 8024/3. Sk., 8024/4. Sk., 8212. Sk., 8216. Sk., 8216/1. Sk., 8216/2. Sk., 8217. Sk., 8217/1. Sk., 8218. Sk., 8218/1. Sk., 8220. Sk., 8221/1. Sk., Eski Havaalanı Cd.)

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.12.2026

23:45 - 23:59

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3877885

Huzur (Açelya Sk., Açelyam Sk., Ful Sk., Kumru Sk., Öğretmenler Sk., Ören Parkı İçi Yolu, Saffet Baba Sk., Timurcan Sk., Yiğit Sk.), Sahilevleri (Bilginer Sk., Buzhane Sk., Fazıl Say Sk., Gürler Cd., İnanç Sk., Irmak Sk., Karatop Sk., Levent Cd., Sardunya Sk., Sarıkuş Sk., Sarmaşık Sk., Sökmen Sk., Ulupınar Sk., Unutma Sk.)

Planlandı

01.12.2026

23:45 - 23:59

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3877886

Huzur (Mithatpaşa Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.12.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3877787

Turan

İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)

Planlandı

01.12.2026

12:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3877788

Turan

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