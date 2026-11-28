İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık GDZ ( Buca, Konak, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa...)
İzmir elektrik kesintisi 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık 2026 tarihli programı açıklandı. GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da elektrik kesintisi yaşanacak.
İzmir'in 23 ilçesinde 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı ve trafo bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'nın bazı mahallelerinde 8 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak. İşte İzmir elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM, 30 KASIM VE 1 ARALIK
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026
10:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3877310
Çamlıpınar (254. Sk., 293/16. Sk., 293/17. Sk., 293/20. Sk., 293/21. Sk., 293/22. Sk., 293/23. Sk., 293/50. Sk., 696/1. Sk.), Mustafa Kemal (696/1. Sk.)
Planlandı
30.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3877331
Barış (302/1. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 357. Sk., 361/2. Sk., 948. Sk., 950. Sk., 954. Sk., 954/1. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 957. Sk., Park İçi Yolu)
Planlandı
30.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3877334
Barış (152/2. Sk., 152/3. Sk., 152/4. Sk., 152/6. Sk., 361/2. Sk., 361/3. Sk., 361/5. Sk., 948. Sk., 950. Sk.), Dicle (361. Sk., 361/2. Sk., 367. Sk.)
01.12.2026
09:00 - 09:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3878156
Efeler (325. Sk., 344. Sk., 358. Sk., 358/1. Sk., 358/2. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk.), Güven (389. Sk., 390. Sk., 393. Sk., 395. Sk., 397. Sk., 397/1. Sk., 397/2. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 402. Sk., Menderes Cd.), Hürriyet (457. Sk., 459. Sk., 463/1. Sk.), İnkılap (Menderes Cd.), Laleli (397. Sk., 399. Sk., 399/1. Sk., 401. Sk., 404. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., Menderes Cd.)
Planlandı
01.12.2026
11:00 - 11:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3878160
Efeler (325. Sk., 344. Sk., 358. Sk., 358/1. Sk., 358/2. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk.), Güven (389. Sk., 390. Sk., 393. Sk., 395. Sk., 397. Sk., 397/1. Sk., 397/2. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 402. Sk., Menderes Cd.), Hürriyet (457. Sk., 459. Sk., 463/1. Sk.), İnkılap (Menderes Cd.), Laleli (397. Sk., 399. Sk., 399/1. Sk., 401. Sk., 404. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., Menderes Cd.)
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3877063
Karaköy (Eski Karaköy Sk., Karaköy Köyü İç Yolu)
Planlandı
01.12.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3877395
Aşağışakran, Bahçedere (12/4. Sk., 12/8. Sk., 12/9. Sk., Bahçedere Küme Evleri), Kapukaya (21/1 SK., 21/11. Sk., Kapıkaya Köyü İç Yolu, Kapukaya Karaahmetli Yolu Küme Evleri), Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy (28/2, Yüksekköy Küme Evleri)
Planlandı
30.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3877459
Kültür (275. Sk., Fevzi Paşa Cd., Hürriyet Cd.), Kurtuluş (316. Sk., 320. Sk., 321. Sk., Fevzi Paşa Cd., Gazeteci Hasan Tahsin Cd., Hükümet Cd., Hürriyet Cd., Kazım İrfan Onaran Sk., Kazım Onaran Sk.)
Planlandı
01.12.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3878191
Şakran Hasbi Efendi (3272. Sk., 3282. Sk., 3307. Sk., 3309. Sk., 3311. Sk., 3311/1. Sk., 3313. Sk., 3317. Sk., Bayar Cd., İsmet İnönü Cd., Kazım Karabekir Paşa Cd., Şair Namık Kemal Cd., Vali Kazım Dirik Cd.), Şakran Sayfiye (3135. Sk., 3141. Sk., İsmet İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Şair Namık Kemal Cd.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3875608
Karahalilli, Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri, Kocabaşaltı Küme Evleri, Pınarbaşı Küme Evleri)
Planlandı
29.11.2026
13:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3876255
Havuzbaşı
30.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3876670
Fatih (Bayındır Yolu, Cin Kulesi Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri), Turan, Yusuflu (Bayındır Yolu)
Planlandı
01.12.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3876698
Elifli, Fırınlı (Yenice Kuyu Küme Evleri), Tokatbaşı (Tokatbaşı Yolu Küme Evleri)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.12.2026
10:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Hat Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3876401
Aşağıkırıklar, Sağancı
Planlandı
01.12.2026
11:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Hat Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3876424
Zeytindağ (Çandarlı Yolu)
Planlandı
30.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3877177
Aşağıcuma (Aşağıcuma Köyü İç Yolu)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026
02:00 - 02:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3876671
Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.)
Planlandı
30.11.2026
18:30 - 18:45
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3876672
Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.)
Planlandı
30.11.2026
10:30 - 18:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3876674
Evka 4 (1024. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Satuk Buğra Han Cd.)
01.12.2026
10:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3878028
Barbaros (5225. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5301/1. Sk., 5327/1. Sk.)
Planlandı
01.12.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3878187
Erzene (116. Sk., 116/2. Sk., 116/21. Sk., 116/5. Sk., 116/9. Sk., İstanbul Cd.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3877185
Dalyan (4000. Sk., 4166. Sk., 4185. Sk., 4186. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4190. Sk., 4191. Sk.)
Planlandı
30.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3877201
Altınyunus (3215. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3430. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3434/1. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3436/1. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3452. Sk., 3453. Sk., 3455. Sk., 3456. Sk., 3457. Sk., 3458. Sk., 3461. Sk., 3462. Sk., 3463. Sk., 3464. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk., 3467. Sk., 3468. Sk., 3469. Sk., 3470. Sk., 3471. Sk., 5000. Sk., Ege Çeşme Sitesi), Ilıca (5000. Sk., 5057. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5067. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5074. Sk., 5082. Sk., 5094. Sk., 5098. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5253. Sk.)
Planlandı
30.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3877206
Altınkum (202. Sk.)
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.12.2026
13:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Hat Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3876386
Salimbey
Planlandı
01.12.2026
14:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3876389
Uzunburun
30.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3877227
Çandarlı (120. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 139. Sk., 140. Sk., Bakırkuyu Sk., Çakırağa Sk., Çandarlı 121. Sk., Çandarlı 123. Sk., Çandarlı 127. Sk., Çandarlı Bahçeli Sk., Çandarlı Fener Sk., Çilek Sk., Fazlı Güleç Cd., Gönendiş Sk., Kayalı Sk., Orta Sk., Sahil Plajı Cd., Taşlı Cami Sk., Uzun Sk., Vali Şentürk Cd., Yeni Cd., Yeni Yol Sk.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3876629
Fevzi Çakmak (Sadullah Sever Cd.), Mustafa Kemal Atatürk (Aday Sk., Arkadaş Sk., Begüm Sk., Cesur Sk., Cevahir Sk., Duman Sk., Maliyeciler Cd., Okyanus Sk., Plevne Cd., Sadullah Sever Cd., Sevinç Sk., Simge Sk., Tur Sk.)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.12.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3877240
Mordoğan (515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., İÇ YOL, Körfez Küme Evleri, Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu)
Planlandı
01.12.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3877244
Mordoğan (530. Sk., 531. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 586. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 641, isimsiz, İzmir Cd.)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.12.2026
09:30 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3877785
Tersane
Planlandı
01.12.2026
02:00 - 02:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3877787
Tersane (1671. Sk.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.12.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3877850
Aşağıkızılca (2000. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2023/1. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2036. Sk., 2042. Sk., Bahçelievler Küme, Bahçelievler Küme Evleri, Özen, Tepe Evleri), Yukarıkızılca Merkez (2042. Sk., 2262 Sk., Acem Sk., Arıcılar Sk., Avcı Sk., Baki Dayı Sk., Barbaros Sk., Bülent Ecevit Cd., Bütüner Sk., Çamköy Küme Evleri, Cumhuriyet Cd., Emin Efe Sk., Emine Hatun Sk., Eski Su Deposu Sk., Gemici Sk., Güneyyaka Küme Evleri, Hacı Halil Sk., Hacı İsmail Sk., Hacı Osman Sk., Hafız Ahmet Sk., Kapandere Küme Evleri, Kasaplar Sk., Kemalpaşa Yolu Cd., Konut Sk., Küçük Park Sk., Kulelioğlu Sk., Kültür Cd., Kurtlar Sk., Manavlar Sk., Maraş Sk., Maşatlık Cd., Mecit Sk., Meriç Sk., Mula Sk., Nacibey Sk., Osmanoğlu Sk., Özgüç Sk., Pekşen Sk., Sakallar Sk., Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Taştepe Sk., Topçular Sk., Tophane Sk., Tufan Sk., Türkoğlu Sk., Uğur Mumcu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Yağhane Sk., Yaren Sk., Yel Degirmeni Sk., Yengi Sk., Yeni Mahalle Sk., Yenilik Cd., Yıl İlköğretim Okulu Cd., Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd.)
Planlandı
30.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3878035
Halilbeyli
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026
09:15 - 17:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3877157
Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)
Planlandı
29.11.2026
09:45 - 17:45
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3877166
Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Çömlekçi (Aydoğdu Köyü İç Yolu), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)
01.12.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3877937
Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
Planlandı
01.12.2026
09:45 - 17:45
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3877945
Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3877172
Küçükören (Başören Küme Evleri)
Planlandı
30.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3877176
Birgi (Çörekbaba Küme Evleri, Hacı Osman Sk., İrimağzı Küme Evleri, Şaşallı Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri), Bucak (Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sk., Karayiğit Küme Evleri), Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Gerçekli (Çörekbaba Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri), Kutlubeyler (Kutlubeyler Küme Evleri, Tabak Küme Evleri), Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Üçkonak Sk, Yukarı Konak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3877118
Beyler (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8006. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8022. Sk., Alanbağ Küme Evleri, Beyler Köyü İç Yolu, Eğridere Cd., Geyikler Küme Evleri, Kavakçayı Cd.), Çolak İbrahim Bey (Eğridere Cd.), Turabiye
SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026
13:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3876255
Belevi
Planlandı
30.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3877265
Atatürk (1079. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., Atatürk Cd., Efes Üst Kapı Mevkii Sk., Meryem Ana Kavşağı Efes Üst Küme Evleri, Meryem Ana Mevkii Küme Evleri, Yedi Uyuyanlar Mevkii Küme Evleri), Cumhuriyet (5021. Sk., 5022. Sk., 5029. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5210. Sk., 5220. Sk., Ahmet Sabri Aktepe Cd., Doktor Cahit Tanman Cd., İstiklal Sk., Kubilay Cd., Rıfat Baran Cd., Sanayi Acarlar Mevkii Küme Evleri)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026
16:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3875572
Yeniçiftlik (İzmir Ödemiş Yolu, Kızılcahavlu Köyü İç Yolu, Koca Mimar Sinan Sk., Mustafa Kemal Atatürk Sk., Yeniçiftlik Gazi Sk., Yeniçiftlik Köyü İç Yolu, Yeniçiftlik Vatan Sk.)
30.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3876623
Adnan Menderes (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri), Boynuyoğun (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri)
Planlandı
01.12.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3876698
Mahmutlar (Tokatbaşı Yolu Küme Evleri)
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026
16:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3875572
Atalan, Bülbüldere (Yeniçiftlik Gümüş Sk.)
Planlandı
29.11.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3876250
Çapak (2541. Sk., 2549. Sk., 2551. Sk., 2560. Sk., 2566. Sk., 2570. Sk., 2572. Sk., 2576. Sk., 2578. Sk., 2580. Sk., 2582. Sk., 2584. Sk., 2586. Sk., 5001. Sk., Aydın Cd.), Gazi Mustafa Kemal (7703/2. Sk., Akat Sk., Bahçe Sk., Çamlı Yol Sk., Çimen Sk., Fatih Cd., Gazozcu Sk., Gelişim Sk., Giritli Sk., Hüdaver Köse Sk., Karabiber Sk., Mimar Sinan Cd., Sedir Sk., Taştepe Cd., Veskar Sk., Yaren Dede Sk., Yıldız Sk.), Karakuyu (Fatih Cd.), Kuşçuburun (2586. Sk., 5076. Sk., 516. Sk., 568 Çıkmaz Sk., 9407. Sk., 9433. Sk., Yazıbaşı İzmir Cd.), Ortaköy, Tepeköy, Torbalı (2594. Sk.), Yedi Eylül
29.11.2026
14:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3876256
Atalan, Göllüce, Subaşı (202. Sk., 206. Sk., 226. Sk., 228. Sk., 229/1. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 320. Sk., Süleyman Bozkurt Cd.)
Planlandı
29.11.2026
18:00 - 19:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3876258
Arslanlar (6131. Sk., 6131/1. Sk., Bayındır Asfaltı Cd.), Eğerci, Gazi Mustafa Kemal, Torbalı, Yedi Eylül (5531. Sk.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3875907
Özbek (618. Sk., Özbekyolu Cd.), Rüstem (Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)
Planlandı
30.11.2026
11:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3877273
Denizli (113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 118. Sk., 133. Sk., 145. Sk., 145/1. Sk., Mehmet Ali Aygüven Cd., Sarı Evler Site Yolu, Yalı Cd.), Güvendik (116. Sk., 133. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 162. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 166. Sk., Güvendik Okul Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd., Yalı Cd.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
29.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3877171
Akdeniz (1315. Sk., Fevzi Paşa Blv., Gazi Osman Paşa Blv.)
Planlandı
01.12.2026
01:00 - 01:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3877771
Güney (1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1145. Sk., 1146. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1433. Sk., 2201/1. Sk., Gaziler Cd., Gürçeşme Cd.), Hilal (1210. Sk., 1214. Sk., 1215. Sk., 1216. Sk., 1217. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.), Yenidoğan, Yenişehir (1145. Sk., 1145/2. Sk., 1199/2. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1212. Sk., 1240. Sk., 1241/6. Sk., 1241/7. Sk., 1241/9. Sk., 1245. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.)
Planlandı
01.12.2026
17:00 - 17:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3877772
Güney (1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1145. Sk., 1146. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1433. Sk., 2201/1. Sk., Gaziler Cd., Gürçeşme Cd.), Hilal (1210. Sk., 1214. Sk., 1215. Sk., 1216. Sk., 1217. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.), Yenidoğan, Yenişehir (1145. Sk., 1145/2. Sk., 1199/2. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1212. Sk., 1240. Sk., 1241/6. Sk., 1241/7. Sk., 1241/9. Sk., 1245. Sk., Gaziler Cd., İşçiler Cd.)
Planlandı
01.12.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3878059
Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)
Planlandı
01.12.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3878063
Atilla (466. Sk., 471. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 485. Sk., 489. Sk., 495. Sk., 498. Sk., Halide Edip Adıvar Cd.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026
08:00 - 09:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877225
Korutürk (Ahmet Piriştina Sk., Esenlik Sk., Havuzbaşı Sk., Hayat Sk., Kestane Sk., Rüzgar Sk., Sportmen Sk., V. Hüseyin Öğütçen Cd.)
Planlandı
30.11.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877251
Korutürk (İmbat Sk., Kauçuk Sk., Kestane Sk., Poyraz Sk., Rüzgar Sk., Şimşek Sk., Sportmen Sk.)
Planlandı
30.11.2026
10:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877261
İnciraltı (İnciraltı Cd., Mithatpaşa Cd.), Korutürk (İmbat Sk., Kauçuk Sk., Lodos Sk., Mithatpaşa Cd., Nar Sk., Öykü Sk., Poyraz Sk.)
01.12.2026
23:45 - 23:59
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877885
İnciraltı (Yeni Kale Sk.)
Planlandı
01.12.2026
23:45 - 23:59
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877895
İnciraltı
01.12.2026
12:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877958
Çetin Emeç (Ata Cd.), Eğitim (3. Selim Sk., Ata Cd., Ekrem Güyer Sk., Fuat Köprülü Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Özkavruk Sk.), Onur (Ata Cd., Çağla Sk., Çınar Sk., Filiz Sk., Kızılcık Sk., Yeşilçam Sk.)
Planlandı
01.12.2026
12:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877964
Eğitim (3. Selim Sk., Ata Cd., Fuat Köprülü Sk., Ihlamur Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Özkavruk Sk.)
Planlandı
01.12.2026
13:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3877975
Eğitim (65/16. Sk., Abdülhak Hamit Sk., Ali Rıza Sk., Aşık Şermi Sk., Aşık Sümmani Sk., Balçova Viyadüğü, Berkant Sk., Çelebi Sk., Celile Hanım Sk., Farabi Sk., Gülseren Sk., Karagöz Sk., Mevlana Sk., Mimar Sinan Sk., Nil Sk., Park İçi Yolu, Şair Baki Sk., Şehit Kamil Özdemir Sk., Tuna Sk., Yaşar Doğu Sk.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
01.12.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3878009
Ataşehir (8014. Sk., 8254. Sk., 8255. Sk., 8256. Sk., 8257. Sk., 8258. Sk., 8258/1. Sk., 8258/4. Sk., 8259. Sk., 8260. Sk., 8261. Sk., 8262. Sk., 8263. Sk., 8263/1. Sk., 8265. Sk., 8265/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)
01.12.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3878012
Ataşehir (8021. Sk., 8024. Sk., 8024/2. Sk., 8024/3. Sk., 8024/4. Sk., 8212. Sk., 8216. Sk., 8216/1. Sk., 8216/2. Sk., 8217. Sk., 8217/1. Sk., 8218. Sk., 8218/1. Sk., 8220. Sk., 8221/1. Sk., Eski Havaalanı Cd.)
NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.12.2026
23:45 - 23:59
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3877885
Huzur (Açelya Sk., Açelyam Sk., Ful Sk., Kumru Sk., Öğretmenler Sk., Ören Parkı İçi Yolu, Saffet Baba Sk., Timurcan Sk., Yiğit Sk.), Sahilevleri (Bilginer Sk., Buzhane Sk., Fazıl Say Sk., Gürler Cd., İnanç Sk., Irmak Sk., Karatop Sk., Levent Cd., Sardunya Sk., Sarıkuş Sk., Sarmaşık Sk., Sökmen Sk., Ulupınar Sk., Unutma Sk.)
Planlandı
01.12.2026
23:45 - 23:59
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3877886
Huzur (Mithatpaşa Cd.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
01.12.2026
02:00 - 02:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3877787
Turan
Planlandı
01.12.2026
12:30 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3877788
Turan