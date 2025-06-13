İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama! 13 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. 13 Haziran'da İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati, yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. 13 Haziran'da İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati, yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.
13 HAZİRAN İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 13 Haziran 2025 tarihinde İzmir’in 10 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu. Şebeke yenileme, bakım-onarım ve yeni bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler, Kemalpaşa, Aliağa, Karaburun, Kınık, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde belirli saat aralıklarında uygulanacak.
Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 HAZİRAN
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|Saat Aralığı
|Kemalpaşa
|Armutlu Hürriyet (İnlik Çarşıklı Kümeevler, Namazgah Sk.)Ören 75. Yıl Cumhuriyet (İzmir Cd., Şerbetçi Sk.)
|09:00 - 15:00
|Aliağa
|Yeni Mahalle (Rumeli Cd., Anadolu Cd., Hastane Cd., 532.-608. Sk. arası)
|10:00 - 16:00
|Karaburun
|Mordoğan Mahallesi (birçok sokak)Merkez, Parlak, Küçükbahçe, İskele, Tepeboz, Sarpıncık, Hasseki, Yayla, Salman
|10:00 - 17:00
|Kınık
|Çanköy
|09:00 - 17:00
|Seferihisar
|Cumhuriyet Mahallesi (5200’lü ve 5300’lü sokaklar)Atatürk Mahallesi (Karaköç Mevkii)
|09:30 - 16:00
|Ödemiş
|Üç Eylül Mahallesi (2046 Sk., Şen Sk., Yalı Sk. vb.)
|10:00 - 17:00