İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama! 13 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2025 14:43 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 14:43 - Güncelleme:

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. 13 Haziran'da İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati, yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. 13 Haziran'da İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati, yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. 13 HAZİRAN İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 13 Haziran 2025 tarihinde İzmir’in 10 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu. Şebeke yenileme, bakım-onarım ve yeni bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler, Kemalpaşa, Aliağa, Karaburun, Kınık, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde belirli saat aralıklarında uygulanacak. Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 HAZİRAN İlçe Mahalle / Bölge Saat Aralığı Kemalpaşa Armutlu Hürriyet (İnlik Çarşıklı Kümeevler, Namazgah Sk.)Ören 75. Yıl Cumhuriyet (İzmir Cd., Şerbetçi Sk.) 09:00 - 15:00 Aliağa Yeni Mahalle (Rumeli Cd., Anadolu Cd., Hastane Cd., 532.-608. Sk. arası) 10:00 - 16:00 Karaburun Mordoğan Mahallesi (birçok sokak)Merkez, Parlak, Küçükbahçe, İskele, Tepeboz, Sarpıncık, Hasseki, Yayla, Salman 10:00 - 17:00 Kınık Çanköy 09:00 - 17:00 Seferihisar Cumhuriyet Mahallesi (5200’lü ve 5300’lü sokaklar)Atatürk Mahallesi (Karaköç Mevkii) 09:30 - 16:00 Ödemiş Üç Eylül Mahallesi (2046 Sk., Şen Sk., Yalı Sk. vb.) 10:00 - 17:00

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan