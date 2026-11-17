İzmir su kesintisi 17-18 Kasım İZSU (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Dikili, Konak...)
İzmir su kesintisi 17-18 Kasım 2026 programı, İZSU tarafından paylaşılan arıza ve çalışma bilgileriyle takip ediliyor. Ana boru arızaları ve şebeke çalışmaları nedeniyle Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Dikili, Konak ve diğer ilçelerin bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İZSU'nun 17 ve 18 Kasım tarihlerine ilişkin su kesintisi kayıtlarında Bayraklı, Bornova, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Konak, Seferihisar, Urla ve Çiğli ilçeleri yer alıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin birkaç saat sürmesi beklenirken çalışmaların tamamlanmasıyla suyun yeniden verilmesi planlanıyor. İşte 17-18 Kasım İzmir su kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler.
İZMİR SU KESİNTİSİ 17-18 KASIM
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 14:46 ile 17:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.şevket İnce
BORNOVA SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 13:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Yeşilova
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 13:38 ile 16:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Kazımdirik
DİKİLİ SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Çandarlı
FOÇA SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 14:21 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Kozbeyli
KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 18.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Mavişehir
KINIK SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Fatih
KONAK SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 15:05 ile 18:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Akdeniz, Alsancak
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 13:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Alsancak
SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 11:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Atatürk
TİRE SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 14.11.2026 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Fatih
URLA SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 14:51 ile 16:51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: İskele
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Torasan
ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 09:59 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: Çağdaş, Egekent, Küçük Çiğli