İzmir su kesintisi 17-18 Kasım 2026 programı, İZSU tarafından paylaşılan arıza ve çalışma bilgileriyle takip ediliyor. Ana boru arızaları ve şebeke çalışmaları nedeniyle Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Dikili, Konak ve diğer ilçelerin bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

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İZSU'nun 17 ve 18 Kasım tarihlerine ilişkin su kesintisi kayıtlarında Bayraklı, Bornova, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Konak, Seferihisar, Urla ve Çiğli ilçeleri yer alıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin birkaç saat sürmesi beklenirken çalışmaların tamamlanmasıyla suyun yeniden verilmesi planlanıyor. İşte 17-18 Kasım İzmir su kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler.

İZMİR SU KESİNTİSİ 17-18 KASIM

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 14:46 ile 17:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.şevket İnce

BORNOVA SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 13:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Yeşilova

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 13:38 ile 16:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Kazımdirik

İzmir su kesintisi 17-18 Kasım İZSU (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Dikili, Konak...)

DİKİLİ SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Çandarlı

FOÇA SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 14:21 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Kozbeyli

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 18.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Mavişehir

KINIK SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Fatih

KONAK SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 15:05 ile 18:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Akdeniz, Alsancak

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 13:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Alsancak

İzmir su kesintisi 17-18 Kasım İZSU (Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Dikili, Konak...)

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 11:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Atatürk

TİRE SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 14.11.2026 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Fatih

URLA SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 14:51 ile 16:51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: İskele

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Torasan

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 17.11.2026 saat 09:59 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: Çağdaş, Egekent, Küçük Çiğli

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