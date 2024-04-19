İzmir ve çevresinde deprem hissedildi! 4.5 Yunanistan depremi son dakika
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İzmir ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem bildiriminde bulundu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre İzmir deprem kaç büyüklüğünde oldu, depremin merkezi neresi araştırılıyor.
Son dakika gelişmesi olarak İzmir'de deprem mi oldu sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre depremin merkezi ve büyüklüğü belli oldu.
Deprem Yunanistan'ın Sisam Adası'da 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Depremin derinliği 6.0 km olarak ölçüldü.
Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.