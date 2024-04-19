İzmir ve çevresinde deprem hissedildi! 4.5 Yunanistan depremi son dakika

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme:

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İzmir ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem bildiriminde bulundu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre İzmir deprem kaç büyüklüğünde oldu, depremin merkezi neresi araştırılıyor.