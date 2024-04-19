İzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan Son Dakika!

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 11:14 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre İzmir Seferihisar merkezli deprem olduğu öğrenildi. İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırılıyor.