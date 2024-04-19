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İzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan Son Dakika!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de deprem mi oldu? 19 Nisan Son Dakika!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre İzmir Seferihisar merkezli deprem olduğu öğrenildi. İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırılıyor.

Son dakika gelişmesi olarak İzmir'de sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem bildiriminde bulundu. Depremin kaç şiddetinde, merkezi ve derinliği merak ediliyor. 

AFAD son depremler verilerine göre İzmir Seferihisar'da saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İzmir'de deprem mi oldu 19 Nisan son dakika! - 1. Resim

Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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