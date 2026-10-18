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Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11

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Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11
Başlık ResmiJuventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı?

İtalya Serie A’da Juventus ile Lazio arasında oynanacak karşılaşma öncesinde ''Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı?'' merak ediliyor. Torino’da oynanacak mücadelede Juventus, ligde yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken Lazio deplasmanda puan arayacak. İşte Juventus Lazio muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

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Juventus, hafta içinde oynadığı Avrupa kupası mücadelesinde Celta Vigo’yu deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla moral kazanan siyah-beyazlı ekip, olumlu havayı Serie A’ya taşımayı amaçlıyor. Geçen hafta Cagliari ile 1-1 berabere kalan Juventus, Lazio karşısında alacağı üç puanla üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı?

Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11
Başlık ResmiJuventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11

JUVENTUS-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus-Lazio karşılaşmasının Türkiye’de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanması planlanıyor. Juventus Lazio maçı şifreli olarak izlenebilecek.

Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11
Başlık ResmiJuventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11

JUVENTUS-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus ile Lazio, 18 Ekim 2026 Pazar günü İtalya Serie A kapsamında karşı karşıya gelecek. Torino’daki Allianz Stadium’da oynanması planlanan mücadele bu akşam 21.45’te başlayacak.

Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11
Başlık ResmiJuventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11

KENAN YILDIZ SAKAT MI, LAZIO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat geçirdi. 31 Ağustos 2026 tarihinde paylaşılan kulüp açıklamasında, oyuncunun sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında meydana gelen kırık için cerrahi müdahale yapıldığı bildirildi.

Juventus, ameliyatın başarıyla tamamlandığını ve futbolcunun rehabilitasyon sürecine başlayacağını duyurdu. Ağustos ayının sonunda da Kenan Yıldız’ın yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalabileceği aktarılmıştı.

Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11
Başlık ResmiJuventus Lazio maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı? İşte muhtemel ilk 11

JUVENTUS-LAZIO MUHTEMEL 11’LER

Juventus: G. Vicario, P. Kalulu, Bremer, J. Lucumí, W. McKennie, D. Luiz, P. Sarr, Z. Çelik, N. Woltemade, N. González, R. Kolo Muani

Lazio: C. Mandas, R. F. Mussolini, J. Šutalo, O. Provstgaard, N. Tavares, D. Frattesi, R. Belahyane, K. Taylor, G. Isaksen, T. Noslin, M. Zaccagni

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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