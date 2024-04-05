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Kadir Gecesi'ne özel en anlamlı Cuma mesajları 2024!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir Gecesi&#039;ne özel en anlamlı Cuma mesajları 2024!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadir Gecesi'nin de idrak edileceği 5 Nisan Cuma gününde Müslümanlar eşine, dostuna, akrabasına göndereceği anlamlı Cuma mesajlarını araştırıyor.

Kadir Gecesi'ne özel en anlamlı, etkili cuma mesajlarını sizler için derledik. 

Bizi bu mübarek geceye ve cuma gününe kavuşturan Rabbimize şükürler olsun!

Hanenizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın! Ömrünüz hayırlı bereketli olsun. Eviniz ve aileniz huzurla dolup taşsın. 

Rabbim, bu mübarek Kadir Gecesi'nde ve cuma gününde bizleri rahmetinle bağışla, günahlarımızı affeyle! Dertlilerimize deva, hastalarımıza şifa ihsan eyle! Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin! Kadir Gecesi'ne özel en anlamlı Cuma mesajları 2024! - 1. Resim

"Biz onu kutlu, şerefli ve bereket yüklü bir gecede indirdik. Şüphesiz biz, ondaki ikaz ve ibret dolu haberlerle insanları uyarıyoruz." (Duhan, 3)

Rabbim sevginle dolup taşan yüreklerle ve salih amellerle sana kavuşmayı, sevdiklerimizle cennetinde buluşmayı bizlere nasip et. Amin! Kadir Gecesi'ne özel en anlamlı Cuma mesajları 2024! - 2. Resim

Allah'ım sen bizleri bu mübarek Kadir Gecesi'ne ve Cuma gününe ulaştırdığın gibi önümüzdeki Ramazan'a da ulaştırmayı nasip et. Birliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle, kalplerimizi ısındır. Amin!

Rabbim, ellerimizi sana açtık. Dua kapılarının açık olduğu bu gece de bizleri affet. Salih kullarından eyle! Bizlere dünyadan iyi ve güzel amellerle ayrılmayı, cennetinde buluşmayı nasip et! 

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