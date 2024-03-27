Kadir İnanır'ın son durumu nasıl?

Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında Başkehim Necdet Sağlam açıklama yaptı. Peki, usta sanatçı Kadir İnanır iyi mi, iyileşti mi? Ne zaman taburcu olacak? Tüm merak edilenler haberimizde..

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Necdet Sağlam Kadir İnanır'ın son durumu hakkında bilgi verdi. İşte Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu...

KADİR İNANIR İYİLEŞTİ Mİ?

Beyninde pıhtı atması sonucu geçtiğimiz Pazar günü hastaneye kaldırılan ve tedbir amaçlı entübe edilen Kadir İnanır hakkında beklenen açıklama geldi. Kadir İnanır'ın uyandırıldı ve iletişim kurmaya başladı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla bir açıklama yaptı. Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

Daha önceden beyin ve akciğer ameliyatı usta sanatçı Kadir İnanır, 3 ay önce akciğer enfeksiyonu geçirmişti. Akciğer ile ilgili sıkıntıları bulunan sanatçıya tedbir amaçlı antibiyotik tedavisine başlandı.

YOĞUN BAKIM DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin birkaç gün daha devam edeceğini ifade etti. Sağlam'ın açıklaması şöyle;

"Yavaş yavaş ilerlememiz gerekecek. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Kadir Bey şuan yorgun diyelim. Görünen tabloya göre konuşmayla ilgili bir sorun olmayacağını umuyoruz. Kadir Bey'in şansı yanında eşinin olması ve 112'yi haber vermesi..."