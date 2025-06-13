Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar oldu? Son dakika zam teklifi

Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi kamuda çalışan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılı için kamu işçilerine yönelik zam teklifi açıklandı. İlk altı ay için yüzde 16, ikinci altı ay için yüzde 8 zam önerildi.

Kamu işçileri için merakla beklenen toplu sözleşmezam teklifi hükümet tarafından açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bayram sonrası yapılacağını duyurduğu teklif, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Masadaki teklifler, işçi sendikalarının talepleri ve müzakere sürecine dair tüm detaylar netleşmeye başladı.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU?

Hükümetin sunduğu son teklife göre kamu işçisi toplu sözleşme zammı; 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı ayı için ise yüzde 8 oranında zam öngörülüyor. Ayrıca 2026 yılı için de; ilk altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda ise yüzde 5 oranında artış önerildi.

Zam teklifine ek olarak günlük en düşük brüt ücretin 600 TL’den 800 TL’ye çıkarılması yönünde talepler masaya sunulmuştu. Hastane, bakanlık, üretim tesisleri, demiryolları, karayolları ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren bu teklif, pazarlık sürecinin ana başlıklarından birini oluşturuyor.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toplu sözleşme süreci, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla devam ediyor. Türk-İş, ilk teklifin ardından daha yüksek bir teklif beklediklerini açıklarken, ikinci teklifin ilerleyen günlerde sunulması planlanıyor.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TÜHİS’in teklifini sunduktan sonra müzakere sürecinin resmen başlayacağını belirtti. Bakan, “İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum” diyerek toplu sözleşme masasındaki kararlılığı vurguladı.