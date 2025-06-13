Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm bomba gibi gelecek!

Son bölümünde yaşanan olaylarla ekranlara kısa süreli veda eden Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu.Mustafa’nın yaptığı aile katliamıyla sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti heyecanı doruklara çıkarırken yeni sezonun bomba gibi dönmesi bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs Cuma yayınlanan sezon finaliyle izleyiciyi şoka uğrattı. Dizinin son bölümünde Mustafa'nın tüm aileyi kana bulaması gerilimi artırdı. Kızılcık Şerbeti dizisini merakla bekleyen izleyici yeni sezon tarihini araştırmaya başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

30 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon tarihi gündeme geldi. Dizinin yeni bölümünün önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA AYRILAN OYUNCU OLACAK MI?

Kızılcık Şerbeti yeni sezonu merak konusu olurken Birsen Altuntaş dikkat çekici açıklamada bulundu. Altuntaş Kızılcık Şerbeti için yeni sezon kararlarının alınacağı bir toplantı yapılacağını belirtti.

Altuntaş, paylaşımında "Senaryo toplantısı olacak. Yeni hikaye ve ayrılacaklar, gelecek isimler belli olacak. Ayhan dayı yaş haddinden şimdilik gelmiyor, çocukları önden gelebilir ama daha hiçbir şey net değil. Belli oldukça haberini yazarım." ifadelerini kullandı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA NE OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterini oynayan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili dikkat çeken bilgi verdi. Ece İrtem, "Yeni sezonda inanılmaz güçlü karakterler gelecek" diyerek oyuncu kadrosunun değişeceğinin de sinyallerini verdi.