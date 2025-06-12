11 Haziran reyting sonuçları! Dün akşam en çok ne izlendi, hangi dizi?

11 Haziran 2025 reyting sonuçları merakla bekleniyor. Eşref Rüya, Sahipsizler, Survivor yeni bölümleriyle ekrana geldi. Eşref Rüya ve Sahipsizler sezon finali öncesindeki bölümleriyle ekrana geldi. Survivor çeyrek final heyecanı ise izleyicileri ekrana kilitledi. 11 Haziran 2025 televizyon izleyicilerinin tercihleri Total ve AB grubuna yansıması merak ediliyor. Dün akşam en çok izlenen yapımlar belli oluyor.

11 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında birçok yapım izleyiciyle buluştu. Eşref Rüya ve Sahipsizler yeni bölümleriyle ekrana gelirken Survivor 2025'de şampiyonluk heyecanı yaşandı. 11 Haziran Çarşamba Total Reyting sıralaması ve 11 Haziran Çarşamba AB Reyting sıralaması ile 11 Haziran reyting birincisi ve dün akşam en çok ne izlendi merak ediliyor.

11 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. Reyting sonuçları, her çarşamba akşamı yayınlanan diziler ve programlar için büyük bir merak konusu. 11 Haziran 2025 akşamı, Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler yeni bölümleriyle ekrana geldi.

Her iki dizide sezon finali öncesi yayınlanan son bölümleriyle izleyiciyi ekran başına topladı. Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşanırken Çelik Yumruklar, Üç Kağıtçı, Dokunmayın Şabanıma gibi filmler de ekrana geldi. ATV'de ise Müge Anlı yeni programı Güven Bana ile yer aldı.

DÜN AKŞAM EN ÇOK NE İZLENDİ, HANGİ DİZİ?

11 Haziran 2025 akşamı TV'de Eşref Rüya 12. bölüm ve Sahipsizler 27. bölümleriyle ekrana geldi. Yakından takip edilen dizilerin sezon finali öncesinde hikayelerinin nasıl sonlanacağı merak ediliyor.