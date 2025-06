Leyla dizisi 36. bölüm ne zaman, neden yok? Yayın günü belli oldu

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi 36. bölümü 11 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelmedi. Dizinin takipçileri Leyla dizisi 36. bölüm tarihini ve yayın gününü araştırırken dizinin olmama nedenini de merak ediyor.

Cemre Baysel, Gonca Vuslateri gibi isimlerin başrolde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, NOW TV’de izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak dizinin 36. bölümünün 11 Haziran 2025 Çarşamba akşamı yayınlanmadı. Dizi takipçileri Leyla dizisi 36. bölüm ne zaman NOW TV yayın akışında araştırıyor.

LEYLA DİZİSİ 36. BÖLÜM NE ZAMAN?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin 36. bölümü, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00’de NOW TV’de yayınlanacak. 36. bölüm 3. tanıtım fragmanı, Leyla ve Nur’un yeniden karşı karşıya geleceğini gösterirken yeni bölümün Pazar akşamı ekrana geleceği netleşti.

Dizinin hayranları, 11 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölüm yerine "Dokunmayın Şabanıma" filmiyle karşılaşınca Leyla dizisi 36. bölümü ne zaman sorgulamasına başladı. NOW TV’nin resmi yayın akışına göre, dizi artık Pazar günleri izleyiciyle buluşacak.

LEYLA DİZİSİ NEDEN YOK?

Leyla dizisi 11 Haziran 2025 Çarşamba akşamı NOW TV yayın akışında yer almamasının nedeni, yapımın yayın gününün Pazar akşamlarına kaydırılması. Dizi 15 Haziran Pazar günü 36. bölümüyle devam edecek.

LEYLA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, artık her Pazar akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında yayınlanıyor; 36. bölüm, 15 Haziran 2025 Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin Çarşamba akşamlarından Pazar’a geçişi, NOW TV’nin resmi yayın akışında doğrulandı.