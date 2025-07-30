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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasa beklentisi yüzde 2,6 büyüme yönünde idi. ABD ekonomisi ilk çeyrekte ise 3 yıl sonra ilk kez küçülmüştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in mart-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasa beklentisi ise yüzde 2,6 büyüme yönündeydi. 

İLK ÇEYREKTE KÜÇÜLMÜŞTÜ 

ABD ekonomisi ilk çeyrekte ise yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde daralmıştı. Böylece ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülmüştü.

ABD EKONOMİSİ 2024'TE YÜZDE 2,8 BÜYÜMÜŞTÜ

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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