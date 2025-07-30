ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü 

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in mart-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasa beklentisi ise yüzde 2,6 büyüme yönündeydi.

İLK ÇEYREKTE KÜÇÜLMÜŞTÜ

ABD ekonomisi ilk çeyrekte ise yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde daralmıştı. Böylece ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülmüştü.

ABD EKONOMİSİ 2024'TE YÜZDE 2,8 BÜYÜMÜŞTÜ

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

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