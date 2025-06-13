UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 25/26 torbalar ve maç takvimi

UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025/2026 sezonuna yeni formatı ve yepyeni takvimiyle hazırlanıyor. 36 takımla oynanacak lig sistemine geçişin ardından ikinci kez düzenlenecek bu yeni düzende, Türk takımlarının yolu da netleşmeye başladı.

UEFA 25/26 torbalar kura ve maç takvimi gündeme geldi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi belli olurken, turnuvanın tüm aşamalarına ilişkin maç takvimi de UEFA tarafından duyuruldu. Takımların eşleşeceği günler, torbalar ve maç tarihleri artık netleşti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yeni sistemle oynanacak olan Şampiyonlar Ligi’nde ilk kura çekimi 17 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu çekiliş, birinci eleme turundaki eşleşmeleri belirleyecek. Play-off etabı kura çekimi ise 4 Ağustos 2025’te yapılacak.

Ligde doğrudan yer alacak 29 takım dışında kalan 7 ekip, bu elemelerden sonra turnuvaya katılma hakkı elde edecek. Galatasaray’ın rakipleri, 28 Ağustos 2025’te yapılacak lig aşaması kura çekimiyle netleşecek. Fenerbahçe ise bu tarihten önce ön eleme maçlarıyla sahne alacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

UEFA, yeni formatta oynanacak 2025/2026 sezonu için maç takvimini de açıkladı. Buna göre turnuva şu şekilde ilerleyecek:

1.⁠ ⁠Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1.⁠ ⁠Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1.⁠ ⁠Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2.⁠ ⁠Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2.⁠ ⁠Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2.⁠ ⁠Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3.⁠ ⁠Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3.⁠ ⁠Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

3.⁠ ⁠Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026