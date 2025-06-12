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Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 12 Haziran bugünkü maçlar takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 12 Haziran bugünkü maçlar takvimi
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12 Haziran 2025 Perşembe günü futbolseverleri dolu dolu bir maç takvimi bekliyor. Avrupa'dan Amerika’ya genç milli takımlardan özel turnuvalara kadar pek çok karşılaşma sporseverlerin ilgisini çekiyor. Bugün UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'nda grup mücadeleleri devam ederken, Kings Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Ayrıca İspanya La Liga 2. Lig'de de kritik bir yarı final mücadelesi oynanacak. Futbolseverler ise bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var merakla takip ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

12 Haziran 2025 Perşembe günü futbolseverleri heyecanlandıracak karşılaşmalarla dolu. UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'ndan Kings Dünya Kupası’na, İspanya La Liga 2 play-off mücadelesinden ABD USL Championship karşılaşmalarına kadar pek çok maç bugün futbol gündemini meşgul ediyor.

Genç yıldız adaylarının sahne aldığı Avrupa U21 maçları ve Kings Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları dikkatle takip ediliyor. Gün boyu sürecek karşılaşmalarla futbol tutkunları ekran başına kilitlenecek.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 12 Haziran bugünkü maçlar takvimi - 1. Resim

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Akşam saatleri itibarıyla futbol temposu yükseliyor. UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup B ve Grup D karşılaşmaları saat 22.00'de başlayacak. Almanya - Slovenya, Çek Cumhuriyeti - İngiltere, Finlandiya - Hollanda gibi dikkat çeken maçlar futbolseverlerin radarında.

Aynı saatlerde Kings Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ederken, İspanya La Liga 2’de de Mirandes ile Racing Santander karşı karşıya gelecek. Avrupa'da olduğu kadar Amerika kıtasında da gece saatlerine kadar futbol maratonu sürecek.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 12 Haziran bugünkü maçlar takvimi - 2. Resim

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 HAZİRAN

  • 03:00 | Louisville City – Rhode Island (ABD USL Championship)
  • 19:00 | Ukrayna – Danimarka (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası - Grup D)
  • 20:00 | Kings Dünya Kupası – Çeyrek Final Maç 1
  • 21:00 | Kings Dünya Kupası – Çeyrek Final Maç 2
  • 22:00 | Almanya – Slovenya (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası - Grup B)
  • 22:00 | Çekya – İngiltere (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası - Grup B)
  • 22:00 | Finlandiya – Hollanda (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası - Grup D)
  • 22:00 | Mirandes – Racing Santander (İspanya La Liga 2 Yarı Final)
  • 22:00 | Kings Dünya Kupası – Çeyrek Final Maç 3
  • 23:00 | Kings Dünya Kupası – Çeyrek Final Maç 4

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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