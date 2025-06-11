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Dünyaca ünlü rapçi Macklemore'un evine hırsız girdi! Çocukları kabusu yaşadı, binlere dolar değerinde vurgun yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyaca ünlü rapçi Macklemore&#039;un evine hırsız girdi! Çocukları kabusu yaşadı, binlere dolar değerinde vurgun yapıldı
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore'un Seattle'daki evine hırsız girdi. Olay esnasında evde, ünlü rapçinin çocuklar ve bir de bakıcı bulunuyordu. Seattle Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada iki hırsızdan birinin, bakıcı kadını etkisiz hale getirdiğini ve diğer hırsızın da "binlerce dolar değerindeki eşyayı" çaldığı aktarıldı.

Amerikalı rapçi Ben Haggerty, ya da bilinen adıyla “Macklemore”, Seattle’daki evine giren hırsız ile kabusu yaşadı.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Gazze'ye verdiği destekle son zamanlarda adından söz ettiren Macklemore'un Seattle'daki evinde gerçekleşen soygun esnasında rapçinin çocuklarının ve bir bakıcının evde olduğu bilgilerine yer verildi.

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore'un evine hırsız girdi! Çocukları kabusu yaşadı, binlere dolar değerinde vurgun yapıldı - 1. Resim

EVDE ÇOCUKLARI VARDI

Evde çocuklarla ilgilenen kadın bakıcı, Macklemore'un çocuklarının uyuduğu sırada iki adamın evin verandasından içeri girdiğini ve içlerinden birinin kendisine sprey sıktığını belirtti.

Seattle Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada iki hırsızdan birinin, bakıcı kadını etkisiz hale getirdiğini ve diğer hırsızın da "binlerce dolar değerindeki eşyayı" çaldığı aktarıldı.

Bakıcı kadının kurtulup polisi araması üzerine hırsızların kaçtığı, rapçi Macklemore'un çocuklarının ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore'un evine hırsız girdi! Çocukları kabusu yaşadı, binlere dolar değerinde vurgun yapıldı - 2. Resim

FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ BİR ÇOK KEZ YİNELEMİŞTİ

Müzik kariyerine 2000'li yıllarda başlayan Macklemore, ilk defa 7 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren bir mesaj paylaşmıştı.

Macklemore, 2 Haziran 2024'te Almanya'da verdiği konserde de Filistin'e desteğini yinelemişti.

ABD'li rap sanatçısı, 20 Eylül 2024'te Gazze'ye destek için birçok Filistinli sanatçıyla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"yi piyasaya sürmüş ve şarkıdan elde edilen gelirlerin hepsini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yollayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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