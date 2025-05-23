Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika! Kamu işçi toplu sözleşmesi zammı 2025 ne kadar olacak?

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Karayolları, demiryolları, bakanlıklar, üniversiteler, elektrik üretim santralı ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarında çalışan 600 bin işçinin alacağı zam oranı için sıcak temaslar sürüyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmelerde sona gelindiğini aktarmıştı. di. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte son dakika yaşanan gelişmeler...

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için işçi ve işveren taraflarının görüşmelerini sürdürüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlar toplu sözleşme zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Zam oranları için gözler Mayıs ayı sonu beklenmeye başlandı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte, tüm ayrıntılar...

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DURUM

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, zam oranına ilişkin“ Birçok iş yerinde grev sürecine yaklaşıyoruz, mayıs ayı bitmeden ilk teklif kesinlikle masaya gelmeli. Teklifin gelmesi pazarlık sürecinin başlaması için gerekli. 600 bin işçi, aileleriyle birlikte 2-3 milyon insan gelecek teklife odaklandı. Hükümetten beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladıkları taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep ederken bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması istedi. Ayrıca üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talep edildi.

600 binden fazla işçiyi yakında ilgilendiren 4-D kamu çalışanları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, yeni bir toplantı düzenlenecek.

Kamudaki işçilerinin yeni maaşlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, işveren tarafı TÜHİS ile işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarını bir araya getirecek.

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz." açıklamalarında bulunmuştu.

İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu. Maddeler üzerinde müzakereler yürüttüklerini belirten Ağar, 24 Nisan'da tekrar bir araya geleceklerini söyledi. Ağar, bir sonraki toplantıda işveren tarafının teklif vermesini beklemediklerini söyleyen Ağar, "Hemen sonuçlanacak bir süreç değil." dedi.