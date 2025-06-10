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Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor! KGM kadrolu işçi alımları ne zaman yapılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor! KGM kadrolu işçi alımları ne zaman yapılacak?
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Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı işyerlerine 2025 yılı için 43 sürekli işçi alımı yapılacağı bilgisi verildi. Süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 43 kadro için işçi alımının en zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için 43 sürekli işçi pozisyonu açacağını duyurdu. İşçi alım süreci ve başvuru tarihleri arama motorlarında sorgulatılıyor.

İlgili ilana başvurular, belirli bir süre içerisinde yapılması ve düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor! KGM kadrolu işçi alımları ne zaman yapılacak? - 1. Resim

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 43 kadro için işçi alımı yapılacağı belli oldu.

İşçi alımına ilişkin ilan, 10 Haziran 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüklerinin Açık İş İlanları bölümünde yayımlanacak ve 5 gün süreyle erişime açık kalacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor! KGM kadrolu işçi alımları ne zaman yapılacak? - 2. Resim

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KGM) İŞÇİ ALIMI İŞ İLANI DUYURUSU

Yayımlanan ilanda; "İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır." denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor! KGM kadrolu işçi alımları ne zaman yapılacak? - 3. Resim

 

 

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor! KGM kadrolu işçi alımları ne zaman yapılacak? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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