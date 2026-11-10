Okullarda kasım ara tatilinin başlayacağı gün merak ediliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine odaklandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin başlayacağı tarih araştırılıyor.

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Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler tatil planlarına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı takviminde birinci dönem ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026 ve 2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan birinci dönemde öğrenciler, kasım ayında kısa bir mola verecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kasım ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Kasım ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Beş günlük ara tatile öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Okullarda eğitim öğretim, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi - 20 Kasım Cuma arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

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