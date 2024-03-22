Kate Middleton kanser mi oldu?

Aylardır spekülasyonların odağında yer alan Galler Prensesi Kate Middleton'ın akıbeti belli oldu. Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü duyuruldu. Kanser tedavisine başlayan Kate Middleton "iyileşmeye odaklıyım" mesajı verdi. Peki, Kate Middleton ne kanseri oldu, kaçıncı evre? İşte detaylar...

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin kanser olduğu açıklandı. Kate Middleton'ın, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası vücudunda kanser bulunduğu ve koruyucu kemoterapi gördüğü duyuruldu. Peki, Kate Middleton ne kanseri oldu, kaçıncı evre?

KATE MİDDLETON KANSER OLDU

Galler Prensesi Kate Middleton hakkında sır perdesi aralandı. 42 yaşındaki Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü anlattı. Ancak Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı, kanserin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi verilmeyeceği vurgulandı.

3 aydır ortada olmayan Kate Middleton, " İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum." mesajı verdi.