Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Kate Middleton kanser mi oldu?

Kate Middleton kanser mi oldu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kate Middleton kanser mi oldu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aylardır spekülasyonların odağında yer alan Galler Prensesi Kate Middleton'ın akıbeti belli oldu. Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü duyuruldu. Kanser tedavisine başlayan Kate Middleton "iyileşmeye odaklıyım" mesajı verdi. Peki, Kate Middleton ne kanseri oldu, kaçıncı evre? İşte detaylar...

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin kanser olduğu açıklandı. Kate Middleton'ın, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası vücudunda kanser bulunduğu ve koruyucu kemoterapi gördüğü duyuruldu. Peki, Kate Middleton ne kanseri oldu, kaçıncı evre? 

KATE MİDDLETON KANSER OLDU

Galler Prensesi Kate Middleton hakkında sır perdesi aralandı.  42 yaşındaki Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü anlattı. Ancak Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı, kanserin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi verilmeyeceği vurgulandı.

3 aydır ortada olmayan Kate Middleton, " İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum." mesajı verdi.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Macaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerMacaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda, nereden izlenir?Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı! Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi? - HaberlerHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı! Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi?Barajların doluluk oranı 79.72'ye yükseldi - HaberlerBarajların doluluk oranı 79.72'ye yükseldiAydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldı - HaberlerAydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldıBursa seçim anketi 2024! (ORC ARAŞTIRMA) Alinur Aktaş-Mustafa Bozbey anket sonucu paylaşıldı - HaberlerBursa seçim anketi 2024! (ORC ARAŞTIRMA) Alinur Aktaş-Mustafa Bozbey anket sonucu paylaşıldıOfsayt kuralında değişiklik! Yarı otomatik ofsayt sistemi değişiyor mu? IFAB adım atmaya hazırlanıyor - HaberlerOfsayt kuralında değişiklik! Yarı otomatik ofsayt sistemi değişiyor mu? IFAB adım atmaya hazırlanıyorYurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi? - HaberlerYurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi?Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi Sena hanım oldu - HaberlerYemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi Sena hanım olduMichael Jackson'ın serveti kime kaldı? - HaberlerMichael Jackson'ın serveti kime kaldı?Steam bu hafta sonuna özel ücretsiz oyunları geldi - HaberlerSteam bu hafta sonuna özel ücretsiz oyunları geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...