Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen maçın tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Süper Lig’de ertelenen maçlarının oynanacağı tarihleri duyurdu. Kayserispor-Beşiktaş maçı geri sayım başladı.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi açıklamasına göre Süper Lig 1. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Kayserispor maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçları nedeniyle ertelenmişti.

Mücadelenin tarihi belli oldu. Zecorner Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.

Maç, Kayseri’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşecek.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Beşiktaş maçının beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor. Resmi yayın bilgileri maç gününe yakın TFF veya beIN Sports tarafından duyurulacak.

ERTELENEN MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

TFF’nin açıklamasına göre Kayserispor-Beşiktaş maçının yanı sıra ligin 1. haftasında ertelenen Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir karşılaşmaları ile 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.