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Kedi Eros davasında gerekçeli karar belli oldu! İşte İbrahim Keloğlan'a verilen cezanın gerekçeli kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kedi Eros davasında gerekçeli karar belli oldu! İşte İbrahim Keloğlan&#039;a verilen cezanın gerekçeli kararı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kedi Eros'u öldürmekten yargılanan İbrahim Keloğlan hakkında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme'de yargılanan İbrahim Keloğlan'a verilen hükmün gerekçeli kararı yayınlandı. Peki, Kedi Eros davasında gerekçeli karar ne? İşte Kedi Eros'u öldürmekten yargılanan İbrahim Keloğlan'a verilen cezanın gerekçeli kararı...

Kedi Eros'u öldürmekten yargılanan İbrahim Keloğlan'a yurt dışı yasağıyla birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek indirim uygulandı. Cezanın gerekçeli kararı açıklandı. İşte Kedi Eros davasında gerekçeli karar...

KEDİ EROS DAVASI SON DURUM

Küçükçekmece'deki bir sitede yaşayan ve orada oturanlar tarafından bakımı üstlenilen Eros isimli kedinin 1 Ocak 2024 tarihinde saat 03.15 sıralarında sitenin asansöründe İbrahim Keloğlan ile karşılaştı. Keloğlan, Eros'u asansörde tekmelemeye başladı. Eros, asansörden kaçarken Keloğlan onu takip etti, kaçmaması için koridordaki kapıları kapattı ve şiddet uygulamaya devam etti. 6 dakika süren şiddetin ardından Eros hayatını kaybetti. Mahkeme, İbrahim Keloğlan'ın tüm duruşmalara gelmesi ve yurt dışına kaçma şüphesinin olmamasını gerekçe göstererek serbest bırakılmasına karar verdi.

KEDİ EROS DAVASI GEREKÇELİ KARARI

Kedi Eros davası gerekçeli kararda, tüm delillerin toplanmış olması, Keloğlan'ın duruşmaya gelmiş olması ve tutuklamanın tedbir niteliğinde olduğu vurgulandı. Cezanın infazına yönelik bir işlem olmadığının göz önünde bulundurularak Keloğlan'ın adli kontrol tedbirlerinden yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak cezalandırılmasına karar verildi. Kararda, 3 yıllık cezada uygulanan 1/6 oranındaki indirimin gerekçesi olarak "cezanın sanığın geleceğindeki olası etkileri" gösterildi.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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