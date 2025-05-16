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Kemal Şahin neden tutuklandı? Kemal Şahin hangi şirketin sahibi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kemal Şahin neden tutuklandı? Kemal Şahin hangi şirketin sahibi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi verildi.

İstanbul'da 8 Mayıs'ta, Büyükçekmece Belediyesine yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada ise Kemal Şahin'in de tutuklandığı öğrenildi. Peki,  Kemal Şahin neden tutuklandı? Kemal Şahin hangi şirketin sahibi? İşte tüm ayrıntılar....

Kemal Şahin neden tutuklandı? Kemal Şahin hangi şirketin sahibi? - 1. Resim

KEMAL ŞAHİN KİMDİR?

Kemal Şahin, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Taşlıpınar Köyü’nde doğdu. Devlet bursuyla Almanya’ya gitti ve mühendislik alanında eğitim aldı.

1982 yılında Aachen’da kurduğu hediyelik eşya dükkânını yıllar içerisinde büyüttü ve “Santex Moden GmbH” toptan ve perakende firmasını kurarak Şahinler Holding'in temellerini attı. 

Günümüzde ise 1 milyar dolar cirosu ve 10 bin çalışanı olan, 7 farklı sektörde, dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan Şahinler Holding'in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

KEMAL ŞAHİN NEDEN TUTUKLANDI?

Kemal Şahin'e İstanbul'da 8 Mayıs'ta, Büyükçekmece Belediyesine yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında Büyükçekmece ilçesinde verilen tün inşaat ruhsatlarının incelenmesine karar verildi. Başsavcılık bu süreçte ruhsatı verilen projelerin listesini, müteahhit firmaları ya da kişileri, iskan alan projeleri ve inşa edilen yapıların detaylarını kapsayan verilerin Büyükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanarak Emniyet'e teslim edilmesi talep edildi. 

Ekol TV'de yer alan habere göre, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, soruşturma kapsamında tutuklandı. Habere göre, iş insanı Şahin, tutukluluğunu saklamak adına yakın çevresine yurt dışında olduğu bilgisini verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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