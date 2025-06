KeyDrop yasal mı, kapandı mı? KeyDrop operasyonu ile birçok fenomen tutuklandı!

Türkiye’de sanal bahis ve kumar içerikli yayınlara yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon daha gündeme damgasını vurdu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen ve kamuoyunda “KeyDrop operasyonu” olarak anılan soruşturmada çok sayıda tanınmış internet fenomeni gözaltına alındı. Operasyon sonrası KeyDrop yasal mı, kapandı mı soruları ise kamuoyunun gündemine yerleşti.

KEYDROP YASAL MI?

KeyDrop kullanıcıların çevrim içi ortamda ücret karşılığında sanal kasalar açarak rastgele oyun içi eşyalar kazandığı bir platform olarak biliniyor.

Genellikle Counter-Strike 2 gibi popüler oyunlarda kullanılan silah kaplamaları ve dijital envanter ürünleri KeyDrop aracılığıyla elde edilebiliyor. Fakat sistemin işleyişi Türkiye'deki yasal düzenlemeler açısından tartışmalı bir zeminde yer alıyor.

Oyun temelli dahi olsa para ile şansa dayalı kazanç sistemi, kumar ya da yasa dışı bahis kapsamında değerlendirilebiliyor. KeyDrop gibi siteler kullanıcıların harcadığı para karşılığında ne kazanacağının belli olmaması nedeniyle klasik piyango veya çekiliş sistemlerine benzer yapılarıyla yasadışı risk taşıyor.

KEYDROP KAPANDI MI?

KeyDrop Türkiye’de daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Söz konusu erişim engeli kısa süre içerisinde kaldırılmış ve site yeniden kullanılabilir hale gelmişti. Şu anda kapatma kararı bulunmadığından KeyDrop’a erişim engeli yok.

Yürütülen son operasyonlar ve soruşturmalar sonucunda siteye yönelik yeniden erişim kısıtlaması getirilip getirilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bilhassa çocukları ve genç kullanıcıları hedef alan sistem nedeniyle KeyDrop hukuki tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor.

KEYDROP TUTUKLANANLAR KİMLER?

KeyDrop operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma yayıncılık dünyasında büyük yankı uyandırdı. Twitch, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında içerik üreten bazı fenomenlerin KeyDrop aracılığıyla kullanıcıları dolaylı olarak kumara teşvik ettikleri iddia edildi.

İddialar üzerine başlatılan soruşturma neticesinde siber polis ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda yayını mercek altına aldı.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen), Ferit Karakaya, Tolunay Ören, Duru Batır, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak ve Necati Akçay gibi sosyal medya fenomenleri yer aldı.