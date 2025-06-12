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Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? Yayıncı Tolunay Ören son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? Yayıncı Tolunay Ören son durum
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kick ve Youtube'da açtığı yayınlarla tanınan Tolunay Ören, KeyDrop üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı merak ediliyor.

Türkiye’nin önde gelen sosyal medya fenomenlerinden, YouTube’da 1,2 milyon abonesi bulunan Tolunay Ören, 12 Haziran 2025’te İstanbul’da düzenlenen operasyon kapsamında, KeyDrop platformunda sanal kasa açarak haksız kazanç sağladığı ve izleyicileri kumara teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. 

TOLUNAY ÖREN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolunay Ören, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Sanal Kasa” operasyonu kapsamında, KeyDrop adlı çevrimiçi platformda sanal kasa açarak izleyicileriyle birlikte oyun içi eşyaları (CS2 silah kaplamaları gibi) reel paraya çevirdiği ve bu yolla kumar oynattığı iddiasıyla 12 Haziran 2025’te gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın operasyonuyla, Ören’in YouTube, Twitch ve Kick yayınlarında KeyDrop üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerin genç izleyicileri kumar bağımlılığına yönelttiğini ve haksız kazanç sağladığını ortaya koydu.

Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? Yayıncı Tolunay Ören son durum - 1. Resim

TOLUNAY ÖREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tolunay Ören, 12 Haziran 1997’de İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğdu. İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim alan Ören, YouTube’da 1,24 milyon, Instagram’da 844 bin, Twitch’te 640 bin ve Kick’te 323 bin takipçiye sahip.

CS:GO, GTA ve FIFA gibi oyunlara dair eğlenceli, esprili ve samimi içeriklerle tanınan Ören, 2021’de Özden Günay ile evlendi.

Ören, sosyal medya kariyerine 2016’da YouTube’da ilk videosunu yükleyerek başladı. Twitch yayınlarıyla ün kazandı ve zamanla Kick, TikTok gibi platformlara yayıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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