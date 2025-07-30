İnegöl'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa İnegöl'de bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir fabrika işçisi ise hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Havaalanı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KISA SÜREDE KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekipleri, kumaş ve boya kimyasallarının bulunduğu bölümde meydana gelen yangına müdahale etti.
Kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında dumandan etkilenen fabrika işçisi Mehmet Emin T. (42) ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz