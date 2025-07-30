İnegöl'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti

KISA SÜREDE KONTROL ALTINDA İtfaiye ekipleri, kumaş ve boya kimyasallarının bulunduğu bölümde meydana gelen yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Yangın sırasında dumandan etkilenen fabrika işçisi Mehmet Emin T. (42) ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Havaalanı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.