Beşiktaş, Napoli'nin yıldızına resmen talip! Yapılan teklif ortaya çıktı

Beşiktaş, Serie A ekibi Napoli'nin orta sahası Frank Zambo Anguissa için 10 milyon euroluk teklifte bulundu. İtalyan ekibi, siyah beyazlıların teklifine cevap verdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şampiyonluk hedefine odaklanmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Gedson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın önlem almak isteyen Serdal Adalı yönetimi, rotasını belirledi. Matte Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Napoli forması giyen 29 yaşındaki Frank Zambo Anguissa için 10 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Napoli'den kısa süre içerisinde bu teklife cevap geldi. Kulüp, 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Kamerunlu futbolcusunun Beşiktaş'a bu paraya gitmesine izin vermedi.

37 MAÇTA 6 GOL, 5 ASİST

Geçtiğimiz sezon Napoli'de 37 maça çıkan Frank Anguissa, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

İtalya ekibi Napoli'nin 2022 yılında Fulham'dan 16 milyon euro karşılığında transfer ettiği Anguissa, Kamerun Milli Takımı'nda ise 60 kez görev aldı.