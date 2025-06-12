Tek talip Beşiktaş...Osayi tatil bitene kadar süre istedi!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Osayi-Samuel, kararını vermek için Beşiktaş yönetimden tatil bitene kadar süre istedi.
Beşiktaş’ın teklifte bulunduğu Osayi Samuel, kararını vermek için siyah beyazlı yönetimden süre istedi.
Njeryalı futbolcunun tatil yaptıktan sonra kararını bildireceği öğrenildi. Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki oyuncuya sadece Beşiktaş teklifte bulunmuş durumda.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak