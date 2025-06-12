Tek talip Beşiktaş...Osayi tatil bitene kadar süre istedi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 05:00 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 05:01 - Güncelleme:

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Osayi-Samuel, kararını vermek için Beşiktaş yönetimden tatil bitene kadar süre istedi.

Beşiktaş’ın teklifte bulunduğu Osayi Samuel, kararını vermek için siyah beyazlı yönetimden süre istedi. İlgili Haber Osayi-Samuel Beşiktaş'a yakın! En cazip teklif siyah beyazlılardan gitti Njeryalı futbolcunun tatil yaptıktan sonra kararını bildireceği öğrenildi. Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki oyuncuya sadece Beşiktaş teklifte bulunmuş durumda.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak