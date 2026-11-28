Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Cem Öğretir'in hayatı ve televizyon kariyeri merak ediliyor. Uzun yıllardır haber spikerliği ve sunuculuk yapan Öğretir'in eğitim hayatı, çalıştığı televizyon kanalları ve mesleki geçmişi araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Muhabirlik, editörlük ve haber sunuculuğu gibi farklı görevlerde bulunan Cem Öğretir, medya sektöründe uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip. Haber bültenlerinin yanı sıra farklı televizyon programlarında da izleyici karşısına çıkan Öğretir'in özel hayatına ve mesleki kariyerine ilişkin ayrıntılar dikkat çekiyor.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Cem Öğretir, 10 Eylül 1973 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Akademisyen anne ve babasının eğitimleri nedeniyle dört yaşına kadar İngiltere'de yaşayan Öğretir, çocukluk ve gençlik yıllarını Eskişehir'de geçirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında medya sektöründe çalışmaya başlayan Öğretir, TRT'de yayınlanan Genç Haber programında staj yaptı, radyo için müzik programı yaptı ve haber yazdı. 1995'te İstanbul'a taşınarak Show TV'de çalışmaya başladı ve Mehmet Ali Birand'ın hazırladığı 32. Gün programının ekibinde yer aldı. 1997 yılında ilk kez haber sunmak üzere kamera karşısına geçen Öğretir, sonraki yıllarda Star TV ve CNN Türk bünyesinde muhabirlik ve editörlük yaptı.

2005 yılından itibaren çeşitli kurumlarda sunuculuk eğitimi veren Cem Öğretir, 2008 yılında Kanal 1 ve Habertürk TV'de görev aldı. Habertürk ekranlarında Gün Ortası haberlerini sunan Öğretir, 10 Ağustos 2009 tarihinde ATV Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğunu üstlendi. Meslek hayatı boyunca çeşitli ödüllere layık görülen haberci, 2006 yılında meslektaşı Seda Öğretir ile evlendi. Çiftin bir kız çocuğu bulunuyor. Uzun yıllar haber sunuculuğu yapan Cem Öğretir, Ekim 2026'da Oktay Kaynarca'dan devraldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlendi.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Cem Öğretir kimdir?

Cem Öğretir'in çalıştığı televizyon kanalları şöyle:

1995-1999: Show TV

1999-2000: Star TV

2000-2008: CNN Türk

2008: Kanal 1

2008-2009: Habertürk TV

2009-günümüz: ATV

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala