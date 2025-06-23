Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti dizisinden hangi oyuncular ayrılacak? O isimler şaşırttı!

Kızılcık Şerbeti dizisinden hangi oyuncular ayrılacak? O isimler şaşırttı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti dizisinden hangi oyuncular ayrılacak? O isimler şaşırttı!
Kızılcık Şerbeti, Diziler, Dizi, Oyuncular, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu için heyecan doruktayken diziden ayrılıklar yaşanacağı yönündeki açıklamalar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti’ne Erkan Avcı dahil olurken diziden 4 isim ayrılacak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaşanacak olaylar merak konusu olurken Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizinin ilk bomba transferi Erkan Avcı olmuştu. Yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular ise izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı.

Kızılcık Şerbeti dizisinden hangi oyuncular ayrılacak? O isimler şaşırttı! - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin sezon finali öncesinde Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap’ın ayrılığı izleyiciyi şoka uğratmıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda yer almayacak oyuncular da belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Kızılcık Şerbeti” dizisinin Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk’u Erol Erarslan ekibe veda edecek.

Kızılcık Şerbeti dizisinden hangi oyuncular ayrılacak? O isimler şaşırttı! - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

30 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünün önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinden hangi oyuncular ayrılacak? O isimler şaşırttı! - 3. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterini oynayan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili dikkat çeken bilgi vermişti. İrtem, "Yeni sezonda inanılmaz güçlü karakterler gelecek" diyerek oyuncu kadrosunun değişeceğinin sinyalleriyle birlikte gelecek sezonun heyecan verici olacağının altını çizdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hangi illerden, kaç konut aldılar? Yabancıya satış, 10 yılın en düşük seviyesindeATM önlerinde tuzağa düşürüyorlar! 2 vicdansız yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite tercihleri ne zaman? SON DAKİKA ÖSYM açıklaması gündemde - HaberlerÜniversite tercihleri ne zaman? SON DAKİKA ÖSYM açıklaması gündemdeÜniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Güz dönemi o tarihte başlayacak! - HaberlerÜniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Güz dönemi o tarihte başlayacak!Memur olmak isteyen lisans mezunları dikkat! 2025 KPSS başvuruları ne zaman? - HaberlerMemur olmak isteyen lisans mezunları dikkat! 2025 KPSS başvuruları ne zaman?İncirlik’ten daha fazlası! Türkiye’de kaç ABD üssü var? - Haberlerİncirlik’ten daha fazlası! Türkiye’de kaç ABD üssü var?Petrolün kalbi alarmda! Hürmüz Boğazı kapatıldı mı? - HaberlerPetrolün kalbi alarmda! Hürmüz Boğazı kapatıldı mı?İstanbul Valiliği’nden karar: Taksim neden kapalı, M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu ne zaman açılacak? - Haberlerİstanbul Valiliği’nden karar: Taksim neden kapalı, M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu ne zaman açılacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...