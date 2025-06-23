Kızılcık Şerbeti dizisinden hangi oyuncular ayrılacak? O isimler şaşırttı!

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu için heyecan doruktayken diziden ayrılıklar yaşanacağı yönündeki açıklamalar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti’ne Erkan Avcı dahil olurken diziden 4 isim ayrılacak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaşanacak olaylar merak konusu olurken Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizinin ilk bomba transferi Erkan Avcı olmuştu. Yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular ise izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin sezon finali öncesinde Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap’ın ayrılığı izleyiciyi şoka uğratmıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda yer almayacak oyuncular da belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Kızılcık Şerbeti” dizisinin Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk’u Erol Erarslan ekibe veda edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

30 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünün önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterini oynayan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili dikkat çeken bilgi vermişti. İrtem, "Yeni sezonda inanılmaz güçlü karakterler gelecek" diyerek oyuncu kadrosunun değişeceğinin sinyalleriyle birlikte gelecek sezonun heyecan verici olacağının altını çizdi.