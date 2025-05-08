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Kosmos 482 nereye düşecek? Uzmanlar tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kosmos 482 nereye düşecek? Uzmanlar tarih verdi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1972'de Venüs'e fırlatılan Kosmos 482, kontrolsüz şekilde Dünya'ya çarpmaya hazırlanıyor. Uzmanlar Türkiye dahil olmak üzere riskli bölgeleri ve tarihi açıkladı.

Sovyetler Birliği'nin 1972'de Venüs'e göndermek üzere fırlattığı Kosmos 482 uzay araca, roket arızası sonrası Dünya yörüngesinde mahsur kaldı.

53 yılın ardından bu yarım tonluk uzay enkazı kontrolsüz bir şekilde atmosfere girerek Dünya'ya düşmeye hazırlanıyor. 

KOSMOS 482 NEREYE DÜŞECEK?

Kosmos 482'nin kesinleşen bir düşüş yeri yok. Uzmanlar, uzay aracının 52 derece kuzey ve güney enlemleri arasında bir bölgeye inebileceğini belirtiyor. 

Kosmos 482 ne zaman düşecek

Verilen koordinatlar ise Türkiye xdahil olmak üzere, Mısır, Suriye, Azerbaycan, tüm Afrika, Güney Amerika ve Avustralya'yı kapsıyor. Bu geniş bölge işaret edilse de uzay aracının suya düşeceği ihtimali üzerinde duruluyor. NASA, düşüşün son saatlerine kadar kesin konumun belirlenemeyeceği ifade etti.

kosmos 482 nereye düşecek
*Temsili görsel

KOSMOS 482 NE ZAMAN DÜŞECEK?

Uzay aracının Dünya atmosferine girişi, ABD Uzay Kuvvetleri'ne göre 9-10 Mayıs 2025 gecesi gerçekleşecek. Kesin tarihin güneş aktiviteleri ve yörünge bozulmaları nedeniyle son ana kadar netleşemeyeceği belirtiliyor. 

Uzay aracı, saatte 242 kilometre hızla atmosfere girerek birkaç yüz gram TNT’ye eşdeğer bir patlama enerjisi ortaya çıkabilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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