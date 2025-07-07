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KPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS branş bazında sıralama sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS branş bazında sıralama sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar için önemli bir gelişme yaşandı. ÖSYM KPSS 2024 lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde sınava katılan adayların branş bazında sıralamalarının güncellendiğini duyurdu. Adaylar başarı durumlarını değerlendirebilecekleri bu güncel sıralamalara ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebiliyor. KPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır, KPSS branş bazında sıralama sorgulama nasıl yapılır merak ediliyor.

KPSS branş bazında sıralamalar hazırlanırken, adayların ÖSYM sisteminde kayıtlı olan eğitim bilgileri temel alınıyor. Bu bilgiler YÖKSİS ve e-Okul gibi resmi veri kaynaklarından çekilir. Peki, KPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır, KPSS branş bazında sıralama sorgulama nasıl yapılır?

KPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS branş bazında sıralama sorgulama - 1. Resim

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL BAKILIR?

ÖSYM, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre branş bazında sıralamaların güncellendiğini duyurdu. Sıralamalar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

KPSS branş bazında sıralamaya ulaşmak isteyen adaylar ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme erişim sağlayabilir. Buradan KPSS’ye girdikleri alana göre güncel başarı durumlarını ve sıralamalarını inceleyebilirler. 

KPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS branş bazında sıralama sorgulama - 2. Resim

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?

Branş bazında sıralama KPSS’ye giren adayların kendi alanlarında sınava katılan diğer kişilerle göreceli başarı durumlarını görmelerine imkan tanıyor.

Branş bazında sıralama adayların tercih öncesi kendi alanlarındaki rekabeti analiz etmeleri açısından büyük önem taşır fakat atama ya da yerleştirme süreçlerini etkilemez. 

KPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS branş bazında sıralama sorgulama - 3. Resim

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA

ÖSYM tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre 2024 yılı KPSS branş sıralamaları güncellenmiş ve adayların erişimine açılmıştır.

Branş bazında sıralamasını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden işlem yapabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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