KPSS ortaöğretim sonuçları için 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performanslarının ardından sınav puanlarını öğrenmeye hazırlanıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan sonuç tarihi ve KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar adaylar tarafından takip ediliyor.

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran yaklaşık 3 milyon aday için sonuçların açıklanacağı tarih yaklaşıyor. Türkiye genelinde 25 Ekim'de düzenlenen sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanırken adaylar, ÖSYM'nin sonuç takvimine göre puanlarını hangi gün öğrenebileceklerini araştırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sınava katılan lise mezunları, kamu personeli alımlarında kullanabilecekleri KPSS puanlarını belirtilen tarihte öğrenebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takviminde belli oldu

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı 4 Kasım saat 23.59'a kadar görüntülenebilecek.

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